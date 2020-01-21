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Гороскоп на 22 января: Водолеи смогут свернуть горы, а Стрельцам все по плечу

Гороскоп на 22 января: Водолеи смогут свернуть горы, а Стрельцам все по плечу
19:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День принесёт новые мысли, планы и идеи, причём довольно оригинальные.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Овнов 

    Сложный в финансовом отношении день для Овнов. Вероятно, возникнет необходимость отдавать долги, а получить свои будет не с кого. Предстоит перебрать множество вариантов, чтобы найти выход из этой непростой ситуации. Не следует планировать на сегодняшний день большого количества дел — все равно у вас не хватит ни времени, ни сил, к тому же, сейчас вы не в лучшей физической форме. Не исключено, что и жизнь внесет свои коррективы в ваши планы, наверняка возникнут непредвиденные проблемы, требующие незамедлительного решения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Тельцов 

    В сегодняшний день хорошо закончить обычные текущие дела, время преобразований еще не наступило. Наведите порядок в документах и счетах, наверняка, вы забыли оплатить какой-либо из них. Также о себе напомнят дела, которые вы откладывали в долгий ящик, постарайтесь найти время для их завершения. Сегодня Тельцам нет необходимости что-либо скрывать от других, никто не использует вашу откровенность во вред. Рассуждайте о жизни, делитесь своими планами, возможно, вы получите полезный совет.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Близнецов 

    Близнецам будет казаться, что начальство придирается к ним, однако все вопросы благополучно разрешатся, если только не идти на поводу у эмоций, а придерживаться правила: «молчание — золото». Отправляясь в этот день за покупками, возьмите с собой советчика, помимо приятной компании он еще послужит и сдерживающим фактором, поскольку весьма велико будет желание потратить все до последней копейки. Сегодняшний поход по магазинам доставит море удовольствия, а все приобретенное будет радовать глаз и способствовать прекрасному настроению.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Раков

    Сегодня — время удовлетворения честолюбивых замыслов и амбиций для представителей знака зодиака Рак. Вероятны перемены в сфере делового партнерства, которые принесут стабильность и финансовое благополучие. Не исключена победа Раков в открытой борьбе с конкурентами и в тайной с недоброжелателями. Если вы еще не отдыхали, отправляйтесь на южный курорт или в маленький коттедж среди леса или соснового бора. Уединение и свежий воздух взбодрят вас и поправят здоровье, весьма вероятно, что сложится удачная ситуация для легкой интрижки.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Львов   

    День удачен для Львов творческих профессий, в особенности для актеров и художников. Поддержка влиятельных лиц выведет на другой уровень, поможет занять новые позиции в сфере деловых интересов. В связи с этим вероятно появление вполне оправданных и жизнеспособных грандиозных планов и замыслов. Жить по-новому многие начинают с понедельника, для Львов самым удачным для этого временем будет сегодняшний день. Самое время отказаться от вредных привычек, начать программу очищения организма, сесть на диету и заняться укреплением своего физического состояния.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Дев  

    Если для вас стали тесны привычные рамки, значит, пора отправляться к новым вершинам, расширять свои познания и повышать квалификацию. При таком подходе, уважение коллег и престижная должность будут гарантированы. Девам нужно пользоваться благоприятным стечением астрологических обстоятельств и работать, работать и еще раз работать. Вероятно, сегодня некоторым представителям вашего зодиакального знака предстоит вспомнить о старых долгах. Будьте готовы к тому, что кредиторы потребуют возврата денег, и при необходимости обратитесь за помощью к родственникам или близким друзьям.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Весов 

    Обстоятельства этого дня благоприятны для занятий связанных с финансовыми делами. Если ваш доход стабилен, не отказывайтесь от предложений его увеличить. Внимательно выслушайте того, кто пытается выдвинуть эту идею, в его словах есть разумное зерно. Полезная информация, скорее всего, придет оттуда, откуда ее не ждали. При необходимости попросите совета у дальнего родственника. Вечер лучше всего провести дома. Направить же семейный корабль в нужном вам направлении можно, только лишь отдавая четкие указания о том, кто, чем и когда должен заниматься.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Скорпионов 

    Лучше всего в этот день заняться решением имущественных вопросов. Тот, кто хочет купить квартиру, найдет интересные предложения, большая часть из них, правда, окажется непригодными для Скорпионов, однако обнаружится и подходящий вариант. Сделка не за горами, но ни в коем случае не поддавайтесь искушению сэкономить, это не тот случай. Во второй половине дня, ближе к вечеру, хорошо совершить загородную прогулку, подышать свежим воздухом в живописных уголках.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Стрельцов 

    Хороший, насыщенный приятными событиями день для Стрельцов, о котором можно только мечтать. Масштаб дел увеличивается на глазах, вам только нужно в это время сдерживать свои эмоции и быть готовым к тому, что придется делать не то, что хочется, а то, что сейчас наиболее необходимо. Когда столько планов, необходимы союзники, и кто может выручить в подобных обстоятельствах как не друзья, короткий звонок по телефону будет спасительным для вас. Поступайте в соответствии с условиями и контролируйте ситуацию — сегодня Стрельцам все по плечу.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 21 января)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Козерогов

    Ваше умение слушать других людей, в сегодняшний день, будет особенно кстати. Информация, полученная от знакомых, окажется весьма ценной, она способна привести Козерогов к новому источнику дохода. Вечером по дороге домой остерегайтесь собак, велика вероятность проявления со стороны наших «меньших братьев» агрессии по отношению к людям. Сегодня Козерогам можно позволить сделать себе дорогостоящее приобретение, покупка не нанесет серьезного ущерба бюджету, зато доставит много удовольствия.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Водолеев

    Сегодняшняя обстановка на работе немного испортит настроение Водолеям. В делах профессионального характера потребуется нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Если вы чувствуете, что можете свернуть горы, то ваш энтузиазм послужит примером для окружающих. Вторая половина суток самое время для успешного завершения старых дел и начала новых. Вечером посвятите в свои планы вторую половинку, вероятно, что получите дельный совет. Также найдите немного времени перед сном и уделите внимание младшим членам семьи.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 января 2020 для Рыб

    Рыбам не следует сегодня вдумываться в смысл происходящего, а любая инициатива может иметь совершенно обратный результат. Однако настойчивость в достижении конкретной цели может быть вознаграждена начальством. В такие дни как сегодняшний, особенно важно прислушиваться к общественному ритму жизни, если Рыбам удастся действовать согласованно с другими, можно свернуть горы, многие проблемы потеряют остроту, а многие и вовсе исчезнут.

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