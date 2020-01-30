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Гороскоп на сегодня 30 января: у Близнецов благоприятный день для творчества, а Козерогов ждут сюрпризы

Гороскоп на сегодня 30 января: у Близнецов благоприятный день для творчества, а Козерогов ждут сюрпризы
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 30 января 2020 года, предусматривает день, в который стоит улаживать финансовые вопросы.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Овнов 

    Многим представителям данного знака в это время придется основательно потрудиться. Исполнительность и трудолюбие принесут свою выгоду. Сейчас благоприятное время для лечения, посещения врача, тем более что в данный период ваше физическое состояние может оказаться не оптимальным. В профессиональной сфере возможны приятные события, например продвижение по служебной лестнице или установление доверительных отношений с руководством. Избегайте азартных предприятий — они могут обернуться убытками.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Тельцов 

    Нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему, избегайте страстей, способных привести к нарушению здоровья и травмам. Полезны умеренные физические нагрузки на свежем воздухе, занятия любимым делом. Во второй половине дня возрастет сила и выносливость, возможны успехи в спорте. Но надо быть более внимательными, не забывать о правилах гигиены и технике безопасности.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Близнецов 

    Этот период благоприятствует использованию врожденных талантов и приобретенного мастерства для обогащения. Особенно если ваши умения связаны с созданием красоты и благоустройством жилища. Неплохо пойдет творческая работа в домашних условиях. Вечером могут возникнуть трудности с реализацией плодов вашего творчества, а усталость приведет к ошибкам. В это время нежелателен финансовый риск.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Раков

    Если вы занимаетесь творчеством, спортивной или научной деятельностью, то сейчас для вас наступает время побед. Кроме того, это хороший период для путешествий и расширения горизонтов. Сейчас вы с легкостью привлечете внимание к своей персоне и завоюете симпатии публики, что особенно хорошо для тех, чья деятельность связана со сценой. Также это хорошее время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже существующую связь. С родственниками не исключены конфликты.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Львов   

    У вас в это время наиболее уязвима пищеварительная система, на нее может влиять не только неподходящая пища, но и эмоциональные переживания, стрессы. Следует беречь сердечно-сосудистую систему, избегать физических перегрузок и негативных эмоций, особенно в конце дня. Возможен бытовой травматизм из-за большой нервозности и невнимательности. Хорошее время для избавления от вредных привычек.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Дев  

    В это время сильная тяга к разнообразию может выразиться в увеличении трат на одежду, средства ухода за внешностью, на развлечения и поездки. Заработать можно благодаря уникальным знаниям, а также подвижности и общительности. Вторая половина дня снизит коммуникативные способности и повысит аналитические. Тогда будет продуктивнее спокойная работа. И надо быть внимательнее: повышен риск ошибок и просчетов, что может плохо отразиться на материальном положении.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Весов 

    В этот день многим представителям данного знака придется с головой погрузиться в трудовую деятельность. Работа в это время обещает быть выгодной. Вы можете добиться успеха в профессии. Занимающие руководящую должность, в это время легко найдут общий язык с подчиненными. Также это хорошее время для поиска работы и трудоустройства. Старайтесь не перегружать себя, поскольку сейчас велик риск плохого самочувствия. В бизнесе возможны убытки.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Скорпионов 

    Уязвима нервная система, из-за нервозности и спешки возможны травмы, могут пострадать руки и плечи. Может проявиться подверженность заболеваниям дыхательной системы, обострение хронических процессов в легких вероятнее всего во второй половине дня. В питании может обнаружиться склонность к сладкому или острому, в умеренных дозах оно полезно, так как повышает настроение, снимает нервозность.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Стрельцов 

    В этот период возрастет ваше обаяние, что поспособствует завязыванию выгодных деловых отношений. Плодотворной будет и творческая работа, и физический труд. Главное — не допускать чрезмерного оптимизма и беспечности в денежных вопросах. Вторая половина дня не подходит для важных приобретений, их лучше сделать в первой половине.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Козерогов

    Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже возникшую романтическую связь. Свободные представители этого знака в это время могут познакомиться с потенциальным партнером в компании, на улице, по переписке или во время поездки. Сейчас вы можете почувствовать особый прилив коммуникабельности. Многие дела будут удаваться благодаря контактам и дружеским связям. Омрачить настроение могут финансовые обстоятельства — есть риск выйти за границы бюджета. Старайтесь не совершать необдуманных покупок.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Водолеев

    Самое главное на данном жизненном этапе постараться сконцентрироваться на расширении круга общения. В интернете вам удастся завести друзей по интересам, с которыми потом можно будет отправиться на прогулку. Не стоит брать кредиты и займы во второй половине дня, неблагоприятное время для подобных финансовых операций. Водолеям стоит экономнее относиться к деньгам, в последнее время вы стали слишком расточительными. Никакого экстрима и любой другой деятельности, которая может привести к травмам.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 30 января 2020 для Рыб

    На работе вас ожидают деловые встречи, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно и серьёзно. Идеальное время для урегулирования важных вопросов, в том числе и финансового плана. Чтобы в глазах коллег выглядеть уверенно, необходимо работать над собой. Больше читайте, посещайте тренинги и семинары. На личном фронте будут происходить настоящие боевые действия, будьте готовы открыть своё сердце новым эмоциями и впечатлениям.

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