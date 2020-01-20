Гороскоп на завтра 21 января: Девам нужно разобраться в делах, а Весам - рассмотреть свой рацион

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 января 2020 для Овнов Вполне благополучный период, угрозы для здоровья минимальны и не очень опасны. В основном проблемы могут возникать у людей с хроническими и наследственными болезнями, которые беспокоят их годами. Необходима профилактика, бережное отношение к себе, возможность отдыхать. Особенно берегите сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. Опасайтесь отравления, уделяйте внимание чистоте и свежести пищи, избегайте алкоголя и подозрительной еды.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 января 2020 для Тельцов Самое время начать использовать собственное положение для получения выгоды. День лучше тщательно распланировать с самого утра. Не бойтесь принимать жесткие и циничные решения. Вполне вероятно, что большинство из них будет идти вразрез с мнением окружающих. Вечер будет располагать к шумным мероприятиям с друзьями и родственниками.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 января 2020 для Близнецов Внимание многих представителей этого знака будет сосредоточено на решении домашних и семейных вопросов. Это хорошее время для того, чтобы заняться обустройством жилья, купить новые вещи для дома. Трудоустроенным представителям этого знака будет тяжело достичь баланса между работой и домом. Сейчас вы можете стать жертвой пустых иллюзий и фантазий, которые могут помешать вам увидеть ситуацию ясно. Это в свою очередь способно привести к семейным и домашним проблемам.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 января 2020 для Раков Не вмешивайтесь в чужие конфликты. В этот день вам не только строго противопоказано самому затевать ссоры, но и принимать чью-либо конкретную сторону в чужих разногласиях. Предоставьте окружающим возможность самостоятельно разобраться с собственными проблемами. Вечером лучше оставаться дома.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 21 января 2020 для Львов Финансовое благополучие может стать основной целью этого дня. В этот период также актуальны приобретения, не всегда полезные, но радующие душу и повышающие самооценку. Успех вероятнее всего в торговой сфере, работе с информацией и преподавании. Могут быть успешными переговоры, заключение соглашений, командировки, а также решение проблем, касающихся оплаты труда или оформления документов.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 21 января 2020 для Дев Не лучшее время, чтобы витать в облаках. Оставьте все свои мечты на потом, поскольку текущее положение дел требует срочного вашего вмешательства. Вполне вероятно, что окружающие доставят немало неудобств и неприятностей в этот день. Однако, не стоит поддаваться раздражению и затевать конфликты.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 21 января 2020 для Весов Это период накопления энергии, когда особенно важно психоэмоциональное состояние и правильный рацион. Ваше физическое состояние более всего зависит от обмена веществ. Проблемы могут возникнуть при избыточном весе, неправильной диете. Может проявиться любовь к сладкому. Физическую активность лучше проявлять умеренно, вы в это время будете не слишком ловкими, что может вызвать травмы. А неторопливые прогулки на свежем воздухе очень полезны.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 января 2020 для Скорпионов Вас ожидает довольно неприятный период в развитии отношений в семейном кругу. Велика вероятность, что родственники могут резко и категорично высказаться по поводу того или иного вашего увлечения. Не стоит ввязываться в конфликт и пытаться их переубедить. Поберегите собственные нервы. Лучшим решением будет временно прекратить общение.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 января 2020 для Стрельцов Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков. Представители этого знака, чья деятельность связана с творчеством, красотой, могут почувствовать прилив вдохновения, который им рекомендуется использовать должным образом. Попробуйте сделать что-то прекрасное своими руками или, например, напишите небольшой рассказ. Этот день благоприятен для решения финансовых вопросов, однако во второй его половине возможны убытки или неудачные инвестиции. Принимая решение, помните, что «скупой платит дважды».

10 Козерог (22 декабря – 21 января) Гороскоп на 21 января 2020 для Козерогов В этот день к помощи окружающих следует обращаться только в случае крайней необходимости. Постарайтесь не отказывать себе в возможности отдыха, поскольку велика вероятность, что силы понадобятся вам вплоть до самого вечера. Звезды предупреждают вас, что жизнь может неожиданно измениться посредством одного телефонного звонка.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 января 2020 для Водолеев Потребуется много усилий для достижения и сохранения материального благополучия. Проблема в том, что энергии у вас сейчас не так уж много, а потому все виды деятельности, требующие большой активности или приложения физических сил, будут не очень успешны. Лучше пойдут дела, где нужнее ясность ума или хорошее владение техникой. Работа по найму выгоднее предпринимательской деятельности.