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Четверг, 23.01.2020
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Гороскоп на сегодня 23 января: Львам нужно быть внимательнее к своему здоровью, а Стрельцам нужно ограничения в материальной сфере

Гороскоп на сегодня 23 января: Львам нужно быть внимательнее к своему здоровью, а Стрельцам нужно ограничения в материальной сфере
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, предусматривает благоприятный для улаживания бытовых дел день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Овнов 

    Данный период может пробудить в вас жажду риска, острых впечатлений и физической активности. Вы можете заняться активным спортом, но сейчас необходимо помнить об осторожности. Велика вероятность травм. Будьте аккуратны, особенно в связи с транспортом. Здоровье в это время может ухудшиться, но зато для лечения этот период удачен. Работа обещает быть выгодной, но для бизнеса, инвестиций время неподходящее — возможны убытки.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Тельцов 

    Период активный, но не очень благоприятный для здоровья. Особенно у тех, кто не обладает чувством меры и склонен к излишествам во всем. Больше всего подвергается риску мочеполовая система, возможны заболевания почек. Болезни, как правило, начинаются внезапно и протекают быстро. Могут обостриться имеющиеся хронические недуги. Следует опасаться и травм, их могут получить любители экстремальных развлечений.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Близнецов 

    В это время ваше благосостояние зависит в основном от вашего трудолюбия и владения всеми тонкостями своего ремесла. Старательность в работе и скромность в запросах может принести больше пользы, чем честолюбивое стремление выделиться из окружения, обратить на себя внимание начальства. Наибольший успех вероятен в сфере обслуживания, медицине и ветеринарии. И еще старайтесь избежать конфликтов с сослуживцами и клиентами, это может вести к убыткам.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Раков

    Этот день подарит вам любовь и романтические впечатления; правда, сохранить хорошие отношения сейчас будет непросто, во многом из-за ваших поступков. С одной стороны, сейчас у вас есть возможность обрести любовь, с другой — в отношениях могут быть столкновения, разногласия. Это касается и общения с родственниками. Не исключены конфликтные ситуации дома, разлад в семье. В это время очень важно соблюдать осторожность в отношении своей безопасности.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Львов   

    Период, требующий от вас внимательного отношения к своему здоровью, профилактики заболеваний, даже если вы прекрасно себя чувствуете и не намерены болеть. Но в этот период жизненная энергия невысока, а потому скрытые уязвимости могут как-нибудь проявить себя. Но если вы внимательны, то сможете быстро устранить начинающиеся проблемы, не дать болезни развиться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Дев  

    День, склоняющий к соединению приятного с полезным, практического расчета с творческой фантазией, работы с отдыхом и увеселением. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с организацией досуга, сферой развлечений, оздоровительными практиками и уходом за телом. Возможна прибыль от публичных лекций, выступлений на сцене, педагогической деятельности.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Весов 

    Сейчас вы можете заняться ремонтом, обустроить своё жилье. Данный период вряд ли подарит вам возможности для отдыха. Скорее наоборот: многим представителям этого знака в это время придется основательно потрудиться. Свободным представителям этого знака рекомендуется обратить внимание на своих коллег: возможно, среди них есть тот, кто может пробудить в вас романтические чувства. Берегите здоровье и избегайте чрезмерных нагрузок, самочувствие в это время может ухудшиться.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Скорпионов 

    Вам необходимо избегать любых крайностей, чтобы избежать дисбаланса энергий и следующих из этого проблем со здоровьем. В основном это касается физических нагрузок. Занятия физическим трудом и спортом хороши, но в меру. Особенно для людей с уязвимой сердечно-сосудистой системой. Перенапряжение физическое или эмоциональное может приводить к головным болям, травмам, нарушению сна.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Стрельцов 

    Этот день создаст некоторые ограничения в материальной сфере и профессиональной реализации. Наиболее благоприятное время для людей свободных профессий, работающих на дому или занимающихся уходом за домашними животными. Следует опасаться участия в рискованных финансовых авантюрах, велика вероятность стать жертвой заблуждения или намеренного обмана.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Козерогов

    В этот период многие представители этого знака могут рассчитывать на выгодную работу. Не отказывайтесь от партнерства и сотрудничества — они могут принести материальную пользу. Не исключены приятные и неожиданные финансовые сюрпризы. Некоторые представители этого знака сейчас могут получить продвижение по служебной лестнице. Вам, возможно, придется отправиться в вынужденную поездку или командировку. Наиболее важно сейчас избегать суеты, иллюзий и пустых фантазий.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Водолеев

    Этот день благоприятен для вас, важно только избегать излишеств в еде и питье, ограничить жирную пищу и алкоголь, поскольку наиболее уязвимым органом будет печень. От травм и простуд стоит беречь область бедер. Если подобные проблемы были ранее, рекомендуются профилактические меры. Чаще бывайте на свежем воздухе и меньше находитесь в шумной толпе. Поездки и дальние походы могут вести к большим психическим или физическим нагрузкам, рассчитывайте свои силы.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 января 2020 для Рыб

    Сложный период, когда самостоятельные действия, предпринимаемые с цепью обогащения, могут привести скорее к потерям, чем к доходам. И наоборот, кажущиеся невосполнимыми потери могут быть хорошо компенсированы. Люди и судьба сильнее вашей воли и предприимчивости, но чтобы победить и преуспеть, вам придется развивать и то и другое.

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