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Гороскоп на завтра 28 января: Тельцов могут обмануть, Девы должны провести день уединенно

Гороскоп на завтра 28 января: Тельцов могут обмануть, Девы должны провести день уединенно
18:49 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Хороший день для задуманных обновлений, возобновления связей и симпатий. Неожиданные покупки, находки и другие моменты везения удачно встроятся в прежний план.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Овнов 

    Вы сейчас ощущаете невероятную усталость, но позитивное влияние космоса поможет вам справиться со всеми сложностями. Завтра предстоит упорно трудиться, причем не только за себя, но и за того парня. Кроме того, может потребоваться ваша помощь друзьям или родственникам. Столь напряженный ритм жизни вам не по душе: неудивительно, что эмоции зашкаливают и вы готовы взорваться по любому поводу. Чтобы избежать конфликтов, учитесь выпускать пар.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Тельцов 

    Звезды советуют вам избегать любых контактов с незнакомыми людьми. Очень велик риск попасть в лапы мошенников и спекулянтов. Никому не доверяйте решение собственных финансовых вопросов и тщательно пересчитывайте свои денежные средства после каждой покупки. Будьте бдительны, тогда неприятностей удастся избежать.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Близнецов 

    Удачное время для большинства представителей этого знака. Особенно в финансовом плане: вы получите долгожданную прибыль или же вам повысят оклад. Некоторым сделают ценные подарки, кто-то получит наследство или выиграет в лотерею. Однако период не совсем уж безоблачный: вы не ощущаете себя свободным человеком, и это вас тяготит. Возможно, причина в тотальной занятости, обязательствах, которые оказались слишком обременительными. Но нельзя поддаваться искушению махнуть на все рукой. Соберитесь с силами — и справитесь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Раков

    Время, когда ваша жизнь наконец-то засияет новыми яркими красками и появится реальный шанс насладиться всеми радостями безбедного существования. Этот день будет ознаменоваться вмешательством в ваш нынешний порядок вещей старых интересов и чувств, что может подпортить отношения с любимым человеком, вызвав у него ревность и недоверие.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Львов   

    Сейчас благоприятное время для путешествий, активного отдыха, романтических знакомств, самореализации, поиска новой работы. Благодаря удачному расположению звезд вы сможете осуществить практически любые мечты — главное, проявлять настойчивость и не позволять себе лениться. Что касается финансов, период нейтральный: на быструю прибыль и увеличение доходов рассчитывать не приходится, так что денежки лучше поберечь.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Дев  

    День обещает быть довольно продуктивным, несмотря на то, что окружающие могут ненароком создавать препятствия на вашем пути к успеху. Постарайтесь сохранять нейтральность и объективность в собственных суждениях. Во второй половине дня больше времени следует уделить отдыху. Проведите вечер, по возможности, уединенно.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Весов 

    Этот день будет наполнен интересным общением, поездками, деловыми и романтическими встречами. Вы окажетесь в центре событий. Благодаря креативным идеям, энтузиазму и оптимизму вы привлечёте к себе внимание и начальства, и деловых партнеров, и поклонников (или поклонниц). Сейчас у вас отличные шансы завоевать популярность, сделать карьеру, расширить бизнес, решить финансовые вопросы.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Скорпионов 

    Возможно, пришло время рассмотреть альтернативные варианты собственной деятельности. Если вас что-то не устраивает в своей работе, то сейчас самый подходящий момент, чтобы найти ей более перспективную замену. Вечер располагает к прогулкам на свежем воздухе в копании близких друзей или родственников.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Стрельцов 

    В данное время вы энергичны, активны, эмоциональны, порой даже чересчур. Вам сложно контролировать свои чувства, следить за высказываниями — отсюда и конфликты с коллегами и близкими. Постарайтесь направить энергию в мирное русло: сосредоточьтесь на сложном проекте, занимайтесь спортом. Кроме того, сейчас возможны неожиданные встречи с давними знакомыми, родственниками, поездки по забытым местам. Некоторые представители знака с головой окунутся в бурный роман.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Козерогов

    Звезды предупреждают, что очень скоро в вашей жизни начнут происходить огромные перемены, что самым непредсказуемым образом отразится на текущем положении дел. Воспользуйтесь предоставленной возможностью и смело начинайте менять свои дела к лучшему. Близкие люди с радостью вас поддержат.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Водолеев

    Для многих представителей этого знака это период духовной трансформации, переоценки ценностей, серьезной работы над собой. Кроме того, вероятны выгодные предложения: вы сможете увеличить доход, а также найти дело по душе. У некоторых представителей знака появятся богатые и влиятельные покровители, которые при необходимости сделают протекцию или же помогут материально.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 27 января 2020 для Рыб

    На протяжении всего дня вы можете почувствовать, как внутри вас накапливается ужасное напряжение. Постарайтесь не срывать злость и нервозность на окружающих. Звезды рекомендуют вам как можно скорее разобраться со всеми делами в первой половине суток и оставшееся время посвятить отдыху. Будет полезно немного побыть в одиночестве.

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