Гороскоп на 31 января: Овнам стоит ценить проверенных друзей, а Весам - не входить в спор

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 января 2020 для Овнов Удачный во многом день для Овнов. Звездная обстановка благоприятствует делам связанным с финансовой сферой. Сосредоточьте инициативу в своих руках и в тоже время не пренебрегайте помощью со стороны, поддержка и советы, проверенных временем людей, сегодня будут как никогда кстати. Не исключено, что произойдет неожиданное событие или вы узнаете нечто такое, что окажет благотворное влияние на все ваши дальнейшие дела.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 января 2020 для Тельцов Неприятный для Тельцов день насыщенный разного рода недоразумениями. Неправильная оценка ситуации, а также по неосторожности, взятые на себя обязательства, могут осложнить ситуацию в коллективе и в отношениях с близкими людьми. В своих делах соблюдайте осторожность и будьте внимательны, особенно если вам приходиться работать с документами. Хорошим вариантом поведения на сегодняшний день будет уход от каких бы то ни было споров и от общения с людьми не вызывающими вашего доверия.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 января 2020 для Близнецов Неоднозначный по своей характеристике день для представителей знака зодиака Близнецы. Первая половина дня, потребует от вас осторожности в своих действиях. Не принимайте в это время никаких значимых решений, в делах коммерческих избегайте неоправданного риска, поскольку ваше финансовое положение довольно неустойчиво. В общении сторонитесь малознакомых людей. В отличие от первой, вторая половина дня благоприятствует вашей профессиональной деятельности и установлению прочных супружеских отношений.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 января 2020 для Раков День для Раков пройдет достаточно напряженно, сегодня в вашей жизни возможны неприятные события, физическое состояние также будет не на самом высоком уровне. Находясь за рулем автомобиля, будьте осторожны и внимательны. Возможно, потребуется ваша помощь друзьям или родственникам, у которых могут возникнуть неожиданные проблемы. Проявите сегодня умеренность в употреблении пищи, алкогольных напитков, и не пытайтесь утвердить правоту своих решений путем применения силы в отношении близких вам людей.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 31 января 2020 для Львов Не слишком благоприятный день в плане здоровья, обусловленный заметным снижением сексуальной активности. Не исключается разрыв сложившихся отношений из-за ссор и взаимных обид. События этого дня по большей части будут неблагоприятны для Львов, можно даже сказать, что вас будет преследовать невезение буквально во всем. Однако к вечеру взаимоотношения с окружающими вас людьми вернутся в нормальное русло. Астрологические обстоятельства этого дня способствуют отдыху около водоемов, хорошим выбором будет посещение бассейна или бани.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 30 января 2020 для Дев Этот день обещает для Дев значительные перемены. Задуманное сегодня может в скором будущем воплотиться в жизнь, однако поостерегитесь говорить, кому бы то ни было, о своих намерениях, поскольку можно привлечь внимание людей которые помешают в реализации ваших планов. Осторожно относитесь к, любого рода, совместным действиям, все решения принимать следует самостоятельно, сегодня не тот день, когда стоит полагаться на чужое мнение, скорее всего, оно будет ошибочным.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 31 января 2020 для Весов При нынешних астрологических обстоятельствах на первый план выступают вопросы неверности и ложных обещаний. Сегодня для Весов возможны серьезные финансовые потери, проблемы со здоровьем, не исключены сильные головные боли. Дабы уберечься от возможных неприятностей в делах, постарайтесь никого не посвящать в свои планы, избегайте откровенных разговоров с малознакомыми людьми. Обходите стороной все возможные спорные и конфликтные ситуации, а также пропускайте мимо ушей любые критические замечания в ваш адрес.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 января 2020 для Скорпионов Звездная обстановка в этот день, также как и в предшествующий ему, остается неблагоприятной для Скорпионов. Дела требуют еще больших усилий, и в тоже время, не приносят существенных результатов. Во второй половине дня не исключены проблемы имущественного характера. Изменить неблагополучную тенденцию этого периода, может, проявленный вами, нестандартный подход к делам и решению возникающих проблем. В эмоциональном отношении, день потребует поддержки и понимания со стороны близких вам людей. Вечером постарайтесь выбраться на пешую прогулку, времени затратите немного, зато настроение, наверняка улучшится.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 января 2020 для Стрельцов Хорошее время для обустройства вашего дома, а также для решения интересующих вопросов в административных органах, обращения с просьбами к начальству. Упорство в достижении поставленных целей и личное обаяние помогут достичь высоких результатов. В этот день вам с легкостью удастся получить все то, о чем раньше вы не могли даже мечтать. Звездная обстановка окружающая нас в этот день, рекомендует осмысленно перегруппировать свои силы, с целью доведения ранее начатого дела до логического конца.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 января 2020 для Козерогов День неблагоприятен для начала новых дел, результаты от этого будут более чем сомнительны. Звездная обстановка указывает на возможность финансовых потерь и недобросовестность в исполнении взятых на себя обязательств другими людьми в коммерческих операциях. Козерогам следует избегать рискованных операций и не планировать на сегодня крупных покупок. Во второй половине дня у вас повысится способность к достижению намеченных планов, а также усилится личное обаяние. Вероятно, что в это время, вы сможете успешно разрешить возникшие ранее проблемы в сфере любовных взаимоотношений.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 января 2020 для Водолеев Неоднозначный и непростой день, неблагополучное стечение сегодняшних планетарных условий потребует от Водолеев максимальной гибкости в отношениях с другими людьми и умения менять свою манеру поведения в зависимости от возникающей ситуации. Не исключено неожиданное развитие происходящих событий в неблагоприятном для вас направлении. Необходимо быть готовыми к возможным проблемам с близкими людьми, поскольку это, скорее всего, повлечет за собой дополнительные финансовые расходы.