Гороскоп на сегодня 7 февраля: Львов ожидают новые знакомства, а у Скорпионов благоприятный день для путешествий

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Овнов Влюблённые Овны стали излишне подозрительными и нервными, вам всё время кажется, что вторая половинка что-то важное не договаривает. Постарайтесь успокоиться и посмотреть трезво на ситуацию, не всегда вещи, которые мерещатся, на самом деле таковыми являются. На любовном фронте не должно быть никаких захватывающих ревностных порывов и сомнений. Чувство тревоги не будет покидать вас весь день и на это есть причина, просто её необходимо найти. Разговоры по душам с родными людьми помогут успокоиться и станут тем самым ключиком, который открывает все окна и двери. Не бросайте на ветер обещаний, иначе люди просто перестанут вам доверять.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Тельцов Представители этого знака зодиака совсем забросили своё здоровье, а вирусные инфекции не дремлют. Ослабленный иммунитет Тельцов не готов сопротивляться бациллам, которые легко можно подцепить, находясь в одном помещении с чихающими и кашляющими людьми. Не стоит увлекаться лекарственными препаратами из аптеки, лучше использовать народные средства, травяные чаи и настойки. Цените заботу и внимание близких людей, которые готовы сидеть возле вашей кровати, варить куриные бульончики и просто вести задушевные разговоры.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Близнецов Постарайтесь не устраивать скандалы своей второй половинке, даже если возник ряд критически вопросов, не стоит вот так просто рубить с плеча. Можно просто сделать вид, что ничего не произошло и вас это совершенно не затронуло. Близнецам часто не хватает выдержки и необходимо отыскать способ, который позволит выплёскивать накопившиеся эмоции. Начните ходить в тренажёрный зал после работы, общение с новыми людьми в сочетании с активными физическими нагрузками сделает своё дело. Не сидите дома, постарайтесь распланировать свободное время, чтобы провести его с максимальной пользой для настроения: поход в цирк, театр или кино как раз то, что нужно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Раков Постарайтесь не выяснять отношения с родными и близкими, ссоры могут привести к непредвиденным последствиям. Если вы никак не можете настроиться вести активную борьбу с вредными привычками, этот день позволит вам иначе посмотреть на многие вещи. Начните с маленьких побед, не обязательно сразу бросать курить, можно сократить количество выкуренных сигарет в сутки. Поработайте над графиком сна, следует ложиться и засыпать в одно время каждый день и только спустя несколько недель, выработается заветная привычка. Генеральная уборка позволит вам навести порядок не только в квартире, но и в собственной голове.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Львов Сегодня вы можете влюбиться, восстановить старые отношения и убедиться, что в основе их союза лежат преданность, верность и дружба. Сейчас вы также можете обрести преданных друзей и единомышленников, существенно расширить перспективы, связанные с партнерством и сотрудничеством. Это хорошее время для тех, чья деятельность связана с наукой и творчеством. Кроме того, это удачный период для публичной деятельности — сейчас вы можете обратить на себя внимание.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Дев Правильное питание и привычка заботиться о своем здоровье и гигиена помогут вам избежать любых проблем с физическим телом. Важно также соблюдать порядок в быту и на работе, дискомфортная или вредная для здоровья обстановка может вызывать сначала психологические, а потом и физические проблемы. Берегите свой мозг и сердечно-сосудистую систему от переутомления. Чаще чередуйте умственные нагрузки с физическими.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Весов Благоприятное время для операций с недвижимостью и занятий, связанных с домом. Научные исследования и литературное творчество могут поспособствовать обогащению в будущем. Обретению мастерства и успеха в искусстве и художественных ремеслах благоприятствуют планеты. Финансовые затруднения могут быть связаны с невнимательностью и небрежностью в обращении с документами, счетами, неосмотрительным подписанием договоров. Ошибки и досадные недоразумения вероятны в конце дня.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Скорпионов Этот день благоприятен для тех, кто занят решением жилищных вопросов — сейчас у вас может появиться шанс улучшить бытовые условия. Также это хорошее время для дальнего путешествия, изучения религии и философии, занятий творчеством и наукой. Руководителям в этот период будет проще найти контакт с подчиненными. Сейчас подходящий период для того, чтобы с головой окунуться в дела. Вы можете добиться успехов на работе, в том числе и благодаря содействию коллег и партнеров.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Стрельцов Если есть подверженность заболеваниям сердца и органов пищеварения, то они могут напомнить о себе. В целом день не опасный, возможно даже улучшение самочувствия, повышение выносливости. Укрепление здоровья и лечение возможно нетрадиционными методами, с использованием народной медицины или психологических практик. Важно настроить себя на позитив, хорошее настроение сделает вашу энергетику непробиваемой.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Козерогов Возможна повышенная активность, направленная на обретение лучшего финансового положения. Придется не только много работать, но и вникать во все происходящие вокруг дела. Не исключено, что полученная вовремя информация поможет если не обогатиться, то избежать ущерба. Улучшить доходы возможно лишь собственным трудом, но труд может оказаться бесполезным, если он плохо организован и не учитываются требования реальности. Не стоит покупать технику.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 февраля 2020 для Водолеев Это благоприятный период для того, чтобы обрести романтическое знакомство, например, во время загородной поездки, в компании или по переписке. В целом это удачное время для того, чтобы обрести новые связи. Сейчас у вас есть возможность влюбиться или укрепить уже существующий союз, однако проблемы могут принести неясность и запутанность в отношениях. Старайтесь избегать двойственных, двусмысленных ситуаций. Занимающиеся творчеством, наукой или преподаванием, в это время могут достигнуть успехов.