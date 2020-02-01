Гороскоп на 2 февраля: Водолеев ждут удачные покупки, а Козерогам во многом повезет

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Овнов Подходящий день для поиска единомышленников и начала сотрудничества. Поддержка близких по духу людей становится для вас особенно важной. Именно благодаря ей вам удается преодолеть серьезные преграды, достичь тех целей, к которым вы давно стремились. Некоторые Овны получат награду за какие-то давние заслуги и будут этому очень рады. Трудно отделить деловые интересы от личных. К решению любых задач вы подходите максимально серьезно, стараясь ничего не упустить из виду, поэтому не совершаете ошибок.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Тельцов Начало дня благоприятно. Постарайтесь именно это время использовать максимально эффективно; так вы сможете осуществить то, что задумали раньше, достичь каких-то важных целей. Плодотворно проходят деловые переговоры, да и личные встречи не разочаровывают. Вторая половина дня будет несколько сложнее. Влияние позитивных тенденций идет на спад, вероятны какие-то досадные недоразумения, а также задержки в делах. На такие происшествия не стоит реагировать особенно остро: скорее всего, они не будут иметь никаких серьезных последствий и просто забудутся.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Близнецов Несмотря на некоторые трудности, день складывается не так уж плохо. Главное для вас - избегать суеты, действовать последовательно, не допуская хаоса и неразберихи. День не подходит для того, чтобы брать на себя ответственность за других. Вы можете достичь значительных успехов, действуя самостоятельно. Поэтому не стоит сразу отказываться от идей, которые не нравятся никому, кроме вас. Не исключено, что именно они окажутся самыми удачными и положат конец проблемам, тревожившим вас в последнее время.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Раков Благоприятный день для общения, хорошо проходят деловые и личные встречи. Вы быстро находите общий язык с самыми разными людьми. Недавние соперники могут стать вашими союзниками, и даже более того - начать испытывать к вам неподдельную симпатию. Не исключено начало романтических историй. В сфере личных отношений полезно проявлять инициативу; вы делаете это вовремя. Возможны какие-то неожиданные происшествия, а также встречи, которые положат начало переменам в вашей жизни. Верьте в свою удачу. Звезды на вашей стороне, и этим стоит пользоваться.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Львов День сложится удачно, если вы не станете тратить время напрасно. Старайтесь избегать пустых разговоров, меньше общаться с теми, у кого слова расходятся с делами. Дурной пример таких людей может оказаться заразительным, под их влиянием и вы сами рискуете вести себя несколько легкомысленно - и это точно не пойдет на пользу вашей репутации. Занимайтесь тем, что позволяет достичь конкретного результата; даже скромные успехи будут вдохновлять вас. Во второй половине дня возможны необычные знакомства, встречи с людьми, чей опыт будет вам очень полезен.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Дев Дел будет куда больше, чем обычно, и справиться с ними окажется нелегко. Многим Девам пригодится опыт, который они получили раньше. Представители знака поймут, как решить вопросы, которые в последнее время не давали им покоя, найдут способ помочь близким или быстро справиться с каким-то делом, важным для всех. Вероятны неожиданные визиты, а также встречи с людьми, о которых вы давно не слышали. День дает шанс восстановить старые связи, однако прежде чем предпринимать какие-то шаги, подумайте, действительно ли вам это нужно.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Весов Сложный день, требующий осторожности и внимания к мелким деталям. Нельзя принимать решения в спешке, особенно если дело касается работы, бизнеса или творчества. Даже незначительные шаги стоит как следует обдумать, оценить их возможные последствия. Это избавит от ошибок, позволит не тратить энергию напрасно. Обращайте внимание на информацию, которой делятся друзья и другие близкие люди. На первый взгляд она кажется незначительной, но позже вы поймете, что узнали нечто очень важное. В конце дня вероятны денежные поступления.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Скорпионов Благоприятным и плодотворным будет начало дня. В это время вы сможете добиться отличных результатов во всех делах, за которые возьметесь. Не исключены удачные совпадения, которые откроют перед вами новые перспективы, дадут шанс осуществить то, что было давно задумано. Во второй половине дня вероятны неожиданные визиты. Могут напомнить о себе люди, общения с которыми вам в последнее время очень не хватало. Это подходящее время для того, чтобы восстановить старые связи. Благодаря вашим усилиям могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Стрельцов Этот день больше подходит не для важных дел, а для того, чтобы отдыхать, восстанавливать силы, а также общаться с родственниками и заниматься семейными делами. Близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашей помощи и поддержке; вы стараетесь не отказывать тем, кто обращается к вам. Возможны неожиданные визиты, причем гости могут задержаться надолго, и вы будете этому не очень-то рады. Постарайтесь все же быть радушным хозяином: это нужно не только для того, чтобы сохранить хорошие отношения, но и для собственного душевного спокойствия.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Козерогов Преобладает влияние позитивных тенденций, вам во многом везет. Это отличный день для того, чтобы браться за сложные и масштабные дела; вы доведете их до конца. Возможны удачные совпадения, а также события, которые подскажут вам, куда стоит двигаться дальше. Не исключено знакомство с человеком, чей опыт вам не раз пригодится. Нежелательно делиться своими планами: чем больше вы говорите о них, тем быстрее теряете интерес к задуманному. О победах, одержанных раньше, тоже лучше особенно не распространяться: есть опасность, что кто-то позавидует вам и попытается навредить.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 февраля 2020 для Водолеев Удачный день. Вы способны решить многие сложные задачи, получить ответы на важные вопросы. Настойчивость помогает добиться цели; вы не отказываетесь от задуманного, даже если на пути возникают проблемы. Ваша целеустремленность очень нравится окружающим. Люди, которые еще совсем недавно сомневались в том, что вы способны добиться успеха, изменят свое мнение. Вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати: позволят сделать удачные покупки или удачные инвестиции. Вторая половина дня - благоприятное время для встреч с друзьями.