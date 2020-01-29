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Гороскоп на 30 января: Близнецам поможет умение здраво мыслить, а Рыбам стоит полагаться только на себя

Гороскоп на 30 января: Близнецам поможет умение здраво мыслить, а Рыбам стоит полагаться только на себя
20:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Сегодняшний день лучше проведите в спокойной обстановке или займитесь спортом.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Овнов 

    Для Овнов в этот день будут характерны оптимистичный взгляд на жизнь и понимание настроения других людей. Во многом удачный день, обозначенный гармоничными отношениями и радостью жизни, благоприятен для карьерного роста, обращений к руководству и посещения административных учреждений. Новые идеи и предложения с вашей стороны, не останутся без внимания и в итоге принесут вам пользу. Великодушие и щедрость, проявленные сегодня, привлекут на вашу сторону новых союзников.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Тельцов 

    Напряженный и не самый удачный день в жизни Тельцов. Несмотря на возросшую в последние дни деловую активность, ваше материальное состояние останется на прежнем уровне. Встречи с партнерами и личное общение с небезразличными вам людьми приносят с собой лишь разочарования и обманчивые надежды. Не исключено, что ваши эмоции будут перехлестывать через край, самочувствие ухудшится, а день закончится пессимистичным настроением, а возможно и депрессией.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Близнецов 

    Звездная обстановка окружающая вас в этот день, несет с собой как положительные, так и отрицательные тенденции. Успех всех дел и начинаний будет зависеть от вашей выдержки и умения здраво мыслить. Жизнь снова испытывает вас на тщеславие и способность быть внимательным к людям. Проявите сегодня сдержанность в общении с окружающими вас людьми, как на рабочем месте, так и при общении в семейном кругу. Сложные дни бывают у всех, но не каждый из нас проживает их достойно.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Раков

    День пройдет для Раков под знаком активной борьбы и защиты своих принципов, вероятно, некоторое противопоставление себя в отношении окружающих людей. Утро этого дня будет благоприятствовать решению важных вопросов, коммерческим сделкам и крупным приобретениям. С началом второй его половины вероятны промахи и ошибки в работе, а также напряженные производственные ситуации, которые, скорее всего, потребуют приложения немалых сил и энергии. Чтобы справиться с проблемами, вам необходимо, прежде всего, более критично оценивать собственные поступки.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Львов   

    В этот день значительную роль приобретают рассудительность и способность концентрации сил. Вам по силам успешно реализовать себя в коммерческой деятельности, удача будет вашим спутником в делах, так или иначе связанных с финансами и новыми приобретениями. На профессиональном поприще Львам лучше всего придерживаться старых, проверенных способов, избегая новаторства и излишнего риска. Не исключено, что сегодня вы получите деловое предложение от проверенного партнера.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Дев  

    Неоднозначный в эмоциональном отношении день для Дев, скажется влияние перенапряжения предыдущих дней и накопившаяся усталость. В этот день особое значение приобретают забота и внимание во взаимоотношениях с родственниками и близкими приятелями, дабы исключить возможное проявление с их стороны ревности и зависти. При желании вы сможете раскрыть свой талант созидателя или блеснуть в обществе остроумием. День удачный для покупок, кроме, разве что, приобретения драгоценностей.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Весов 

    Звездная обстановка окружающая вас в этот день, способствует проявлению фантазии и творческих способностей в самых различных сферах жизни. Для Весов день удачен в плане обустройства домашнего очага и наведения в доме порядка. Во взаимоотношениях с близкими людьми не предвидится никаких осложнений, напротив, в вашем доме воцарятся доверие и гармония. К вечеру домашние заботы потребуют от вас решительных поступков, — устройте небольшой праздник в кругу семьи, и приятные воспоминания о прошедшем вечере, надолго останутся в вашей памяти и памяти ваших близких.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Скорпионов 

    Сложный и противоречивый во многих отношениях день для Скорпионов. Ваша духовная суть сегодня как в зеркале отражается на окружающей среде. Наблюдайте за приметами этого дня, и постарайтесь правильно их анализировать. Вероятно, у вас появится новый взгляд на ближайшее будущее, однако о своих размышлениях рассказывать не следует, поскольку это способно привлечь внимание недоброжелателей. Людей, которых вы считаете ненадежными, сегодня постарайтесь избегать, пусть даже ранее вас связывали продолжительные приятельские отношения.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Стрельцов 

    В центре внимания Стрельцов в этот день окажется, прежде всего, все, что связано с душевным равновесием, внутренним комфортом и вашим противостоянием влиянию извне. День неблагоприятен для походов по магазинам и совершения серьезных покупок, постарайтесь сегодня избежать финансовых расходов. Со второй половины дня в отношениях с окружающими не исключены легкие ссоры и недоразумения, без видимых на это причин. Вероятно обострение хронических заболеваний, будьте также сегодня внимательны и осторожны, поскольку увеличивается вероятность получения травм.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Козерогов

    Обстоятельства этого дня благоприятствуют Козерогам творческих профессий, занимающимся обучением и преподаванием. День также станет удачным для служащих бюджетной сферы, не исключено улучшение вашего материального положения. Некоторым из представителей зодиакального знака Козерог поступит предложение, которое поставит их перед необходимостью смены сферы деятельности. В этом случае, не доверяйтесь интуиции, здраво проанализируйте свои планы, посоветуйтесь с друзьями и близкими людьми.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Водолеев

    Сегодня вы, как никогда, активны в делах творческих, а ваши рабочие качества принесут те плоды, которые давно ожидаются. Может быть, вам удастся осуществить свою мечту, и сделать дорогостоящую покупку, которую долго не решались себе позволить. Немного нервничаете, но это не страшно, если именно сегодня полностью погрузиться в работу. Повседневные проблемы вы решите легко и успешно, что вызовет чувство удовлетворения и повышение самооценки, а еще сегодня вы особенно обаятельны, что всегда полезно при взаимодействии с окружающими вас людьми.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Рыб

    Будьте осторожны, сегодня травмоопасный день для представителей вашего знака. Еще могут озадачить дела семейные, имеющие отношение к вопросам собственности или наследования. Позитивное отношение к жизни — вот что поможет вам победить все негативные стечения обстоятельств этого периода. Советчиков сегодня не слушайте — все чужие рекомендации в этот день, только во вред, лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Самое оптимальное решение на сегодня — отдых на природе, это даст вам прилив позитивной энергии на последующие несколько дней.

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