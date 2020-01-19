Гороскоп на сегодня 19 января: Стрельцам стоит не обращать внимание на мелочи, а Рыбам - дать отпор обидчикам

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 19 января 2020 для Овнов
Хороший период для того, чтобы сосредоточиться на вопросах дома и семьи. Вы можете заняться ремонтом, совершить ряд покупок для дома, которые обещают быть удачными. Это очень благоприятное время для путешествий, в том числе и в дальние страны. К тем, кто занимается творческой работой и имеет свою мастерскую на дому, может прийти внезапное вдохновение. Если хотите расслабиться, то лучше провести время дома, в тишине и покое.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 19 января 2020 для Тельцов
Постарайтесь избегать любой индивидуальной работы, которая будет требовать от вас сосредоточенности и внимания. На протяжении всего дня вы будете чувствовать себя рассеянным, так что любое серьезное занятие заранее обречено на провал. Постарайтесь не принимать активного участи в авантюрах, которые затеют друзья.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 19 января 2020 для Близнецов
Период повышенной уязвимости, разбалансированности энергии. В это время о недостатке энергии может говорить не только вялость, пассивность, но и высокая активность, скорее даже, суетливость, которая идет от повышенной нервности, склонности реагировать на малейшие негативные влияния и неудобства. Особенно уязвимы почки, кожа, переутомление может привести к появлению любых хронических заболеваний. Полезны оздоровительные практики с применением музыки, цветотерапия, специальная диета.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 19 января 2020 для Раков
Не стоит вступать в слишком откровенные беседы с окружающими. Постарайтесь не делиться ни с кем подробностями собственной личной жизни. Вам может оказаться довольно непросто проявить внимание и заботу по отношению к близким людям. Не поддавайтесь эмоциям. Большую часть времени лучше провести уединенно.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 19 января 2020 для Львов
Львам полезно будет уединение и отрешенность от окружающего мира. Постарайтесь пересмотреть все свои взгляды и убеждения и по-другому посмотреть на существующие проблемы в отношениях со своей второй половинкой. Вторая половина дня хороша для физических практик, повышения выносливости. Откажитесь от употребления алкоголя.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 19 января 2020 для Дев
Не лучшее время, чтобы заботиться о чужом благополучии. В этот день вам следует сконцентрировать все свое внимание на собственных словах и поступках. Велика вероятность, что именно в вашем поведении кроется ключ ко всем проблемам. Близкие люди поддержат вас в трудную минуту, однако понапрасну лучше не рисковать.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 19 января 2020 для Весов
Напряженный период, требующий больших физических или психологических нагрузок, вызывающих нервное беспокойство, быструю трату сил, повышенную неосторожность. В то же время нежелателен и застой энергии. Малоподвижный образ жизни может развить неуклюжесть, которая часто ведет к травмам. Возможны нарушения сна. Полезны спортивные занятия на свежем воздухе.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 19 января 2020 для Скорпионов
Для того, чтобы успешно завершить начатые ранее дела, вам придется обратиться к своим скрытым резервам. Если вы увидите, что логические доводы не способствуют решению проблемы, то можете смело довериться собственной интуиции. Ваше шестое чувство и общее мироощущение станет незаменимым помощником в любом мало-мальски важном вопросе.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 19 января 2020 для Стрельцов
Обратите внимание на знаки, которые будет подавать вам в это время судьба. В частности она может указать вам на возможного избранника, с которым вы построите счастливую семью. Для тех, кто уже в браке, подойдет другой совет: меньше обращайте внимания на мелочи, чтобы не затеять крупных ссор.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 19 января 2020 для Козерогов
Вам не кажется, что пора бы уже перестать накручивать себя из-за мелочей. Этот не так посмотрел, та не то сказала. Конечно, вас должно заботить общественное мнение, поскольку все мы живем в коллективе. Однако, зацикливаться на ком-то конкретном, определенно, не стоит. Все свои проблемы вы создали сами.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 19 января 2020 для Водолеев
Увеличивается физическая сила, активность и выносливость, сопротивляемость заболеваниям и способность к восстановлению сил. Но у каждого хорошего явления есть негативная сторона. В данном случае повышенной активности может сопутствовать повышенная неосторожность, самоуверенность и пренебрежение мерами безопасности. Поэтому возможны травмы, особенно в пути.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 19 января 2020 для Рыб
Звезды рекомендуют вам быть очень внимательными с окружающими, поскольку в это день будет велик риск, что у них появиться огромное желание выставить вас в дурном свете. Придется набраться сил и оказать достойный отпор. Не стесняйтесь использовать грязные методы. В борьбе с врагом все средства хороши.