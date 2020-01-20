Гороскоп на сегодня 20 января: Овнов ждет подъем энергии, а Рыбам сегодня нужно быть начеку

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 января 2020 для Овнов Овнов ждет подъем энергии. День плох для кабинетной работы и кропотливого труда в замкнутом пространстве. Хорошо побыть на воздухе, заняться спортом или расширением возможностей, совершить поездку, направить силы на продвижение зарубежного бизнеса или развитие контактов с иностранцами. В финансовых делах и в любви не все лежит на поверхности, возможны скрытые двойные игры и другие скользкие моменты.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 января 2020 для Тельцов Тельцам сегодня стоит "держать ухо востро". Партнер способен проявить повышенный авантюризм и склонность ходить по краю пропасти, а противник (если таковой у вас имеется) начнет плести против вас активные интриги, почти не скрывая этого. Если вы настроены таким же образом, можно слегка подыграть чужому ходу - но будьте осторожнее, чтобы не были задеты ваши чувства или затронуты интересы на будущее.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 января 2020 для Близнецов Сегодня Близнецам нелегко соперничать с более мобильным, хитрым и энергичным противником - зато легко сотрудничать со всеми, кто идет на контакт. Это день активного партнерства и взаимообучения. Даже врага можно превратить на время в друга и партнера: Хорошо общаться с учителем, тренером, водителем, переводчиком, гидом. Любовные дела сейчас сложны, не стоит смешивать личное с работой и карьерой.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 января 2020 для Раков Для Раков сегодня на первом месте работа, обмен услугами или здоровье, получение или оказание помощи. Насыщенный день, если ваша деятельность связана с туризмом, медициной, логистикой, международными проектом. Срочные хопоты ждут заводчиков и владельцев домашних питомцев. В ходе совместных дел будет легко сдружиться с коллегами или подопечными. Может начаться или активизироваться служебный роман.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 января 2020 для Львов Львам стоит выбрать активное занятие (или даже два) - и, по возможности, посвятить им весь день. Интерес могут вызвать и креативные, и деловые задачи, важны лишь динамика и элемент творчества. Удачное время для тренингов, налаживания дружеских связей, подвижных игр, поиска и продвижения решений в бизнесе. Нужна аккуратность в любовно-интимные моменты: некоторые мелочи заденут сильнее, чем хочется.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 20 января 2020 для Дев У Дев сегодня не раз найдется причина для раздражения и суеты. Придется подстраиваться к ситуации. В центр внимания может попасть срочная семейная проблема, насущный деловой вопрос. Повод для тревог и локальных конфликтов может дать быт, машина, питомец. Не слишком ровным будет психологический климат в любви и супружестве. Не лучший момент для важной инициативы, выбора жилья, выяснения отношений.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 20 января 2020 для Весов Этот день добавляет Весам динамики и мобильности, позволяет совершать активные разъезды с конкретной целью или без нее. Активизируются контакты. Многие Весы будут нуждаться связи с детьми, друзьями, сервисами или любимым человеком. В ходе событий высока вероятность забавных недоразумений и мелких осложнений. Дискомфорт может создать самочувствие или скрытая цепочка не учтенных вами обстоятельств.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 января 2020 для Скорпионов Сегодня Скорпионам опасно завышать свои деловые таланты и общую удачливость. Лучше позиционировать себя как способного ученика, а не гуру. Возможен финансовый ущерб. Вредно делать ставку на шаблоны и проявлять тугодумие. В решении бизнес-задач нужны гибкость, находчивость и готовность к маневру. Те же качества, с необходимыми поправками, пригодятся вам в творчестве, спорте и в личных отношениях.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 января 2020 для Стрельцов Стрельцов ждет всплеск энергии и предприимчивости. Тотальный успех ваших инициатив под вопросом, но вы можете получить удовольствие от отдельных удач или от самого процесса. Например, от общения, игры, романтики, флирта, возможности напомнить о себе или внести в жизнь разнообразие. Возможны минуты нервозности, агрессии, шутовского или вызывающего поведения. Подходящий день для поездок, тренировок.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 января 2020 для Козерогов Козерогам сегодня вредно поддаваться импульсу, но нужно куда-то деть вспышку энтузиазма или раздражения. Звезды советуют выбирать для этой цели безобидные занятия, ничего не предпринимая в важных для себя сферах. Хорошо отрабатывать маневры, искать информацию, следить за событиями в мире. День создает почву для осложнений и недоразумений в любом деле. Возможны провокации, обострения недомоганий.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 января 2020 для Водолеев Водолеям день принесет всплеск азарта и энтузиазма. Возможно, вас заразят своей активностью друзья или деловые партнеры, вдохновит срочная новость или ваша собственная свежая идея. Заряд решимости может оказаться непрочным, лучше не терять время и сразу перейти от слов (размышлений) к действию. Не стоит замахиваться на гранлиозные свершения, достаточно успеть решить пару мелких, но нужных задач.