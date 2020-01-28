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Гороскоп на 29 января: день отдыха у Рыб и меланхольный у Водолеев

Гороскоп на 29 января: день отдыха у Рыб и меланхольный у Водолеев
19:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Усердие и старательность принесут сегодня прекрасные плоды.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января 2020 для Овнов 

Скорее всего, сегодня Овны будут не готовы считаться с мнением других, а проявление агрессии и тяга к лидерству способны осложнить взаимоотношения с окружающими людьми. Ваша убежденность в ошибочности мнения других людей может негативно сказаться на собственном финансовом благополучии и привести к крупным размолвкам с любимыми. Во взаимоотношениях с домашними возможен конфликт, из которого, однако, вы выйдете победителем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января 2020 для Тельцов 

Звездная обстановка окружающая вас в этот день, благоприятствует коммерческим сделкам и рискованным предприятиям, все будет оказывать содействие росту вашего личного авторитета и популярности. Вероятно появление в жизни Тельцов новых покровителей и партнеров, которые помогут в реализации намеченных планов, а ваше мнение относительно ведения дел не останется без внимания. Помимо того, что день удачен в деловой сфере, он также благоприятен для встреч с любимыми и для новых романтических знакомств.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 29 января 2020 для Близнецов 

Неплохой день, связанный с получением информации и ее анализом, а также преодолением сомнений в принятии важных решений. Сегодня, вероятно, вам повезет в финансовых делах, возможен крупный выигрыш, день также удачен и для покупок. Однако, несмотря на все благоприятные моменты этого дня, вам нужно быть готовыми к не очень доброжелательному отношению со стороны коллег и начальства, также возможно проявление происков ваших завистников.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2020 для Раков

Благоприятный, активный и творческий день, который позволит проявить вам свои способности в самых разных областях деятельности. Сегодня как никогда будут на высоте ваши инициативность и либерализм, жизненный потенциал также будет на очень высоком уровне. Время благоприятно для решения судебных дел, легко будут решаться вопросы, связанные с профессиональной деятельностью и вопросы укрепления материальной составляющей вашей жизни.

Лев (26 июля – 27 августа)

Гороскоп на 29 января 2020 для Львов   

При нынешних обстоятельствах на первый план для Львов выступают деловая активность и предприимчивость, которые в свою очередь должны дать хорошие результаты. Правильно сделанный сегодня выбор принесет перемены, увеличивающие ваши шансы на успех. Не исключена возможность незапланированной поездки. Звездная обстановка предупреждает прекрасную половину представителей знака Лев о вероятно близком финале вашего романтического увлечения.

Дева (27 августа – 29 сентября)

Гороскоп на 29 января 2020 для Дев  

Сегодня вам, несмотря ни на что, удастся осуществить все те мечты, которые вы лелеяли на протяжении последних дней. Вы с неизменным успехом можете проводить всевозможные торговые операции, удача ждет практически в любой из них, однако не следует терять при этом благоразумия. Не исключено, что именно сегодня, вы сможете наилучшим образом решить проблемы личного характера во взаимоотношениях с противоположным полом.

Весы (29 сентября – 26 октября)

Гороскоп на 29 января 2020 для Весов 

Неблагополучный, во многих отношениях, день для представителей знака Весы. Присущая этому дню нетерпимость к внешним проявлениям активности могут осложнить взаимоотношения с партнерами и коллегами по работе. Не исключено, что ошибки, и неудачи этого дня на рабочем поприще повергнут вас в отчаяние или разочарование в окружающих людях. Не планируйте на сегодня, каких бы то ни было, новых дел связанных с бизнесом, вероятнее всего, их ждет незавидное будущее.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2020 для Скорпионов 

Обстоятельства этого дня способствуют росту творческих способностей и развитию дара убеждения. Если Скорпионы сегодня с пристрастием и повышенным вниманием отнесутся к делам, то это позволит добиться им немалых успехов в своей деятельности. Вероятно появление, в вашем кругу общения, людей облеченных властными полномочиями, которые будут не прочь оказать помощь в ваших начинаниях. Вас, скорее всего, ждет воплощение в жизнь наиболее честолюбивых устремлений, а давние планы получат серьезный стимул для успешного их осуществления.

Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 29 января 2020 для Стрельцов 

Излишняя самоуверенность и импульсивность с вашей стороны могут сегодня стать причиной неосмотрительного поступка. Возможно, сегодня вы получите неожиданное деловое предложение, также весьма вероятна встреча с вашими давними партнерами по бизнесу. Однако неожиданная новость может внести путаницу в ваши дела и помешать осуществлению намеченных планов. Между влюбленными возможны ссоры, а в семейных отношениях, недопонимание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января 2020 для Козерогов

Козерогов ожидает крайне напряженный день, ожидаются неприятные конфликты с внешним окружением, и вам, как никогда раньше, надлежит проявить выдержку и терпение. Возможно, что именно из-за опрометчивых высказываний и чрезмерно эмоциональных действий вы окажетесь в роли мишени для нападок со стороны. Отрицательно на результатах вашей деятельности может сказаться непорядочное отношение партнеров в выполнении взятых на себя обязательств.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января 2020 для Водолеев

Этот день характеризуется для Водолеев меланхолией, бесплодными ожиданиями и несбывшимися надеждами. Велика вероятность ухудшения здоровья, заболевания или эмоционального стресса. Вам сегодня следует избегать повышенных физических нагрузок, работ с электроинструментами и бытовыми электрическими приборами. Не старайтесь экспериментировать, а полагайтесь только на проверенные способы, поскольку звезды рекомендуют вам заниматься сегодня только теми делами, в которых вы разбираетесь лучше всего.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2020 для Рыб

Благоприятный день для отдыха, раздумий, анализа прошедших дней, а также увеселительных мероприятий. Попробуйте сегодня больше времени провести на свежем воздухе, и желательно вне пределов города, например, прогуляйтесь по лесу или отдохните вблизи водоема. Постарайтесь не переутомляться, поскольку это может очень неблагоприятно сказаться на вашем здоровье. Не исключено, что сегодня, вы получите неожиданное известие или же узнаете нечто новое, причем эта информация может быть как полезной вам, так и очень неприятной.

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