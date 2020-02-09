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Гороскоп на завтра 10 февраля: беспокойный день у Близнецов, а Весам стоит быть осторожнее

Гороскоп на завтра 10 февраля: беспокойный день у Близнецов, а Весам стоит быть осторожнее
20:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Благоприятный день для общения, особенно в непринужденной приятной обстановке.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Овнов 

    Благоприятный день для обсуждения и решения вопросов, связанных с работой. Не исключено, что у вас появится шанс подняться по карьерной лестнице или заняться каким-то особенно интересным, многообещающим проектом. Вероятны полезные знакомства. Вам легко будет произвести хорошее впечатление на людей, которые могут в чем-то пригодиться. Не исключены расходы, в том числе значительные. Вы стараетесь не тратить деньги напрасно, и правильно делаете: чуть позже они могут потребоваться для чего-то важного.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Тельцов 

    Будьте спокойны и решительны: в этом случае вы добьетесь успехов, получите то, к чему давно стремились. Не отказывайтесь от своих планов, никому не позволяйте сбить вас с пути. Ваша твердость будет внушать окружающим уважение. Люди, которые прежде недооценивали вас, наверняка изменят свое мнение. Вероятны неожиданные новости. Могут напомнить о себе те, кого вам в последнее время не хватало. День подходит для того, чтобы восстановить давние связи, какой бы характер они ни носили. Новые знакомства особенно вероятны в поездках.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Близнецов 

    День беспокойный. В начале его могут возникнуть рабочие проблемы, и решать их вам придется быстро и самостоятельно. Люди, прежде не раз обещавшие вам помощь, сейчас слишком заняты и просто не могут разобраться в сложившейся ситуации. Старайтесь избегать столкновений с давними врагами и соперниками, сглаживать острые углы. Прежде чем браться за важные дела, взвесьте все «за» и «против», постарайтесь разумно оценить свои силы. Возможно, какие-то проекты разумнее отложить на потом – и вы поступите именно так, если прислушаетесь к интуиции.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Раков

    Вы энергичны, решительны, не боитесь трудностей и рветесь в бой. Но сейчас стоило бы вести себя иначе: затаиться и выжидать, посмотреть, как будут развиваться события. Возможны неожиданности, странные совпадения, удивительные происшествия и приключения. Не исключено, что в вашу жизнь вмешается человек, от которого вы не ожидали ничего подобного, и с этого начнутся значительные перемены к лучшему. Этот день хорошо подходит для общения с людьми, которые понимают вас, разделяют ваши ценности и взгляды на мир. Даже если вы не договоритесь о каких-то совместных проектах, приятная беседа заметно улучшит настроение.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Львов   

    Начало дня относительно удачно. Если сохранять здравый смысл и не спешить с решениями, можно многого добиться. Не исключены денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Деловое чутье подскажет, как лучше распорядиться полученными суммами. Чем дальше, тем труднее становится сопротивляться соблазнам и не поддаваться на провокации. Вам очень хочется порадовать себя, и вы мало задумываетесь о том, во что это может вылиться. К хорошим советам вы, к сожалению, не прислушиваетесь, и рискуете поссориться с теми, кто их дает.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Дев  

    Начало дня сложится неплохо, если вы не станете нервничать и волноваться. Помните: какие-то важные события в это время маловероятны, а то, что сейчас кажется значительным, вероятно, вскоре будет просто забыто. Чаще обычного возникают разногласия с женщинами, во второй половине дня дело может дойти до громких ссор. Ближе к вечеру появится возможность заключить удачные сделки, выгодно вложить деньги. Вы разумно распоряжаетесь тем, что имеете, отказываетесь от участия в сомнительных авантюрах – и правильно делаете.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Весов 

    День напряженный и беспокойный, держать себя в руках очень трудно. Чаще обычного требуется отдых, так что стройте свои планы с учетом этого. Иногда достаточно короткой паузы, чтобы перевести дух, пополнить запасы энергии и вновь настроиться на боевой лад. Сегодня вам мало кто помогает, самые сложные вопросы приходится решать самостоятельно. Стоит быть осторожнее при заключении сделок, особенно если речь идет о значительных суммах: не поленитесь лишний раз все проверить. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, серьезные нагрузки сегодня особенно плохо сказываются на самочувствии.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Скорпионов 

    Вы во многих делах добиваетесь успеха просто потому, что беретесь за них с неподдельным энтузиазмом, стараетесь придумать что-то новое, экспериментируете. Привычные, проверенные методы не приносят лучших результатов, лучше даже не тратить время на то, чтобы идти проторенным путем. Возможны профессиональные разногласия, споры с коллегами и руководством. Зато с близкими легко будет найти общий язык. Вы догадаетесь об истинных желаниях людей, которые вам дороги, сделаете то, чего от вас давно ждали, и получите от этого удовольствие.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Стрельцов 

    Начало дня будет отличным. Вы способны добиться многого, преуспеть там, где другие потерпели неудачу. Кто-то не верит в ваши идеи? Не беда! В ближайшее время вы покажете, на что способны, и переубедите всех скептиков. Имейте в виду: ваши запасы энергии небезграничны, и иногда нужно делать паузы, чтобы восстановить силы. Вторая половина дня будет нервной и напряженной. Некоторых Стрельцов ждут серьезные разочарования, другим окажется достаточно мелких неприятностей, чтобы настроение испортилось, а энтузиазм угас. К счастью, рядом будут люди, готовые поддержать вас.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Козерогов

    День проходит относительно спокойно и не приносит серьезных потрясений. Кое-какие проблемы могут возникать, но вы наверняка с ними справитесь. Самое важное заключается в том, что вы ничего не упускаете из виду, стараетесь обращать внимание на любую мелочь. Это позволяет избежать серьезных ошибок. Полезно посещать любые мероприятия, где можно встретить единомышленников и людей, разделяющих ваши интересы. Не исключены знакомства, которые позже окажутся полезными. Возможно и начало романтической истории.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Водолеев

    День хоть и не самый плодотворный, но приятный. Будет возможность хорошо отдохнуть, пообщаться с людьми, которые вам дороги. Не исключены неожиданные визиты; они вас очень порадуют. Работать сегодня труднее, чем обычно, поскольку вы часто отвлекаетесь, много думаете о личных делах или каких-то приятных вещах. Но серьезных ошибок вы все же не допустите. Любимый человек порадует приятным сюрпризом. Если будет возможность отправиться в романтическое путешествие, пусть и небольшое, – не упустите ее. Приятные впечатления вам гарантированы.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 февраля 2020 для Рыб

    День вас ждет непростой. Отчасти причина в том, что вы слишком большое значение придаете вещам, на которое в другое время не обратили бы внимания. Но хуже то, что вы любые события видите в мрачном свете, постоянно кого-то в чем-то подозреваете и ждете подвоха. Окружающие постараются поднять вам настроение, но едва ли справятся. Что может изменить ситуацию к лучшему, так это интересное дело. Как только вы найдете то, что по-настоящему увлечет вас, вернутся жизнерадостность, оптимизм и чувство юмора.

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