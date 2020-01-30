Гороскоп на 31 января: Овнам стоит ценить проверенных друзей, а Весам - не входить в спор

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 31 января 2020 для Овнов
Удачный во многом день для Овнов. Звездная обстановка благоприятствует делам связанным с финансовой сферой. Сосредоточьте инициативу в своих руках и в тоже время не пренебрегайте помощью со стороны, поддержка и советы, проверенных временем людей, сегодня будут как никогда кстати. Не исключено, что произойдет неожиданное событие или вы узнаете нечто такое, что окажет благотворное влияние на все ваши дальнейшие дела.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 31 января 2020 для Тельцов
Неприятный для Тельцов день насыщенный разного рода недоразумениями. Неправильная оценка ситуации, а также по неосторожности, взятые на себя обязательства, могут осложнить ситуацию в коллективе и в отношениях с близкими людьми. В своих делах соблюдайте осторожность и будьте внимательны, особенно если вам приходиться работать с документами. Хорошим вариантом поведения на сегодняшний день будет уход от каких бы то ни было споров и от общения с людьми не вызывающими вашего доверия.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 31 января 2020 для Близнецов
Неоднозначный по своей характеристике день для представителей знака зодиака Близнецы. Первая половина дня, потребует от вас осторожности в своих действиях. Не принимайте в это время никаких значимых решений, в делах коммерческих избегайте неоправданного риска, поскольку ваше финансовое положение довольно неустойчиво. В общении сторонитесь малознакомых людей. В отличие от первой, вторая половина дня благоприятствует вашей профессиональной деятельности и установлению прочных супружеских отношений.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 31 января 2020 для Раков
День для Раков пройдет достаточно напряженно, сегодня в вашей жизни возможны неприятные события, физическое состояние также будет не на самом высоком уровне. Находясь за рулем автомобиля, будьте осторожны и внимательны. Возможно, потребуется ваша помощь друзьям или родственникам, у которых могут возникнуть неожиданные проблемы. Проявите сегодня умеренность в употреблении пищи, алкогольных напитков, и не пытайтесь утвердить правоту своих решений путем применения силы в отношении близких вам людей.
Лев (26 июля – 27 августа)
Гороскоп на 31 января 2020 для Львов
Не слишком благоприятный день в плане здоровья, обусловленный заметным снижением сексуальной активности. Не исключается разрыв сложившихся отношений из-за ссор и взаимных обид. События этого дня по большей части будут неблагоприятны для Львов, можно даже сказать, что вас будет преследовать невезение буквально во всем. Однако к вечеру взаимоотношения с окружающими вас людьми вернутся в нормальное русло. Астрологические обстоятельства этого дня способствуют отдыху около водоемов, хорошим выбором будет посещение бассейна или бани.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 30 января 2020 для Дев
Этот день обещает для Дев значительные перемены. Задуманное сегодня может в скором будущем воплотиться в жизнь, однако поостерегитесь говорить, кому бы то ни было, о своих намерениях, поскольку можно привлечь внимание людей которые помешают в реализации ваших планов. Осторожно относитесь к, любого рода, совместным действиям, все решения принимать следует самостоятельно, сегодня не тот день, когда стоит полагаться на чужое мнение, скорее всего, оно будет ошибочным.
Весы (29 сентября – 26 октября)
Гороскоп на 31 января 2020 для Весов
При нынешних астрологических обстоятельствах на первый план выступают вопросы неверности и ложных обещаний. Сегодня для Весов возможны серьезные финансовые потери, проблемы со здоровьем, не исключены сильные головные боли. Дабы уберечься от возможных неприятностей в делах, постарайтесь никого не посвящать в свои планы, избегайте откровенных разговоров с малознакомыми людьми. Обходите стороной все возможные спорные и конфликтные ситуации, а также пропускайте мимо ушей любые критические замечания в ваш адрес.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 31 января 2020 для Скорпионов
Звездная обстановка в этот день, также как и в предшествующий ему, остается неблагоприятной для Скорпионов. Дела требуют еще больших усилий, и в тоже время, не приносят существенных результатов. Во второй половине дня не исключены проблемы имущественного характера. Изменить неблагополучную тенденцию этого периода, может, проявленный вами, нестандартный подход к делам и решению возникающих проблем. В эмоциональном отношении, день потребует поддержки и понимания со стороны близких вам людей. Вечером постарайтесь выбраться на пешую прогулку, времени затратите немного, зато настроение, наверняка улучшится.
Стрелец (26 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 31 января 2020 для Стрельцов
Хорошее время для обустройства вашего дома, а также для решения интересующих вопросов в административных органах, обращения с просьбами к начальству. Упорство в достижении поставленных целей и личное обаяние помогут достичь высоких результатов. В этот день вам с легкостью удастся получить все то, о чем раньше вы не могли даже мечтать. Звездная обстановка окружающая нас в этот день, рекомендует осмысленно перегруппировать свои силы, с целью доведения ранее начатого дела до логического конца.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 31 января 2020 для Козерогов
День неблагоприятен для начала новых дел, результаты от этого будут более чем сомнительны. Звездная обстановка указывает на возможность финансовых потерь и недобросовестность в исполнении взятых на себя обязательств другими людьми в коммерческих операциях. Козерогам следует избегать рискованных операций и не планировать на сегодня крупных покупок. Во второй половине дня у вас повысится способность к достижению намеченных планов, а также усилится личное обаяние. Вероятно, что в это время, вы сможете успешно разрешить возникшие ранее проблемы в сфере любовных взаимоотношений.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 31 января 2020 для Водолеев
Неоднозначный и непростой день, неблагополучное стечение сегодняшних планетарных условий потребует от Водолеев максимальной гибкости в отношениях с другими людьми и умения менять свою манеру поведения в зависимости от возникающей ситуации. Не исключено неожиданное развитие происходящих событий в неблагоприятном для вас направлении. Необходимо быть готовыми к возможным проблемам с близкими людьми, поскольку это, скорее всего, повлечет за собой дополнительные финансовые расходы.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 31 января 2020 для Рыб
Хорошее время для активного отдыха, занятия спортом и коллективных мероприятий. Сегодняшний день благоприятствует построению планов на ближайшее будущее, укреплению старых связей и оказанию помощи близким людям. Однако не исключено, что полученная в этот день информация может неожиданно изменить намеченные планы, а обстоятельства потребует от вас проявления выдержки. Уделите некоторое время своему физическому состоянию, из-за снижения жизненного потенциала вам сейчас противопоказаны большие физические нагрузки и любые действия, связанные с риском для здоровья.