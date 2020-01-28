Гороскоп на 29 января: день отдыха у Рыб и меланхольный у Водолеев

Усердие и старательность принесут сегодня прекрасные плоды.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января 2020 для Овнов

Скорее всего, сегодня Овны будут не готовы считаться с мнением других, а проявление агрессии и тяга к лидерству способны осложнить взаимоотношения с окружающими людьми. Ваша убежденность в ошибочности мнения других людей может негативно сказаться на собственном финансовом благополучии и привести к крупным размолвкам с любимыми. Во взаимоотношениях с домашними возможен конфликт, из которого, однако, вы выйдете победителем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января 2020 для Тельцов

Звездная обстановка окружающая вас в этот день, благоприятствует коммерческим сделкам и рискованным предприятиям, все будет оказывать содействие росту вашего личного авторитета и популярности. Вероятно появление в жизни Тельцов новых покровителей и партнеров, которые помогут в реализации намеченных планов, а ваше мнение относительно ведения дел не останется без внимания. Помимо того, что день удачен в деловой сфере, он также благоприятен для встреч с любимыми и для новых романтических знакомств.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 29 января 2020 для Близнецов

Неплохой день, связанный с получением информации и ее анализом, а также преодолением сомнений в принятии важных решений. Сегодня, вероятно, вам повезет в финансовых делах, возможен крупный выигрыш, день также удачен и для покупок. Однако, несмотря на все благоприятные моменты этого дня, вам нужно быть готовыми к не очень доброжелательному отношению со стороны коллег и начальства, также возможно проявление происков ваших завистников.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2020 для Раков

Благоприятный, активный и творческий день, который позволит проявить вам свои способности в самых разных областях деятельности. Сегодня как никогда будут на высоте ваши инициативность и либерализм, жизненный потенциал также будет на очень высоком уровне. Время благоприятно для решения судебных дел, легко будут решаться вопросы, связанные с профессиональной деятельностью и вопросы укрепления материальной составляющей вашей жизни.

Лев (26 июля – 27 августа)

Гороскоп на 29 января 2020 для Львов

При нынешних обстоятельствах на первый план для Львов выступают деловая активность и предприимчивость, которые в свою очередь должны дать хорошие результаты. Правильно сделанный сегодня выбор принесет перемены, увеличивающие ваши шансы на успех. Не исключена возможность незапланированной поездки. Звездная обстановка предупреждает прекрасную половину представителей знака Лев о вероятно близком финале вашего романтического увлечения.

Дева (27 августа – 29 сентября)

Гороскоп на 29 января 2020 для Дев

Сегодня вам, несмотря ни на что, удастся осуществить все те мечты, которые вы лелеяли на протяжении последних дней. Вы с неизменным успехом можете проводить всевозможные торговые операции, удача ждет практически в любой из них, однако не следует терять при этом благоразумия. Не исключено, что именно сегодня, вы сможете наилучшим образом решить проблемы личного характера во взаимоотношениях с противоположным полом.

Весы (29 сентября – 26 октября)

Гороскоп на 29 января 2020 для Весов

Неблагополучный, во многих отношениях, день для представителей знака Весы. Присущая этому дню нетерпимость к внешним проявлениям активности могут осложнить взаимоотношения с партнерами и коллегами по работе. Не исключено, что ошибки, и неудачи этого дня на рабочем поприще повергнут вас в отчаяние или разочарование в окружающих людях. Не планируйте на сегодня, каких бы то ни было, новых дел связанных с бизнесом, вероятнее всего, их ждет незавидное будущее.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2020 для Скорпионов

Обстоятельства этого дня способствуют росту творческих способностей и развитию дара убеждения. Если Скорпионы сегодня с пристрастием и повышенным вниманием отнесутся к делам, то это позволит добиться им немалых успехов в своей деятельности. Вероятно появление, в вашем кругу общения, людей облеченных властными полномочиями, которые будут не прочь оказать помощь в ваших начинаниях. Вас, скорее всего, ждет воплощение в жизнь наиболее честолюбивых устремлений, а давние планы получат серьезный стимул для успешного их осуществления.

Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 29 января 2020 для Стрельцов

Излишняя самоуверенность и импульсивность с вашей стороны могут сегодня стать причиной неосмотрительного поступка. Возможно, сегодня вы получите неожиданное деловое предложение, также весьма вероятна встреча с вашими давними партнерами по бизнесу. Однако неожиданная новость может внести путаницу в ваши дела и помешать осуществлению намеченных планов. Между влюбленными возможны ссоры, а в семейных отношениях, недопонимание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января 2020 для Козерогов

Козерогов ожидает крайне напряженный день, ожидаются неприятные конфликты с внешним окружением, и вам, как никогда раньше, надлежит проявить выдержку и терпение. Возможно, что именно из-за опрометчивых высказываний и чрезмерно эмоциональных действий вы окажетесь в роли мишени для нападок со стороны. Отрицательно на результатах вашей деятельности может сказаться непорядочное отношение партнеров в выполнении взятых на себя обязательств.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января 2020 для Водолеев

Этот день характеризуется для Водолеев меланхолией, бесплодными ожиданиями и несбывшимися надеждами. Велика вероятность ухудшения здоровья, заболевания или эмоционального стресса. Вам сегодня следует избегать повышенных физических нагрузок, работ с электроинструментами и бытовыми электрическими приборами. Не старайтесь экспериментировать, а полагайтесь только на проверенные способы, поскольку звезды рекомендуют вам заниматься сегодня только теми делами, в которых вы разбираетесь лучше всего.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2020 для Рыб