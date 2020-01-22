Гороскоп на 23 января: Девам вернут старые долги, а Скорпионам можно взяться за что-то новое

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 января 2020 для Овнов Все сложится неплохо, если вы будете делать то, что запланировали раньше. Ошибкой будет отложить все ради новых идей – они не так хороши, как кажется на первый взгляд, и требуют доработки. Стоит прислушаться к советам, особенно если их дают люди, которые прежде не раз вам помогали. Возможны небольшие денежные поступления. Они будут очень кстати: как раз появится шанс купить какую-то нужную вещь или вложить средства в прибыльное дело. Вечер подходит для встреч с друзьями, а также для семейного отдыха.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 января 2020 для Тельцов Важно правильно оценивать свои силы, не взваливать на себя слишком много, не обещать того, что будет трудно выполнить. Строить планы можно, но пока лучше ни с кем их не обсуждать, иначе вы рискуете попасть в неловкое и смешное положение. Не исключены разногласия на работе. Руководство сегодня более требовательно к вам, чем обычно, а соответствовать ожиданиям труднее. Вы сможете чем-то помочь близкому человеку, дать хороший совет или просто поддержать добрыми словами. Люди, которым вы прежде оказали важные услуги, постараются вас отблагодарить.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 января 2020 для Близнецов Отлично складывается первая половина дня. Это время подходит для деловых встреч, разговоров о совместной работе. Тем, кто планирует какие-то творческие проекты, будет легко найти единомышленников и союзников. Вероятны удачные поездки, а также приятные знакомства в пути. Позже появится возможность развлечься, весело провести время. Тут важно вовремя остановиться, поскольку любые излишества сейчас опасны для здоровья. Это касается и разговоров – увлекшись, вы рискуете раскрыть свои секреты людям, которые совершенно не заслуживают доверия.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 января 2020 для Раков Насыщенный и утомительный день. Появляется много дел, каждое из которых требует внимания, и едва ли найдутся люди, которые смогут помочь. Не исключено, что придется изменить планы, перенести встречи, которых вы ждали с большим нетерпением. Однако не все так плохо, как порой кажется: есть шанс добиться значительных успехов, например, в профессиональной сфере. Вечером будет труднее, чем обычно, сохранять душевное равновесие. Вам нужен отдых, а близкие этого как будто не понимают. Захочется побыть в одиночестве, подумать обо всем, что происходило в последнее время, но такая возможность едва ли появится.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 23 января 2020 для Львов Если вы знаете, к чему стремитесь, остановить вас просто невозможно. Поэтому постарайтесь побыстрее определиться с целями: чем раньше вы это сделаете, тем большего успеете добиться. В помощи вы особенно не нуждаетесь, но кто-нибудь ее обязательно предложит. Не торопитесь отказываться; возможно, совместные действия положат начало взаимовыгодному сотрудничеству или приятной дружбе. Иногда бывает трудно вовремя получить нужную информацию. Тут пригодятся старые связи, давние знакомства. Не стесняйтесь задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми: ответ может быть совершенно неожиданным.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 23 января 2020 для Дев Появляется много отличных идей. Сейчас ими можно делиться с друзьями и даже с малознакомыми людьми, не опасаясь, что кто-то реализует задуманное быстрее и лучше, чем вы. Скорее вы найдете союзников, которые помогут преодолеть трудности и дадут хорошие советы. День подходит для решения организационных вопросов. Если вам нужно посетить государственную организацию, пообщаться с чиновниками, оформить документы – займитесь этим, вероятность успеха очень велика. Также возможны денежные поступления, например, возвращение старых долгов.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 23 января 2020 для Весов Держитесь подальше от болтунов, фантазеров и людей с богатым воображением. Сегодня они влияют на вас особенно плохо: мешают правильно оценить реальное положение дел, правильно поставить цели. К тому же к вам тянутся любители использовать чужие таланты, знания и деньги в своих интересах. Если вы будете слишком доверчивы, кто-нибудь обязательно разбогатеет за ваш счет. Любые важные вопросы стоит обсуждать только с самыми близкими людьми; к ним же можно обращаться за советами. Если вы отправляетесь в поездки, будьте внимательны во время сборов: есть опасность что-то забыть или перепутать.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 января 2020 для Скорпионов Кое-какие трудности могут возникнуть, но вы с ними справитесь. Пригодится умение ладить с людьми: вы легко найдете союзников, единомышленников, бескорыстных помощников. Хороший день для того, чтобы взяться за что-то новое. Пусть дело будет сложным, не беда – главное, чтобы вам было по-настоящему интересно. Подходящий день для того, чтобы покупать красивые вещи. Не важно, что это будет – одежда, аксессуары или предметы интерьера. Вкус вас не подведет в любом случае, деньги не будут потрачены напрасно.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 января 2020 для Стрельцов Нельзя сказать, что все получается само собой и успех приходит без усилий. Но если немного потрудиться, можно добиться отличных результатов, так что лучше не сидеть без дела. Не исключено, что придется быстро учиться, разбираться в сложном вопросе. Новую информацию вы запомните быстро, и вскоре она пригодится. Будет много встреч, и запланированных, и неожиданных. Могут напомнить о себе старые знакомые, общение с ними поднимет вам настроение. Не исключены подарки и приятные сюрпризы, а также хорошие новости.

10 Козерог (22 декабря – 21 января) Гороскоп на 23 января 2020 для Козерогов Едва ли удастся добиться каких-то значительных успехов, но в целом день пройдет приятно. Возможны хорошие новости, касающиеся не вас лично, а людей, судьба которых вам небезразлична. Порадуют небольшие сюрпризы и знаки внимания, возможны романтические моменты, необычные знакомства. Этот день не подходит для того, чтобы что-то кардинально менять в жизни, нарушать сложившиеся традиции и общепринятые правила. Можно делать небольшие покупки, даже если они не были запланированы: приобретения будут удачными, вы не потратите деньги зря.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 января 2020 для Водолеев Дел будет больше, чем обычно, и придется спешить, чтобы успеть все. Не исключено, что какие-то домашние заботы помешают сосредоточиться на работе, да и другие посторонние мысли будут отвлекать. Поэтому вероятность ошибок выше, чем обычно. Часто помогают женщины. Они готовы взять на себя часть ваших проблем или дать хороший совет. Возможны деловые предложения, сулящие прибыль. Не торопитесь отвечать согласием – можно поторговаться, добиться более выгодных условий. Интуиция подскажет, когда лучше дать окончательный ответ.