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Понедельник, 10.02.2020
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Гороскоп на сегодня 10 февраля: Тельцов ждет успех, а Дев ожидают романтические отношения

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Тельцов ждет успех, а Дев ожидают романтические отношения
07:46 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2020 года, предусматривает насыщенные заданиями сутки.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Овнов 

    Ваши доходы на данном этапе больше всего зависят от вашей активности в приложении своих талантов. Но они вряд ли возможны у тех, чья работа связана с контактами с людьми, разъездами. Неблагоприятный период для поступления на работу. Лучше заниматься привычными делами, в привычной для вас атмосфере. Неплохое время для исследований, расследований, проверки, контроля, надзора.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Тельцов 

    Этот период может принести вам профессиональные достижения и успехи — сейчас подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах, связанных с карьерой. Некоторые представители этого знака смогут рассчитывать на протекцию. Это благоприятное время для того, чтобы устроиться на работу. В вопросах, связанных с личной безопасностью, сейчас следует соблюдать повышенную аккуратность. Особой осторожности требует вторая половина дня.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Близнецов 

    Эмоционально-психические факторы влияют на состояние сосудистой системы и общую работоспособность. Могут случиться неожиданные болезни, скачки артериального давления. Нежелательна большая нагрузка на глаза и другие органы чувств. Травмам больше подвержены ноги, область голени и колена, остерегайтесь падений. Травмоопасные ситуации более вероятны в начале дня.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Раков

    Не лучшее время для обогащения и приобретений. И для карьерного роста тоже. Удовлетворительной может быть работа в благотворительных обществах, исследовательских центрах, медицинских учреждениях, в крупных организациях, где ваша личность не привлекает к себе внимание. В области искусства могут быть успехи, но материальная польза от них появится не сразу.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Львов   

    В этот период возможно небольшое ухудшение здоровья — берегите горло, шею, уши. Однако для лечения это время благоприятно. Если вы откладывали поход к врачу, то сейчас самое подходящее время для того, чтобы его осуществить. Можете заняться духовными практиками или изучением «тайных» наук. Что касается работы, то сейчас у вас есть шанс продвинуться по служебной лестнице, завоевать доверие старших по должности, обрести поддержку и протекцию. Также это хорошее время для устройства на работу.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Дев  

    Сегодня многие представители этого знака получат возможность оказаться в центре внимания. Старайтесь чаще бывать на публичных мероприятиях. Во-первых, получите положительные эмоции; во-вторых, продемонстрируете себя во всей красе. Сейчас хорошее время для того, чтобы влюбиться, с головой окунуться в романтические отношения. Тем, чья работа связана с выступлениями или преподаванием, в этот период будет проще достичь профессиональных успехов.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Весов 

    Здоровью придется уделять повышенное внимание, в это время нежелательно болеть, так как выздоровление может длиться долго. Необходимы профилактические меры, особенно если есть явные уязвимости организма, хронические болезни. Особого внимания требует система кровообращения и пищеварительная система, следите за своим питанием, соблюдайте диету, правила гигиены и технику безопасности во время работы.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Скорпионов 

    Материальную пользу может дать сотрудничество, совместная работа. Но только если это старые партнерские отношения, проверенные временем, или возобновление прерванных связей. Новое партнерство может принести больше хлопот, чем доходов, не исключены разногласия, будет сложно высказать свои мысли доходчиво. Работа в одиночку может тоже быть успешной в материальном плане, особенно если эта работа физическая.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Стрельцов 

    Вам сейчас рекомендуется сосредоточиться на вопросах, связанных с домашними делами, ремонтом или строительством. Это хорошее время для того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт или хотя бы небольшую перестановку. Если у вас есть накопившиеся домашние дела, то лучше заняться ими сейчас. Покупки для дома также обещают быть удачными. Это благоприятный период не только для домашнего времяпрепровождения, но и для дальних поездок. Не исключено, что в это время вы захотите отправиться в путешествие.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Козерогов

    Сейчас у вас не должно быть серьезных проблем со здоровьем. Травмы и болезни в основном могут возникать от невнимательности, рассеянности или из-за перегрузки. Большая трата энергии и травмы вероятнее всего дома. Не следует перегружать сердечно сосудистую и нервную системы. Полезна дыхательная гимнастика, общение с веселыми и добрыми людьми.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Водолеев

    Доходы будут зависеть в основном от физического самочувствия, работоспособности, внимания и тщательности при выполнении работы. Почти весь данный период могут быть проблемы из-за рассеянности, которые могут вести и к материальному ущербу. Это время благоприятно для наведения порядка в делах, финансовых документах, анализа информации. Доходы могут ожидать тех, кто занимается ремонтом техники.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 февраля 2020 для Рыб

    Сегодня вы можете почувствовать прилив интеллектуальной активности. Это хорошее время для обучения, работы, связанной с информацией. Однако поступающие сведения все-таки рекомендуется тщательно проверять — не исключены ошибки. Сейчас вы можете обрести новые контакты и связи, как делового, так и романтического характера, например познакомиться с потенциальным партнером в компании, на улице или в интернете. Тем, представителям этого знака которые водят машину, сейчас следует быть особенно аккуратными на дороге.

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