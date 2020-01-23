Скачать
Четверг, 23.01.2020
В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
Меркель в Давосе заговорила о проблеме беженцев
Меркель в Давосе заговорила о проблеме беженцев
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Что на самом деле стало причиной смерти рэпера Juice WRLD?
Что на самом деле стало причиной смерти рэпера Juice WRLD?

Гороскоп на 24 января: Близнецам стоит посвятить время отдыху, а Девам - работе

Гороскоп на 24 января: Близнецам стоит посвятить время отдыху, а Девам - работе
19:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Завтра удача поможет творить чудеса в финансовой сфере.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Овнов 

    Не самый лучший период на этой неделе. Нынешние обстоятельства таковы, что в сегодняшний день Овнам непросто реализовать, казалось бы, простые дела. Трудно будет найти поддержку у руководства. Не следует сегодня ходить и по инстанциям, отложите этот подвиг на другой день, поскольку высока вероятность, стать жертвой мошенников. Обстоятельства напомнят, что ваши главные защитники и помощники — близкие люди, родственники, только они поддержат вас в любых начинаниях.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Тельцов 

    По благоприятному стечению обстоятельств вы попадете на встречу, которая многому вас научит. Однако не забывайтесь, разговаривая с важными людьми, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Если вас не устраивает руководство, попробуйте сменить место работы, сегодня велика вероятность появления такой возможности, все что от вас требуется, это купить подходящую газету или просмотреть объявления на каком-либо интернет ресурсе. Вечером, тех представителей знака Телец, кто влюблен, ожидают положительные перемены во взаимоотношениях с любимым человеком.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Близнецов 

    Основные заботы этого дня будут связаны с младшими членами вашей семьи. Что поделаешь, подрастающее поколение требует внимания, и не ровен час, натворят глупостей, а расплачиваться придется старшим. Вечером, возможно, кто-то из ваших домашних намекнет на недостаток самостоятельности, что же, дайте им свободу, а после переложите всю ответственность на их плечи. Вам же самое время отдохнуть на диване с книжкой или заняться чем-то полезным для здоровья, а нескончаемые бытовые проблемы могут подождать.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Раков

    Для решения проблем, возникших на работе, обратитесь за советом к друзьям, только не обсуждайте с ними свои доходы и не давайте в итоге взаймы. Коллеги ждут от вас активных действий, попытайтесь сегодня по возможности отстоять чужие интересы, но не забывайте и о своих. Новые идеи нынче в большой цене, выносите на свет собственные соображения, только не продешевите, возможно, некоторые ваши предложения сочтут авантюрными, однако это не помешает вашей карьере и не навредит имиджу.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Львов   

    Считайте сегодня деньги до копеечки, но и не забывайте покупать билеты в транспорте. Забывчивость и рассеянность в этот день обернутся штрафами или потерей бумажника. На работе выдайте своему руководителю хорошее и нестандартное решение, касающееся ведения дел в организации и ваш авторитет вырастет в его глазах. При исполнении своих ежедневных обязанностей, плывите по течению, для вас время делать выбор еще не пришло. Можно отправиться в отпуск к теплым морям, отдых сулит новые встречи, контакты и связи, причем не только деловые.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Дев  

    Неоднозначный во многом день, когда нужно быть готовым как к хорошему, так и к плохому. В нынешней ситуации, работа становится наиболее актуальным аспектом, для Дев. В то же время сегодня возможны необъяснимые и неожиданные события. Девам будет сложно оставаться на протяжении дня внимательным и концентрироваться на каком-то конкретном вопросе. Положение на работе улучшится, однако не станет стабильным. Вечером в домашнем кругу, вероятно, вы узнаете нечто интересное, и из двух новостей одна будет непременно хорошей.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Весов 

    Сегодня для Весов важно произвести хорошее впечатление на коллег и начальство, тогда и дела пойдут в гору, так что не давите на сослуживцев своим авторитетом, и не зацикливайтесь на мелких делах. Взаимоотношения с любимым человеком могут стать объектом интриг, не ищите виноватых, влюбленным всегда завидуют. Вы счастливы и настроены оптимистично, сегодня особую радость можно получить от посещения театров, вернисажей или концертов.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Скорпионов 

    Скорпионы-автолюбители, будьте внимательны на дорогах, поскольку возможны аварийные ситуации. Пешеходам звезды советуют переходить улицу исключительно в установленных местах. Нынешний день благоприятен для оптовых закупок. Если нужны нестандартные подходы в решении финансовых вопросов, то обратитесь за помощью к друзьям, поддержка обеспечена. К тому же долг сможете вернуть, когда сами захотите.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Стрельцов 

    Устройте себе сегодня что-нибудь наподобие праздника души, обратившись всем своим существом к прекрасному, будь то природа или шедевры искусства. Прилив сил будет обеспечен, а жизненный тонус повысится. Вечером немало хлопот доставят дети, они считают себя уже взрослыми и готовы сами давать вам советы, как жить. От вас потребуются терпение и выдержка, а изменить ситуацию в свою пользу не составит особого труда.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 21 января)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Козерогов

    Сердца влюбленных бьются в унисон лишь в романах, проза же жизни такова, что ему или ей хочется посидеть у телевизора, а вас тянет погулять под луной. Бурные события, подвиги, романтические приключения и переживания сделают этот день волнующим и запоминающимся. Не исключены серьезные денежные траты, звезды не советуют изображать из себя «Скупого рыцаря», нынче это не модно, а Козерогам так и вовсе не идет.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Водолеев

    Сократите сегодня общение до минимума, пожалейте свою нервную систему. Можно сослаться на немыслимое количество срочных дел, в любом случае постарайтесь ни с кем сегодня не общаться, возможно, вас сочтут невежей, однако уважение останется. В этот день нельзя оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, и особенно если нужно приложить усилия, направленные на укрепление романтических отношений, ни в коем случае не откладывайте это в долгий ящик.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 января 2020 для Рыб

    Значительные денежные расходы могут заставить Рыб активно заняться поиском финансовых ресурсов и источников дополнительного заработка. Не упустите сегодня случая завести полезные знакомства и наладить новые отношения. Чувственное наслаждение и пылкие признания ожидают Рыб в сегодняшний вечер. Не проглядите свое счастье, а верный путь к нему подскажет ваше сердце. От таких чувств не отказываются, а если пожелаете продолжения, то не будьте эгоистичны в сексе.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.01.2019- 26.01.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.01.2020 - 26.01.2020)

Финансовый гороскоп на неделю (20.01.2019 - 26.01.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, 24 января, Гороскоп на 24 января, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Маникюр 2020: идеи дизайна на миндалевидные ногти (Фото)
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь