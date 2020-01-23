Гороскоп на сегодня 23 января: Львам нужно быть внимательнее к своему здоровью, а Стрельцам нужно ограничения в материальной сфере

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 января 2020 для Овнов Данный период может пробудить в вас жажду риска, острых впечатлений и физической активности. Вы можете заняться активным спортом, но сейчас необходимо помнить об осторожности. Велика вероятность травм. Будьте аккуратны, особенно в связи с транспортом. Здоровье в это время может ухудшиться, но зато для лечения этот период удачен. Работа обещает быть выгодной, но для бизнеса, инвестиций время неподходящее — возможны убытки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 января 2020 для Тельцов Период активный, но не очень благоприятный для здоровья. Особенно у тех, кто не обладает чувством меры и склонен к излишествам во всем. Больше всего подвергается риску мочеполовая система, возможны заболевания почек. Болезни, как правило, начинаются внезапно и протекают быстро. Могут обостриться имеющиеся хронические недуги. Следует опасаться и травм, их могут получить любители экстремальных развлечений.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 января 2020 для Близнецов В это время ваше благосостояние зависит в основном от вашего трудолюбия и владения всеми тонкостями своего ремесла. Старательность в работе и скромность в запросах может принести больше пользы, чем честолюбивое стремление выделиться из окружения, обратить на себя внимание начальства. Наибольший успех вероятен в сфере обслуживания, медицине и ветеринарии. И еще старайтесь избежать конфликтов с сослуживцами и клиентами, это может вести к убыткам.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 января 2020 для Раков Этот день подарит вам любовь и романтические впечатления; правда, сохранить хорошие отношения сейчас будет непросто, во многом из-за ваших поступков. С одной стороны, сейчас у вас есть возможность обрести любовь, с другой — в отношениях могут быть столкновения, разногласия. Это касается и общения с родственниками. Не исключены конфликтные ситуации дома, разлад в семье. В это время очень важно соблюдать осторожность в отношении своей безопасности.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 23 января 2020 для Львов Период, требующий от вас внимательного отношения к своему здоровью, профилактики заболеваний, даже если вы прекрасно себя чувствуете и не намерены болеть. Но в этот период жизненная энергия невысока, а потому скрытые уязвимости могут как-нибудь проявить себя. Но если вы внимательны, то сможете быстро устранить начинающиеся проблемы, не дать болезни развиться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 23 января 2020 для Дев День, склоняющий к соединению приятного с полезным, практического расчета с творческой фантазией, работы с отдыхом и увеселением. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с организацией досуга, сферой развлечений, оздоровительными практиками и уходом за телом. Возможна прибыль от публичных лекций, выступлений на сцене, педагогической деятельности.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 23 января 2020 для Весов Сейчас вы можете заняться ремонтом, обустроить своё жилье. Данный период вряд ли подарит вам возможности для отдыха. Скорее наоборот: многим представителям этого знака в это время придется основательно потрудиться. Свободным представителям этого знака рекомендуется обратить внимание на своих коллег: возможно, среди них есть тот, кто может пробудить в вас романтические чувства. Берегите здоровье и избегайте чрезмерных нагрузок, самочувствие в это время может ухудшиться.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 января 2020 для Скорпионов Вам необходимо избегать любых крайностей, чтобы избежать дисбаланса энергий и следующих из этого проблем со здоровьем. В основном это касается физических нагрузок. Занятия физическим трудом и спортом хороши, но в меру. Особенно для людей с уязвимой сердечно-сосудистой системой. Перенапряжение физическое или эмоциональное может приводить к головным болям, травмам, нарушению сна.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 января 2020 для Стрельцов Этот день создаст некоторые ограничения в материальной сфере и профессиональной реализации. Наиболее благоприятное время для людей свободных профессий, работающих на дому или занимающихся уходом за домашними животными. Следует опасаться участия в рискованных финансовых авантюрах, велика вероятность стать жертвой заблуждения или намеренного обмана.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 января 2020 для Козерогов В этот период многие представители этого знака могут рассчитывать на выгодную работу. Не отказывайтесь от партнерства и сотрудничества — они могут принести материальную пользу. Не исключены приятные и неожиданные финансовые сюрпризы. Некоторые представители этого знака сейчас могут получить продвижение по служебной лестнице. Вам, возможно, придется отправиться в вынужденную поездку или командировку. Наиболее важно сейчас избегать суеты, иллюзий и пустых фантазий.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 января 2020 для Водолеев Этот день благоприятен для вас, важно только избегать излишеств в еде и питье, ограничить жирную пищу и алкоголь, поскольку наиболее уязвимым органом будет печень. От травм и простуд стоит беречь область бедер. Если подобные проблемы были ранее, рекомендуются профилактические меры. Чаще бывайте на свежем воздухе и меньше находитесь в шумной толпе. Поездки и дальние походы могут вести к большим психическим или физическим нагрузкам, рассчитывайте свои силы.