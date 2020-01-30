Гороскоп на сегодня 30 января: у Близнецов благоприятный день для творчества, а Козерогов ждут сюрпризы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 января 2020 для Овнов Многим представителям данного знака в это время придется основательно потрудиться. Исполнительность и трудолюбие принесут свою выгоду. Сейчас благоприятное время для лечения, посещения врача, тем более что в данный период ваше физическое состояние может оказаться не оптимальным. В профессиональной сфере возможны приятные события, например продвижение по служебной лестнице или установление доверительных отношений с руководством. Избегайте азартных предприятий — они могут обернуться убытками.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 января 2020 для Тельцов Нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему, избегайте страстей, способных привести к нарушению здоровья и травмам. Полезны умеренные физические нагрузки на свежем воздухе, занятия любимым делом. Во второй половине дня возрастет сила и выносливость, возможны успехи в спорте. Но надо быть более внимательными, не забывать о правилах гигиены и технике безопасности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 января 2020 для Близнецов Этот период благоприятствует использованию врожденных талантов и приобретенного мастерства для обогащения. Особенно если ваши умения связаны с созданием красоты и благоустройством жилища. Неплохо пойдет творческая работа в домашних условиях. Вечером могут возникнуть трудности с реализацией плодов вашего творчества, а усталость приведет к ошибкам. В это время нежелателен финансовый риск.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 января 2020 для Раков Если вы занимаетесь творчеством, спортивной или научной деятельностью, то сейчас для вас наступает время побед. Кроме того, это хороший период для путешествий и расширения горизонтов. Сейчас вы с легкостью привлечете внимание к своей персоне и завоюете симпатии публики, что особенно хорошо для тех, чья деятельность связана со сценой. Также это хорошее время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже существующую связь. С родственниками не исключены конфликты.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 30 января 2020 для Львов У вас в это время наиболее уязвима пищеварительная система, на нее может влиять не только неподходящая пища, но и эмоциональные переживания, стрессы. Следует беречь сердечно-сосудистую систему, избегать физических перегрузок и негативных эмоций, особенно в конце дня. Возможен бытовой травматизм из-за большой нервозности и невнимательности. Хорошее время для избавления от вредных привычек.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 30 января 2020 для Дев В это время сильная тяга к разнообразию может выразиться в увеличении трат на одежду, средства ухода за внешностью, на развлечения и поездки. Заработать можно благодаря уникальным знаниям, а также подвижности и общительности. Вторая половина дня снизит коммуникативные способности и повысит аналитические. Тогда будет продуктивнее спокойная работа. И надо быть внимательнее: повышен риск ошибок и просчетов, что может плохо отразиться на материальном положении.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 30 января 2020 для Весов В этот день многим представителям данного знака придется с головой погрузиться в трудовую деятельность. Работа в это время обещает быть выгодной. Вы можете добиться успеха в профессии. Занимающие руководящую должность, в это время легко найдут общий язык с подчиненными. Также это хорошее время для поиска работы и трудоустройства. Старайтесь не перегружать себя, поскольку сейчас велик риск плохого самочувствия. В бизнесе возможны убытки.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 января 2020 для Скорпионов Уязвима нервная система, из-за нервозности и спешки возможны травмы, могут пострадать руки и плечи. Может проявиться подверженность заболеваниям дыхательной системы, обострение хронических процессов в легких вероятнее всего во второй половине дня. В питании может обнаружиться склонность к сладкому или острому, в умеренных дозах оно полезно, так как повышает настроение, снимает нервозность.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 января 2020 для Стрельцов В этот период возрастет ваше обаяние, что поспособствует завязыванию выгодных деловых отношений. Плодотворной будет и творческая работа, и физический труд. Главное — не допускать чрезмерного оптимизма и беспечности в денежных вопросах. Вторая половина дня не подходит для важных приобретений, их лучше сделать в первой половине.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 января 2020 для Козерогов Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже возникшую романтическую связь. Свободные представители этого знака в это время могут познакомиться с потенциальным партнером в компании, на улице, по переписке или во время поездки. Сейчас вы можете почувствовать особый прилив коммуникабельности. Многие дела будут удаваться благодаря контактам и дружеским связям. Омрачить настроение могут финансовые обстоятельства — есть риск выйти за границы бюджета. Старайтесь не совершать необдуманных покупок.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 января 2020 для Водолеев Самое главное на данном жизненном этапе постараться сконцентрироваться на расширении круга общения. В интернете вам удастся завести друзей по интересам, с которыми потом можно будет отправиться на прогулку. Не стоит брать кредиты и займы во второй половине дня, неблагоприятное время для подобных финансовых операций. Водолеям стоит экономнее относиться к деньгам, в последнее время вы стали слишком расточительными. Никакого экстрима и любой другой деятельности, которая может привести к травмам.