Гороскоп на 24 января: Близнецам стоит посвятить время отдыху, а Девам - работе

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 января 2020 для Овнов Не самый лучший период на этой неделе. Нынешние обстоятельства таковы, что в сегодняшний день Овнам непросто реализовать, казалось бы, простые дела. Трудно будет найти поддержку у руководства. Не следует сегодня ходить и по инстанциям, отложите этот подвиг на другой день, поскольку высока вероятность, стать жертвой мошенников. Обстоятельства напомнят, что ваши главные защитники и помощники — близкие люди, родственники, только они поддержат вас в любых начинаниях.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 января 2020 для Тельцов По благоприятному стечению обстоятельств вы попадете на встречу, которая многому вас научит. Однако не забывайтесь, разговаривая с важными людьми, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Если вас не устраивает руководство, попробуйте сменить место работы, сегодня велика вероятность появления такой возможности, все что от вас требуется, это купить подходящую газету или просмотреть объявления на каком-либо интернет ресурсе. Вечером, тех представителей знака Телец, кто влюблен, ожидают положительные перемены во взаимоотношениях с любимым человеком.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 января 2020 для Близнецов Основные заботы этого дня будут связаны с младшими членами вашей семьи. Что поделаешь, подрастающее поколение требует внимания, и не ровен час, натворят глупостей, а расплачиваться придется старшим. Вечером, возможно, кто-то из ваших домашних намекнет на недостаток самостоятельности, что же, дайте им свободу, а после переложите всю ответственность на их плечи. Вам же самое время отдохнуть на диване с книжкой или заняться чем-то полезным для здоровья, а нескончаемые бытовые проблемы могут подождать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 января 2020 для Раков Для решения проблем, возникших на работе, обратитесь за советом к друзьям, только не обсуждайте с ними свои доходы и не давайте в итоге взаймы. Коллеги ждут от вас активных действий, попытайтесь сегодня по возможности отстоять чужие интересы, но не забывайте и о своих. Новые идеи нынче в большой цене, выносите на свет собственные соображения, только не продешевите, возможно, некоторые ваши предложения сочтут авантюрными, однако это не помешает вашей карьере и не навредит имиджу.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 января 2020 для Львов Считайте сегодня деньги до копеечки, но и не забывайте покупать билеты в транспорте. Забывчивость и рассеянность в этот день обернутся штрафами или потерей бумажника. На работе выдайте своему руководителю хорошее и нестандартное решение, касающееся ведения дел в организации и ваш авторитет вырастет в его глазах. При исполнении своих ежедневных обязанностей, плывите по течению, для вас время делать выбор еще не пришло. Можно отправиться в отпуск к теплым морям, отдых сулит новые встречи, контакты и связи, причем не только деловые.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 января 2020 для Дев Неоднозначный во многом день, когда нужно быть готовым как к хорошему, так и к плохому. В нынешней ситуации, работа становится наиболее актуальным аспектом, для Дев. В то же время сегодня возможны необъяснимые и неожиданные события. Девам будет сложно оставаться на протяжении дня внимательным и концентрироваться на каком-то конкретном вопросе. Положение на работе улучшится, однако не станет стабильным. Вечером в домашнем кругу, вероятно, вы узнаете нечто интересное, и из двух новостей одна будет непременно хорошей.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 января 2020 для Весов Сегодня для Весов важно произвести хорошее впечатление на коллег и начальство, тогда и дела пойдут в гору, так что не давите на сослуживцев своим авторитетом, и не зацикливайтесь на мелких делах. Взаимоотношения с любимым человеком могут стать объектом интриг, не ищите виноватых, влюбленным всегда завидуют. Вы счастливы и настроены оптимистично, сегодня особую радость можно получить от посещения театров, вернисажей или концертов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 января 2020 для Скорпионов Скорпионы-автолюбители, будьте внимательны на дорогах, поскольку возможны аварийные ситуации. Пешеходам звезды советуют переходить улицу исключительно в установленных местах. Нынешний день благоприятен для оптовых закупок. Если нужны нестандартные подходы в решении финансовых вопросов, то обратитесь за помощью к друзьям, поддержка обеспечена. К тому же долг сможете вернуть, когда сами захотите.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 января 2020 для Стрельцов Устройте себе сегодня что-нибудь наподобие праздника души, обратившись всем своим существом к прекрасному, будь то природа или шедевры искусства. Прилив сил будет обеспечен, а жизненный тонус повысится. Вечером немало хлопот доставят дети, они считают себя уже взрослыми и готовы сами давать вам советы, как жить. От вас потребуются терпение и выдержка, а изменить ситуацию в свою пользу не составит особого труда.

10 Козерог (22 декабря – 21 января) Гороскоп на 24 января 2020 для Козерогов Сердца влюбленных бьются в унисон лишь в романах, проза же жизни такова, что ему или ей хочется посидеть у телевизора, а вас тянет погулять под луной. Бурные события, подвиги, романтические приключения и переживания сделают этот день волнующим и запоминающимся. Не исключены серьезные денежные траты, звезды не советуют изображать из себя «Скупого рыцаря», нынче это не модно, а Козерогам так и вовсе не идет.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 января 2020 для Водолеев Сократите сегодня общение до минимума, пожалейте свою нервную систему. Можно сослаться на немыслимое количество срочных дел, в любом случае постарайтесь ни с кем сегодня не общаться, возможно, вас сочтут невежей, однако уважение останется. В этот день нельзя оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, и особенно если нужно приложить усилия, направленные на укрепление романтических отношений, ни в коем случае не откладывайте это в долгий ящик.