Гороскоп на сегодня 1 февраля: Весам нужно раскрыть свой потенциал, а Стрельцам - не зацикливаться на мелочах

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Овнов Рождённые под этим знаком почувствуют себя психологически выжатыми, словно лимон. Когда в последний раз вы спали больше 6 часов в сутки и проводили время с родными и близкими? Овнам необходимо придерживаться правильного питания, исключить жареную, жирную и острую пищу. Неблагоприятный период для новых романов и путешествий за границу. Лучше собраться вместе и отправиться петь в караоке, вам так не хватает душевного тепла и общения с позитивными людьми. Пора навёрстывать упущенное, так можно и погрязнуть в работе.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Тельцов Велик риск того, что ваши личные интересы могут пойти в разрез с общественными. Что же выберите? Свое личное счастье или рабочую деятельность. Можно, конечно, постараться проявить смекалку в попытке совместить все и сразу. Вот только любимый человек уже устал идти с вами на компромиссы и будет настроен очень жестко.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Близнецов Постарайтесь не принимать в этот день никаких стратегически важных решений и тем более ни с кем не ругаться. Следует заняться домашними делами, привести в порядок свои мысли и написать список дел на ближайшее время. Близнецам необходимо быть очень внимательными, рискуете допустить ошибку, и потом придётся начинать всё с самого начала. Этот период порадует новыми знакомствами, а также интересными событиями в личной жизни. Не вздумайте вот так просто взять и открыть своё сердце первому встречному, присмотритесь получше.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Раков Будьте внимательны к поведению окружающих. Не стоит в этот день надеяться на кого-либо. Вас могут подвести в самый ответственный и неподходящий момент. Будьте внимательны и рассудительны. Ничто не поможет вам лучше, чем совет от любимого человека. Не стоит принимать в штыки замечания незнакомых людей. Как говориться, со стороны виднее.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Львов Некоторые представители этого знака зодиака постоянно совершают необдуманные, импульсивные поступки. Львам кажется, что окружающие угнетают их свободу и стараются сделать всё возможное, лишь бы уколоть побольнее. Постарайтесь быть мягче и терпимее, не раздувать конфликтные ситуации, а наоборот, сглаживать их. Может начаться денежный кризис, вызванный поломкой техники. Посвятите всё свободное время родным и близким, и не обращайте внимания на погоду за окошком.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Дев Не пытайтесь проявлять слишком явную инициативу в плане собственной личной жизни. В ближайшем будущем у вас появится хорошая возможность улучшить положение дел на любовном фронте. Это время удачное для поиска решений любых финансовых вопросов, так что не бойтесь заниматься сложными материальными разбирательствами.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Весов Пора реализовывать свой потенциал, у вас накопилось множество интересных идей. По своей природе Весы консерваторы и боятся сделать что-то не так, поэтому просто выжидают момент. Если вы будете продолжать в том же духе, рискуете остаться "у разбитого корыта". Творческий потенциал должен быть реализован, поэтому смело записывайтесь на курсы и начинайте работать над собой. Вам необходимо проявить свою индивидуальность, можно поменять цвет волос и стиль одежды. Большие перемены произойдут и на личном фронте, вторая половинка сделает вам предложение, от которого вы просто не сможете отказаться.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Скорпионов Поведение окружающих в этот день может вызвать у вас довольно неоднозначную реакцию. Постарайтесь не осуждать близких людей за их оплошности. Проявите заботу и поддержку, поскольку они будут в этом очень нуждаться. Вечером стоит обратить внимание на личную жизнь. Ваш партнер "созрел" для серьезного разговора.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Стрельцов Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора избавляться от лени, Стрелец прекрасно это понимает и уже сам готов сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не навязывайте своё мнение окружающим и не зацикливайтесь на мелочах, тогда всё обязательно наладится. Вы склонны обдумывать и обсуждать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо проще взять её и отпустить. Свободные представители этого знака обязательно должны открыть своё сердце любовным переживаниям, от которых побегут мурашки по коже. Сделайте первый шаг и вам обязательно ответят взаимностью.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Козерогов Это время принесёт в вашу жизнь исключительно положительные эмоции, счастье и радость. Козероги почувствуют себя важными и нужными не только для родных и близких. Захочется сделать что-то полезное для близких и этот порыв обязательно нужно использовать: проведите ремонтные работы в квартире своими силами, можно даже не привлекать наёмных работников. Следует сделать ставку на веселье. Пора организовать вечеринку и пригласить на неё всех друзей и знакомых. Лучше не одалживать денежные средства друзьям, рискуете не получить их обратно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 февраля 2020 для Водолеев Когда в последний раз вы читали книгу? Социальные сети отнимают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать своё пребывание в интернете. Лучше нанять репетитора или записаться на платные курсы. Необходимо пополнить коллекцию своих контактов, познакомиться с новыми, интересными людьми и поделиться знаниями и умениями. Водолеи станут интересоваться вопросами религии, философии и мировоззрения. Отличное время для любовных свиданий, если вас не приглашает представитель противоположного пола на встречу, значит, стоит проявить инициативу.