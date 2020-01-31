Гороскоп на 1 февраля: Тельцам не стоит поддаваться эмоциям, а Девам нужно избегать конфликтов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Овнов Достаточно нервозный и неблагоприятный для Овнов день. Все действия предпринимаемые для цели улучшения своего благосостояния, скорее всего, не принесут каких-либо ощутимых результатов. События и обстоятельства этого дня предостерегают Овнов от чрезмерных физических нагрузок, а также любых общественных мероприятий. Сегодня не исключены сложности во взаимоотношениях внутри семьи, а также разногласия с коллегами и друзьями. Попытайтесь сосредоточиться на положительных эмоциях, мысленно отстранитесь от чувства уязвленного самолюбия и возможных обид.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Тельцов В сегодняшний день жизненная энергетика вашего организма находится на весьма низком уровне. Периодически возникающие проблемы будут неизменно напоминать о себе, подначивая вас на поспешные и необдуманные действия. Воздержитесь от подобных решений, продиктованных эмоциями, и попытайтесь не планировать на первую половину дня значимых для вас встреч, это время не будет благоприятно для ведения переговоров. Гораздо лучшим решением для Тельцов на сегодня станет подведение итога ранее намеченным планам.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Близнецов День отдыха, получения новых знаний и восстановления энергетического потенциала. Хорошее время для коллективных мероприятий и отдыха в кругу друзей или родственников. В первой половине сегодняшнего дня возможно возникновение проблем личного характера, а любое неприятное известие способно довести напряжение до эмоционального срыва. Попытайтесь провести большую часть дня на свежем воздухе в спокойной, расслабляющей обстановке, например, у водоема. Вечером, не исключены некоторые осложнения во взаимоотношениях с младшими родственниками.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Раков Благоприятные аспекты этого дня способствуют общению, развлечениям и активному отдыху, связанному с физическими упражнениями. Сегодня, скорее всего, некоторых из представителей знака Рак посетит творческое вдохновение. Начиная со второй половины дня, рекомендуется проявить осторожность, особенно если вы решите заняться обустройством дачного участка или ремонтом жилого помещения, поскольку вероятны травмы, также не исключены просчеты, которые не позволят завершить начатое дело.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Львов Сегодняшний день, чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания деловых контактов и новых знакомств. Жизненная энергия и личное обаяние Львов сейчас на достаточно высоком уровне. Первая половина дня станет хорошим временем для энергичных действий в области ведения бизнеса. Вполне возможно, сегодня вам предстоит познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут в осуществлении ваших планов. В этот день любое дело, за которое возьметесь, потребует гораздо меньших усилий и времени, чем вы могли бы предположить вначале, воспользуйтесь этим.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Дев Нынешний день характеризуется неоднозначно и может оказаться весьма напряженным. Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идут на спад, поэтому сегодня возможны сложности во взаимоотношениях с партнерами и в общении с близкими людьми. В этот день, Девам не стоит рассчитывать на покровительство звезд в предпринимаемых действиях, вам нужно постараться провести этот день в спокойной и непринужденной обстановке, избегать конфликтов и общения с неприятными людьми.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Весов Планетарный аспект этого дня неудачен для представителей зодиакального знака Весы. Скорее всего, мужчин вашего знака ожидает событие, которое поставит их перед необходимостью переосмыслить ситуацию, сложившуюся в личной жизни. Возможны осложнения во взаимоотношениях с близким человеком из-за клеветы или обмана со стороны недоброжелателей. Представители прекрасной половины вашего знака могут стать мишенью для нападок и недобрых шуточек из-за легкомысленных поступков или опрометчивых высказываний сделанных накануне.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Скорпионов Обстоятельства этого дня благоприятны для проявления инициативы в области профессиональной деятельности, занятий творческим трудом, а также финансовых операций. Встречи и поездки, связанные с расширением сферы занятий и новыми проектами, принесут ожидаемые плоды. Удачными будут действия, связанные с обращением в административные структуры. Потенциал нынешнего дня, сильно связан с духовными преобразованиями и нравственным самосовершенствованием. Обратите внимание на тех, кто рядом с вами идет по жизни, им порой так его не хватает.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Стрельцов Сложный и противоречивый день. Удача в любом задуманном вами на сегодня деле более чем сомнительна. Стрельцам-мужчинам нужно приготовиться к возможному появлению препятствий в делах, а также проявлению недоброжелательности в общении. В течение этого дня, вам не следует действовать напролом, особенно в том случае если новые планы не способны принести незамедлительного результата. Стрельцам-женщинам обстоятельства нынешнего периода рекомендуют не вмешиваться в чужие споры и не назначать на сегодня встреч с друзьями и деловыми партнерами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Козерогов Удачные обстоятельства этого дня способствуют духовному и творческому росту. Хорошее время для развития и укрепления отношений в семье, перемен к лучшему в личной жизни, принятия решения о вступлении в брак. Скорее всего, сегодня вам удастся решить один из наболевших вопросов в семье. Если у вас есть ребенок, уделите ему несколько больше внимания, чем обычно, вероятно, именно сейчас ему необходима ваша поддержка. Проявленная в этот день здравая оценка происходящих событий и находчивость позволят вам справиться с любыми нестандартными ситуациями.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Водолеев Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало крайне неблагоприятно для общения с близкими людьми и друзьями. Сторонитесь резких высказываний и разговоров на повышенных эмоциях, в противном случае ситуацию можно обострить до предела. Нежелание внять доводам партнера, повышенная раздражительность, проявленная вами, могут вызвать такую же ответную реакцию. В этот день лучше избегать романтических приключений, поскольку в дальнейшем они могут повлечь за собой нежелательные последствия, не идите на поводу у своей страсти.