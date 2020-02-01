Скачать
Суббота, 01.02.2020
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Весам нужно раскрыть свой потенциал, а Стрельцам - не зацикливаться на мелочах

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Весам нужно раскрыть свой потенциал, а Стрельцам - не зацикливаться на мелочах
07:36 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Сегодня Луна в Тельце сулит удачу в большом и недоразумения в малом. Фортуна будет благосклонна, если нужна помощь от группы, и капризна, если интересует мнение отдельных лиц.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Овнов 

    Рождённые под этим знаком почувствуют себя психологически выжатыми, словно лимон. Когда в последний раз вы спали больше 6 часов в сутки и проводили время с родными и близкими? Овнам необходимо придерживаться правильного питания, исключить жареную, жирную и острую пищу. Неблагоприятный период для новых романов и путешествий за границу. Лучше собраться вместе и отправиться петь в караоке, вам так не хватает душевного тепла и общения с позитивными людьми. Пора навёрстывать упущенное, так можно и погрязнуть в работе.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Тельцов 

    Велик риск того, что ваши личные интересы могут пойти в разрез с общественными. Что же выберите? Свое личное счастье или рабочую деятельность. Можно, конечно, постараться проявить смекалку в попытке совместить все и сразу. Вот только любимый человек уже устал идти с вами на компромиссы и будет настроен очень жестко.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Близнецов 

    Постарайтесь не принимать в этот день никаких стратегически важных решений и тем более ни с кем не ругаться. Следует заняться домашними делами, привести в порядок свои мысли и написать список дел на ближайшее время. Близнецам необходимо быть очень внимательными, рискуете допустить ошибку, и потом придётся начинать всё с самого начала. Этот период порадует новыми знакомствами, а также интересными событиями в личной жизни. Не вздумайте вот так просто взять и открыть своё сердце первому встречному, присмотритесь получше.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Раков

    Будьте внимательны к поведению окружающих. Не стоит в этот день надеяться на кого-либо. Вас могут подвести в самый ответственный и неподходящий момент. Будьте внимательны и рассудительны. Ничто не поможет вам лучше, чем совет от любимого человека. Не стоит принимать в штыки замечания незнакомых людей. Как говориться, со стороны виднее.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Львов   

    Некоторые представители этого знака зодиака постоянно совершают необдуманные, импульсивные поступки. Львам кажется, что окружающие угнетают их свободу и стараются сделать всё возможное, лишь бы уколоть побольнее. Постарайтесь быть мягче и терпимее, не раздувать конфликтные ситуации, а наоборот, сглаживать их. Может начаться денежный кризис, вызванный поломкой техники. Посвятите всё свободное время родным и близким, и не обращайте внимания на погоду за окошком.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Дев  

    Не пытайтесь проявлять слишком явную инициативу в плане собственной личной жизни. В ближайшем будущем у вас появится хорошая возможность улучшить положение дел на любовном фронте. Это время удачное для поиска решений любых финансовых вопросов, так что не бойтесь заниматься сложными материальными разбирательствами.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Весов 

    Пора реализовывать свой потенциал, у вас накопилось множество интересных идей. По своей природе Весы консерваторы и боятся сделать что-то не так, поэтому просто выжидают момент. Если вы будете продолжать в том же духе, рискуете остаться "у разбитого корыта". Творческий потенциал должен быть реализован, поэтому смело записывайтесь на курсы и начинайте работать над собой. Вам необходимо проявить свою индивидуальность, можно поменять цвет волос и стиль одежды. Большие перемены произойдут и на личном фронте, вторая половинка сделает вам предложение, от которого вы просто не сможете отказаться.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Скорпионов 

    Поведение окружающих в этот день может вызвать у вас довольно неоднозначную реакцию. Постарайтесь не осуждать близких людей за их оплошности. Проявите заботу и поддержку, поскольку они будут в этом очень нуждаться. Вечером стоит обратить внимание на личную жизнь. Ваш партнер "созрел" для серьезного разговора.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Стрельцов 

    Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора избавляться от лени, Стрелец прекрасно это понимает и уже сам готов сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не навязывайте своё мнение окружающим и не зацикливайтесь на мелочах, тогда всё обязательно наладится. Вы склонны обдумывать и обсуждать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо проще взять её и отпустить. Свободные представители этого знака обязательно должны открыть своё сердце любовным переживаниям, от которых побегут мурашки по коже. Сделайте первый шаг и вам обязательно ответят взаимностью.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Козерогов

    Это время принесёт в вашу жизнь исключительно положительные эмоции, счастье и радость. Козероги почувствуют себя важными и нужными не только для родных и близких. Захочется сделать что-то полезное для близких и этот порыв обязательно нужно использовать: проведите ремонтные работы в квартире своими силами, можно даже не привлекать наёмных работников. Следует сделать ставку на веселье. Пора организовать вечеринку и пригласить на неё всех друзей и знакомых. Лучше не одалживать денежные средства друзьям, рискуете не получить их обратно.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Водолеев

    Когда в последний раз вы читали книгу? Социальные сети отнимают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать своё пребывание в интернете. Лучше нанять репетитора или записаться на платные курсы. Необходимо пополнить коллекцию своих контактов, познакомиться с новыми, интересными людьми и поделиться знаниями и умениями. Водолеи станут интересоваться вопросами религии, философии и мировоззрения. Отличное время для любовных свиданий, если вас не приглашает представитель противоположного пола на встречу, значит, стоит проявить инициативу.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 1 февраля 2020 для Рыб

    Не бойтесь побыть эгоистом. Велика вероятность, что большинство из окружающих примут в штыки какие-то ваши поступки. Не следует ущемлять себя в чем-либо из страха быть осужденным. Задумайтесь о том, а так ли уж важно для вас мнение этих людей? Во второй половине дня постарайтесь как можно больше времени посвятить отдыху.

Финансовый гороскоп на неделю (27.01.2019 - 02.02.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (27.01.2019- 02.02.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.01.2020 - 02.02.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 1 февраля, Гороскоп на 1 февраля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
Как научиться противостоять стрессам?
Как научиться противостоять стрессам?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь