Гороскоп на 18 января: Тельцов ждет неудачное свидание, а Весам стоит следить за словами

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 января 2020 для Овнов В профессиональной сфере сегодняшний день имеет особый смысл для Овнов. Все, что вам нужно для удачного продвижения дела, так это, влиятельные спонсоры. Не опаздывайте сегодня на работу, важные партнеры не любят ждать. Романтическое свидание, если оно было назначено на сегодня, лучше перенести — все равно не успеете и все время посвятите работе. Опыт прошлого, сегодня пригодится как никогда, и прежде чем пускаться в новые авантюры или заключать сомнительные сделки вспомните о нем.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 января 2020 для Тельцов При нынешних обстоятельствах, приоритетами этого дня для Тельцов, будут: подготовка к поездке, работа с документами, учеба и занятия наукой. Во второй половине дня вам предстоит преодолеть собственную неуверенность, напрячь силы и волю, чтобы найти выход из незначительных, но неприятных ситуаций. Вероятно, сегодня вам захочется уединения, чтобы поразмыслить о чем-то возвышенном, отведите этому вечерние часы. Романтическую встречу, назначенную на сегодняшний вечер, вряд ли можно будет назвать удачной.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 января 2020 для Близнецов Удачный и приятный день для Близнецов — дело спорится, вы объективно оцениваете события, убедительно излагаете мысли и вызываете у окружающих уважение. Даже некоторые из недоброжелателей примут вашу сторону, однако ненадолго, так что не расслабляйтесь. Семейные дела идут хорошо, но никто не застрахован от недоразумений, вот и в сегодняшний день они возможны. Вероятно, некоторые ваши поступки или высказывания рассмешат окружающих, но в конечном итоге к вам отнесутся с симпатией.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 января 2020 для Раков День обусловлен необычными событиями и сулит Ракам одни недоразумения. Все смешается в вашем рабочем коллективе, попробуйте, взять сегодня отгул. Если это получится, потратьте время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела. Во второй половине дня Раков ожидает прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения целей. Вечером хорошо бы провести профилактику простудных заболеваний, немного водки с медом на ночь, вам не повредит.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 января 2020 для Львов Этот день весьма благоприятен для Львов, удача будет сопутствовать в образовании, дальних путешествиях и юридических делах. Вероятно, неожиданное решение финансовых и психологических проблем, однако наполеоновские планы сегодня лучше держать при себе. Не исключено, что кто-то из знакомых при личной встрече или в разговоре по телефону расскажет вам нечто важное, главное правильно оценить полученную информацию, которую вы сможете использовать с большой выгодой для себя.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 18 января 2020 для Дев День будет благоприятен для ремонта, переезда и крупных покупок. Если сегодня есть возможность взять отгул берите его и не раздумывайте. На работе может сложиться нервная и напряженная обстановка требующая поддержки влиятельных лиц. Не следует в этот день демонстрировать свой профессионализм или доказывать, кому бы то ни было, свою незаменимость. В семье будьте добросердечны и внимательны, вам сейчас как никогда необходима поддержка домашних.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 18 января 2020 для Весов В сегодняшний день Весы склонны к принятию поспешных решений, в связи с чем, опасайтесь конфликтов в семье. Не доводите дело до ситуации близкой к экстремальной. Помните, что неосторожно сказанное слово может весьма больно ранить ни в чем не повинных близких людей. Возможно, сегодня некий могущественный покровитель захочет взять вас под свою опеку, однако не торопитесь принимать подобные услуги. Это настоящее искушение, за которое чаще всего приходится платить непомерно высокую цену.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 января 2020 для Скорпионов Ответственность и надежность, это именно те качества Скорпионов, которые ценят в вашем коллективе, постарайтесь использовать сегодня любую возможность подтвердить их. Если же вы немного заскучаете, то можно смело переходить на другую работу. Она обещает быть гораздо перспективнее, и за нее будут платить больше. В этот день возможны большие расходы, но по поводу масштаба затрат не расстраивайтесь, все расходы компенсирует необычайное удовольствие, которое вы получите от собственной щедрости.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 января 2020 для Стрельцов Новый день пророчит многим Стрельцам ощутимое улучшение материального благосостояния, только не торопитесь тратить все и сразу. Сегодня вы подвластны к искушению необоснованных трат и не контролируете свои аппетиты. Вещи, приобретенные в этот день, большой радости не принесут, да и цена может впоследствии огорчить. Во второй половине дня вероятны интересные встречи и новые знакомства. Не отказывайте себе в них, даже если это потребует значительных финансовых трат, все окупится. Только не злоупотребляйте вечером алкогольными напитками.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 января 2020 для Козерогов Астрологическое положение таково, что Козерогам необходимо заняться только самыми важными делами, все другие могут подождать. С начальством сегодня лучше не общаться, поскольку вы можете не удержаться от критики, пусть она справедлива, но может дорого вам обойтись. Последовательное выполнение намеченных на сегодня планов в личных отношениях, позволит Козерогам не только улучшить, но и освежить романтические связи. Интерес к вам в этот день настолько очевиден, что устоять перед ним будет невозможно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 января 2020 для Водолеев В этот день вам потребуется уделить внимание своему здоровью. Наиболее уязвимы сейчас и подвержены заболеваниям нервная и сердечно-сосудистая системы. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события сегодняшнего дня, какими бы они ни были, переживания только усугубят ситуацию. Если придется сегодня делать покупки, то лишь самые важные, не разменивайтесь по мелочам. Прежде чем отправиться за покупками, тщательно обсудите все детали с домашними, пусть каждый выскажет свое мнение, в противном случае не избежать претензий.