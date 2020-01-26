Гороскоп на сегодня 26 января: Рыб ждут приятные сюрпризы, а Близнецам не стоит браться за сложные дела

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 января 2020 для Овнов Спокойный, ровный день, подходящий для обычных дел и привычных занятий. Нет нужды переворачивать мир, чтобы добиться желаемого, достаточно быть последовательным и обдумывать каждый свой шаг. Ваши позиции очень прочны, и недоброжелатели не в силах вам помешать. Некоторые люди, прежде поддерживавшие ваших соперников, поймут, что сейчас гораздо выгоднее быть на вашей стороне. Возможны неожиданные, но очень приятные визиты. Порадуют встречи со старыми друзьями и романтические свидания. Вы отлично ладите с близкими, поводов для разногласий и споров не возникает.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 января 2020 для Тельцов День интересный, но непростой. Обычно вы настроены весьма миролюбиво, но сегодня идете к цели напролом, порой позволяете себе резкие высказывания и можете нажить серьезных врагов. Восстановить душевное равновесие помогают занятия, способствующие раскрытию творческого потенциала. Рисуйте, танцуйте, музицируйте - главное, чтобы процесс был действительно увлекательным для вас. Можно отправляться в поездки, они сложатся удачно, подарят много ярких впечатлений. Вероятны значительные расходы. Они будут оправданными.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 января 2020 для Близнецов День сложится удачно для тех, кто способен в нужный момент забыть о своих интересах и пойти на уступки. Способность понимать окружающих с полуслова сегодня вам пригодится. Желательно прислушиваться к советам и не оставлять без внимания чужой опыт: благодаря ему вы не совершите ошибок, примете верные решения в неоднозначных ситуациях. Не стоит браться за сложные дела. Есть опасность, что вы быстро устанете и так и не доведете их до конца. К тому же вас чаще обычного будут отвлекать, из-за этого можно упустить из виду что-то важное.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 января 2020 для Раков Вы едва ли сможете достичь тех результатов, к которым стремитесь, но все же кое-чего добьетесь. Для этого потребуются гибкость, умение и готовность на ходу менять планы, как того требуют обстоятельства. Многим Ракам будет полезен опыт, который они получили раньше. Постарайтесь не повторять старых ошибок. Хотя эмоциональный фон нестабилен, есть шанс сохранить хорошее настроение, обращайте внимание на все хорошее, что видите вокруг. Это благоприятный день для общения: и с близкими знакомыми, и с новыми людьми вы отлично ладите.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 января 2020 для Львов Неплохой день для того, чтобы подготовиться к чему-то важному и значительному. Если вы еще не знаете, к чему именно, прислушайтесь к интуиции: она наверняка подскажет что-нибудь дельное. Могут оказаться удачными самые неожиданные недели. Некоторые Львы поймут, чем хотели бы заниматься, и немедленно почувствуют себя лучше. Старайтесь ничего не упускать из виду, замечать мелкие детали. Случайные совпадения, необычные происшествия могут быть знаками судьбы. Самочувствие будет неплохим в течение всего дня, переутомление вам не грозит.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 26 января 2020 для Дев Неплохой день, хоть и требующий терпения. Не стоит говорить то, что первым приходит в голову, и делать все, что захочется. Хорошо обдуманные шаги позволяют достичь цели, решить даже самые сложные задачи. Можно советоваться с людьми, чей опыт внушает вам уважение. Взгляд со стороны наверняка окажется полезным, поможет заметить то, чего вы прежде не увидели. Вероятны интересные предложения. Они могут касаться как работы и бизнеса, так и творческого сотрудничества. Вторая половина дня обещает приятные знакомства.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 26 января 2020 для Весов Вы осторожны и наблюдательны, всегда знаете, когда можно пойти на риск, а когда стоит быть осторожнее. Умение смотреть на вещи реально помогает не только принимать правильные решения, но и сохранять спокойствие в ситуациях, которые заставляют других паниковать. Ярко проявляются лидерские качества, наверняка найдутся люди, которые захотят пойти за вами. Вторая половина дня - время творчества, хороших идей и смелых планов. Вы на многое смотрите не так, как другие, и это становится преимуществом. Возможны хорошие новости от старых знакомых, которые живут далеко.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 января 2020 для Скорпионов Благоприятный день для общения с друзьями и другими людьми, которые близки вам по духу и интересам. Возможны интересные знакомства в необычных обстоятельствах. Они получат романтическое продолжение, если вы этого захотите. Успехи в делах будут скромными, но и усилий не потребуют, в целом вы останетесь довольны тем, как складывается день. Можно обсуждать с близкими какие-то бытовые проблемы, будущие покупки и финансовые проблемы. Договориться будет нетрудно, к тому же выяснится, что ситуация куда проще, чем казалось раньше.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 января 2020 для Стрельцов Постарайтесь настроиться на дружелюбный лад с самого утра. Умение ладить с самыми разными людьми вам сегодня очень пригодиться: благодаря ему вы не только найдете помощников, но и обезоружите недоброжелателей. Будет много необычных дел. Вы не сразу поймете, как к ним подступиться, а чуть позже разберетесь во всем и добьетесь блестящих результатов. Не исключены какие-то удачные находки. Некоторые Стрельцы поймут, как улучшить свое финансовое положение. Другим представителям знака вернут старые долги. Имейте в виду: сейчас деньги лучше копить, а не тратить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 января 2020 для Козерогов Старайтесь проявлять предусмотрительность: сегодня она определенно не будет лишней. Многие ваши поступки и решения могут иметь серьезные последствия. В деловой сфере возможны значительные перемены к лучшему. Некоторые Козероги найдут способ значительно увеличить доходы. Отношения с близкими могут складываться чуть сложнее, чем обычно, но вы обязательно найдете общий язык. Нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся финансов и общего имущества, тут будет трудно спокойно договориться. Вечер принесет новости, которых вы давно ждали.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 января 2020 для Водолеев Спокойный благоприятный день, подходящий для самых разных дел. Вы часто проявляете инициативу, окружающим это очень нравится. Не будет недостатка в желающих помочь вам, поддержать ваши идеи. Некоторые Водолеи воспользуются моментом, чтобы договориться о долгосрочном сотрудничестве с новыми партнерами. Вся вторая половина дня благоприятна для общения в неформальной обстановке. Вы на многих производите хорошее впечатление, особенно нравятся окружающим ваши жизнерадостность и чувство юмора. Шутки и смех, как ни странно, не мешают решать серьезные вопросы.