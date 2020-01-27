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Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецам нужно быть повнимательнее, а у Рыб этот день очень травмаопасный
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 27 января 2020 года, предусматривает яркий день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Овнов 

    Этот день станет удачным для многих амбициозных представителей данного знака. Сейчас у вас есть возможность достичь самореализации, успеха в профессии. Некоторые представители этого знака могут рассчитывать на повышение и тайное покровительство старших по должности. Вы можете использовать этот период для того, чтобы сформировать доверительные отношения с начальством. Чтобы все шло хорошо, избегайте обмана, самообмана и тщательно проверяйте информацию. Также сейчас велик риск противоправных действий.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Тельцов 

    В материальном плане наиболее успешной может быть деятельность, связанная с социальной сферой, посредничеством и оказанием помощи другим. Во второй половине дня могут возникнуть трудности в контактах с людьми, возможны срывы договоренностей, спорные ситуации. Понадобится терпение и внимательность ко всем мелочам, лучше промедлить и избежать ошибки, чем поспешить и иметь из-за нее ущерб.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Близнецов 

    Плодотворный период, но он потребует от вас большой старательности в работе и дисциплины. И главное — быть внимательнее как при выполнении своей работы, так и при подписании всевозможных документов. Ошибка может привести к материальному ущербу и трате времени на ее исправление. Во второй половине дня возможно возобновление старых партнёрских связей, не исключено, что это принесет материальную пользу.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Раков

    Для тех, кто желает расширить свои финансовые возможности, наступает хорошее время. Мыслите широко и не отказывайтесь от вариантов, которые предложит вам этот период. Этот день может оказаться очень продуктивным для тех, кто увлечен, творчеством, исследованиями, философией. Домашние дела в это время могут принести огорчения. Не исключены аварийные обстоятельства или семейные конфликты. Некоторым представителям этого знака в этот период будет сложно найти баланс между работой и домом.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Львов   

    В это время многие представители этого знака почувствуют прилив физической энергии и созидательной активности. Период хорош для бизнеса, инвестиций, особенно если деньги вы решили вложить в недвижимость. В интеллектуальной сфере возможны суета и хаос. Во-первых, сейчас вам нужно избегать иллюзий, фантазий и нежизнеспособных проектов. Во-вторых, тщательно проверяйте информацию. Есть риск стать жертвой обмана или самообмана. Не исключены и ошибки по рассеянности, невнимательности.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Дев  

    Материальная сфера будет наиболее значимой для вас. Могут появиться новые идеи и проекты, которые другим покажутся странными и неисполнимыми. Но вы можете победить и добиться в дальнейшем материального вознаграждения своих усилий. Деньги может принести творческая работа и любой вид деятельности, в котором вы проявите смелость.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Весов 

    В этот период ваше внимание будет направлено на решение материальных вопросов. Работа по найму в это время может быть выгодной, но для бизнеса и инвестиций время неподходящее. Не исключены внезапные потери, в том числе из-за аварийных обстоятельств или утраты источника дохода. Старайтесь избегать чрезмерного азарта и нерациональных финансовых решений. Период благоприятен для налаживания связей. Некоторые представители этого знака сейчас имеют шанс обрести романтическое знакомство в компании, поездке или по переписке.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Скорпионов 

    На данном этапе многим представителям этого знака будут хорошо удаваться дела, связанные с домом и семьей. Используйте потенциал этого периода для обустройства жилья, ремонта, строительства. Это удачный период для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку и насладиться другими культурами. На работе в это время вы можете столкнуться с неблагоприятными переменами. Сейчас важно не принимать необдуманных, резких решений, поскольку в данный период есть вероятность разрыва отношений, увольнения и других кардинальных изменений, о которых позже вы можете пожалеть.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Стрельцов 

    Этот период может быть очень спокойным и благополучным. Но иногда спокойствие бывает обманчивым и приводит к непредсказуемым событиям, на которые вы можете отреагировать слишком эмоционально. Это и есть тот самый стресс, который в малых дозах бодрит и делает сильнее, а в больших может нанести урон здоровью. Уязвима сосудистая система, нервы и глаза.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Козерогов

    День большой целеустремленности, серьезных замыслов, связанных с улучшением социального и материального положения. Благоприятное окружение в немалой степени способствует вашему успеху. Но неразборчивость в средствах или нарушение каких-то общепринятых правил в вашем кругу может нанести серьезный ущерб вашей репутации, а заодно ударить по материальному благосостоянию. В профессиональных делах много соперничества.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Водолеев

    В это время вам будет проще понять чувства и мотивы других людей. Вы можете стать обладателем доверительной информации и чужих секретов. Благоприятный период для постижения тайных знаний, интеллектуальной активности. Кроме того, сейчас у вас есть возможность завязать интересные контакты и связи. В личных отношениях сейчас может быть не все гладко. Есть вероятность столкнуться с разлукой, отчуждением. Не исключены и конфликты с начальством.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Рыб

    Это период большой работоспособности и собранности, психологической устойчивости, позволяющей не реагировать болезненно на проблемы и прочий негатив. Но уязвимости все равно есть, на этот раз больше всего может страдать костная система, могут обостряться хронические болезни зубов и костей. Следует опасаться травм, поскольку день очень травмаопасный.

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