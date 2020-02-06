Гороскоп на завтра 7 февраля: Ракам нужно заняться ремонтом, а Стрельцам - позаботиться о здоровье

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Овнов Влюблённые Овны стали излишне подозрительными и нервными, вам всё время кажется, что вторая половинка что-то важное не договаривает. Постарайтесь успокоиться и посмотреть трезво на ситуацию, не всегда вещи, которые мерещатся, на самом деле таковыми являются. На любовном фронте не должно быть никаких захватывающих ревностных порывов и сомнений. Чувство тревоги не будет покидать вас весь день и на это есть причина, просто её необходимо найти. Разговоры по душам с родными людьми помогут успокоиться и станут тем самым ключиком, который открывает все окна и двери. Не бросайте на ветер обещаний, иначе люди просто перестанут вам доверять.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Тельцов День обещает быть не самым приятным, поэтому самое время побыть немного в стороне от всех жизненных перипетий. Судьба приготовила для вас немало сюрпризов, так что будьте готовы к неожиданным поступкам окружающих по отношению к вам. Проявите терпение и понимание в адрес близких людей. Они нуждаются в вашей поддержке.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Близнецов Постарайтесь не устраивать скандалы своей второй половинке, даже если возник ряд критически вопросов, не стоит вот так просто рубить с плеча. Можно просто сделать вид, что ничего не произошло и вас это совершенно не затронуло. Близнецам часто не хватает выдержки и необходимо отыскать способ, который позволит выплёскивать накопившиеся эмоции. Начните ходить в тренажёрный зал после работы, общение с новыми людьми в сочетании с активными физическими нагрузками сделает своё дело. Не сидите дома, постарайтесь распланировать свободное время, чтобы провести его с максимальной пользой для настроения: поход в цирк, театр или кино как раз то, что нужно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Раков Все свое внимание в этот день следует посвятить тому, чтобы наконец упорядочить свои мысли, направив их в необходимое русло. Хорошее время для того, чтобы заняться ремонтом и внесением изменений в привычный домашний порядок. Вечером придется задействовать всю свою фантазию, чтобы побаловать любимого человека приятным сюрпризом.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Львов Завтра вы можете влюбиться, восстановить старые отношения и убедиться, что в основе их союза лежат преданность, верность и дружба. Сейчас вы также можете обрести преданных друзей и единомышленников, существенно расширить перспективы, связанные с партнерством и сотрудничеством. Это хорошее время для тех, чья деятельность связана с наукой и творчеством. Кроме того, это удачный период для публичной деятельности — сейчас вы можете обратить на себя внимание.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Дев Не лучшее время для того, чтобы заниматься делами других людей. Если вас попросят о помощи, постарайтесь не брать на себя слишком много посторонних обязанностей. В общении с окружающими не допускайте двусмысленных высказываний. В этот день любые ваши слова могут быть истолкованы превратно.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Весов Благоприятное время для операций с недвижимостью и занятий, связанных с домом. Научные исследования и литературное творчество могут поспособствовать обогащению в будущем. Обретению мастерства и успеха в искусстве и художественных ремеслах благоприятствуют планеты. Финансовые затруднения могут быть связаны с невнимательностью и небрежностью в обращении с документами, счетами, неосмотрительным подписанием договоров. Ошибки и досадные недоразумения вероятны в конце дня.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Скорпионов Вы получите неплохой шанс повлиять на мнение родственников и близких друзей. Вполне вероятно, что заручиться поддержкой в определенном деле вам не удастся, однако, вы сможете привлечь внимание к собственным проблемам. Очень важно сейчас держать окружающих в курсе положения собственных дел, поскольку именно от них будет зависеть ваш успех.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Стрельцов Если есть подверженность заболеваниям сердца и органов пищеварения, то они могут напомнить о себе. В целом день не опасный, возможно даже улучшение самочувствия, повышение выносливости. Укрепление здоровья и лечение возможно нетрадиционными методами, с использованием народной медицины или психологических практик. Важно настроить себя на позитив, хорошее настроение сделает вашу энергетику непробиваемой.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Козерогов Если в последнее время в вашей жизни что-то пошло не так, то постарайтесь не накручивать себя по этому поводу. Ситуация требует вашего быстрого вмешательства, так что не стоит бояться жестких решений, которые кардинально изменят вашу жизнь. Пришло время приступить к решительным действиям, поэтому наберитесь смелости и за дело!

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Водолеев Это благоприятный период для того, чтобы обрести романтическое знакомство, например, во время загородной поездки, в компании или по переписке. В целом это удачное время для того, чтобы обрести новые связи. Сейчас у вас есть возможность влюбиться или укрепить уже существующий союз, однако проблемы могут принести неясность и запутанность в отношениях. Старайтесь избегать двойственных, двусмысленных ситуаций. Занимающиеся творчеством, наукой или преподаванием, в это время могут достигнуть успехов.