Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецам нужно быть повнимательнее, а у Рыб этот день очень травмаопасный

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 января 2020 для Овнов Этот день станет удачным для многих амбициозных представителей данного знака. Сейчас у вас есть возможность достичь самореализации, успеха в профессии. Некоторые представители этого знака могут рассчитывать на повышение и тайное покровительство старших по должности. Вы можете использовать этот период для того, чтобы сформировать доверительные отношения с начальством. Чтобы все шло хорошо, избегайте обмана, самообмана и тщательно проверяйте информацию. Также сейчас велик риск противоправных действий.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 января 2020 для Тельцов В материальном плане наиболее успешной может быть деятельность, связанная с социальной сферой, посредничеством и оказанием помощи другим. Во второй половине дня могут возникнуть трудности в контактах с людьми, возможны срывы договоренностей, спорные ситуации. Понадобится терпение и внимательность ко всем мелочам, лучше промедлить и избежать ошибки, чем поспешить и иметь из-за нее ущерб.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 января 2020 для Близнецов Плодотворный период, но он потребует от вас большой старательности в работе и дисциплины. И главное — быть внимательнее как при выполнении своей работы, так и при подписании всевозможных документов. Ошибка может привести к материальному ущербу и трате времени на ее исправление. Во второй половине дня возможно возобновление старых партнёрских связей, не исключено, что это принесет материальную пользу.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 января 2020 для Раков Для тех, кто желает расширить свои финансовые возможности, наступает хорошее время. Мыслите широко и не отказывайтесь от вариантов, которые предложит вам этот период. Этот день может оказаться очень продуктивным для тех, кто увлечен, творчеством, исследованиями, философией. Домашние дела в это время могут принести огорчения. Не исключены аварийные обстоятельства или семейные конфликты. Некоторым представителям этого знака в этот период будет сложно найти баланс между работой и домом.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 января 2020 для Львов В это время многие представители этого знака почувствуют прилив физической энергии и созидательной активности. Период хорош для бизнеса, инвестиций, особенно если деньги вы решили вложить в недвижимость. В интеллектуальной сфере возможны суета и хаос. Во-первых, сейчас вам нужно избегать иллюзий, фантазий и нежизнеспособных проектов. Во-вторых, тщательно проверяйте информацию. Есть риск стать жертвой обмана или самообмана. Не исключены и ошибки по рассеянности, невнимательности.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 27 января 2020 для Дев Материальная сфера будет наиболее значимой для вас. Могут появиться новые идеи и проекты, которые другим покажутся странными и неисполнимыми. Но вы можете победить и добиться в дальнейшем материального вознаграждения своих усилий. Деньги может принести творческая работа и любой вид деятельности, в котором вы проявите смелость.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 27 января 2020 для Весов В этот период ваше внимание будет направлено на решение материальных вопросов. Работа по найму в это время может быть выгодной, но для бизнеса и инвестиций время неподходящее. Не исключены внезапные потери, в том числе из-за аварийных обстоятельств или утраты источника дохода. Старайтесь избегать чрезмерного азарта и нерациональных финансовых решений. Период благоприятен для налаживания связей. Некоторые представители этого знака сейчас имеют шанс обрести романтическое знакомство в компании, поездке или по переписке.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 января 2020 для Скорпионов На данном этапе многим представителям этого знака будут хорошо удаваться дела, связанные с домом и семьей. Используйте потенциал этого периода для обустройства жилья, ремонта, строительства. Это удачный период для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку и насладиться другими культурами. На работе в это время вы можете столкнуться с неблагоприятными переменами. Сейчас важно не принимать необдуманных, резких решений, поскольку в данный период есть вероятность разрыва отношений, увольнения и других кардинальных изменений, о которых позже вы можете пожалеть.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 января 2020 для Стрельцов Этот период может быть очень спокойным и благополучным. Но иногда спокойствие бывает обманчивым и приводит к непредсказуемым событиям, на которые вы можете отреагировать слишком эмоционально. Это и есть тот самый стресс, который в малых дозах бодрит и делает сильнее, а в больших может нанести урон здоровью. Уязвима сосудистая система, нервы и глаза.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 января 2020 для Козерогов День большой целеустремленности, серьезных замыслов, связанных с улучшением социального и материального положения. Благоприятное окружение в немалой степени способствует вашему успеху. Но неразборчивость в средствах или нарушение каких-то общепринятых правил в вашем кругу может нанести серьезный ущерб вашей репутации, а заодно ударить по материальному благосостоянию. В профессиональных делах много соперничества.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 января 2020 для Водолеев В это время вам будет проще понять чувства и мотивы других людей. Вы можете стать обладателем доверительной информации и чужих секретов. Благоприятный период для постижения тайных знаний, интеллектуальной активности. Кроме того, сейчас у вас есть возможность завязать интересные контакты и связи. В личных отношениях сейчас может быть не все гладко. Есть вероятность столкнуться с разлукой, отчуждением. Не исключены и конфликты с начальством.