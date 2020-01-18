Гороскоп на 19 января: Весам стоит отменить любые начинания, а Овны могут отдохнуть

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 января 2020 для Овнов Этот день Овны могут посвятить отдыху. При этом лучше не оставлять без подпитки эмоциональную и чувственную сферу, так как сегодня душа хочет страстей, важно лишь контролировать их и не дать им «съесть» себя. На легкомысленные авантюры и резкую смену обстановки в эти сутки нет настроения и сил. Рекомендуется исключить большие физические нагрузки, радикальные необратимые перемены, новые эксперименты.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 января 2020 для Тельцов Тельцам завтра не стоит бояться роли ведомого в отношениях, особенно, близких и теплых. Приветствуется подстройка под чужие привычки, вкусы и даже случайные настроения. Самое время проявить сочувствие и уступчивость, но лучше делать это в разумных пределах, не растворяясь в другом человеке. Можно довериться интуиции партнера. Не страшно «пойти в разведку» с тем, кто уже доказал вам свою надежность.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 января 2020 для Близнецов Завтра Близнецы - заложники обстоятельств. Может подвести здоровье, удерживать какая-то обязанность или ответственность. Не лучший день, если вам хочется свободы, динамики и яркого остроумного общения. Вместо интеллекта и эрудиции, от вас может требоваться самоотверженность, услужливость, умение держаться в чужой тени или быть «на подхвате». Придется тщательно соблюдать правила предосторожности.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 января 2020 для Раков Этот день обеспечивает Ракам стабильность. За партнером вы как за каменной стеной (особенно, если он опытнее и старше), зато эмоциональная часть программы лежит на вас. Не стоит считать недостатками такие особенности ситуации, как контроль, опека и твердо обозначенные границы. Именно они позволят вам ни о чем не беспокоиться, уверенно демонстрировать свой талант или раскрывать чувственный потенциал.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 19 января 2020 для Львов Завтра Львы привязаны к дому или месту, где оказались по воле случая. Если вам там неуютно, полезно четче обозначить границы своей личной территории. Не исключено, что они пролягут не в физическом, а в эмоциональном пространстве - например, вы не позволите окружающим вторгаться в свои тайные мечты. Добавит спокойствия и стабильности наведение порядка и соблюдение режима, выполнение семейного долга.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 19 января 2020 для Дев Завтра Девам придется рассчитывать на свою проницательность и опыт, так как прямые способы контакта могут быть ограничены. День пройдет хорошо, если вы следуете проверенному сценарию или находитесь там, где способны по старой памяти действовать почти вслепую. Стоит ценить устойчивые привычки, которые образовались в общении с партнером: если вам нужен долгий союз, предсказуемость важнее романтики.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 19 января 2020 для Весов Весам стоит отменить любые начинания, а также повышенную активность в уже взятом направлении. Можно использовать этот день для погружения в мелочи жизни (порой неприятные), а также в эмоциональные тонкости, если вы имеете такую склонность или к этому располагает ситуация. Делая покупки, важно экономить двумя способами: не тратить больше необходимого и заботиться о качестве (скупой платит дважды).

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 января 2020 для Скорпионов

9 Завтра глубокая чувствительность сочетается у Скорпионов с самообладанием и скрытностью. Окружающим будет крайне сложно «разговорить» вас или вывести из себя, если вы сами этого не захотите. Возможна многозначительная пауза в отношениях. Энергии в течение суток будет не так уж много. Необходимыми делами и личными нуждами разумнее заняться в первой половине дня, а вечером отдыхать (лучше в уединении). Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 января 2020 для Стрельцов Стрельцы завтра неплохо перенесут одиночество, контроль и другие ограничения, если увидят в этом практический смысл. Например, возможность привести в порядок дела, выполнить долг, восстановить защиты, пройти период физической реабилитации или укрепить внутренний моральный стержень. В случае отсутствия какой-либо программы и цели, вас ждут скука и уныние, снижение тонуса и неверие в свои силы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 января 2020 для Козерогов Завтра Козероги предпочитают придерживаться шаблонного сценария, в том числе, на будущее. Искать новые варианты и экспериментировать вам может помешать усталость, пессимизм или другая причина. Окружающая действительность порой будет подтверждать и иллюстрировать ваши худшие опасения. В то же время, вы будете защищены от неприятностей. Звезды советуют подводить итоги и пока не строить новые планы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 января 2020 для Водолеев Водолеи вплоть до ночи могут испытывать психологический или физический дискомфорт. Не исключена потеря сил, моральная усталость, эмоциональная уязвимость. Стоит быть внимательнее к неприятным ощущениям и навязчивым симптомам, если у вас есть эндокринные и гормональные проблемы: возможно, требует коррекции образ жизни. Держаться на плаву поможет внутренний стержень, тайный план или чувство долга.