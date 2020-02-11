Гороскоп на сегодня 11 февраля: Тельцам благоприятствует денежная удача, а Львам нужно отвлечься от быта

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Овнов В целом у вас не должно быть проблем со здоровьем. Но могут проявиться наследственные заболевания, а также болезни вследствие нервных перегрузок. Наиболее уязвимы для этого пищеварительная, лимфатическая и сердечно сосудистая системы. Травмы вероятнее всего получить на транспорте.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Тельцов Этот период склоняет к азарту, повышая интерес к лотереям, играм, конкурсам, акциям с подарками и другим подобным способам получения материальных благ без усилий. Возможно, кому-то повезет, но особо уповать на это не стоит, тем более делать это главной целью. Денежная удача в основном благоприятствует не азартным авантюристам, а людям с аналитическим складом ума, которые к тому же хорошо разбираются в финансовых и экономических вопросах.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Близнецов Ваше внимание будет направлено на решение финансовых вопросов. Это благоприятное время для торговли, купли-продажи. Вы можете сделать удачные покупки, например приобрести хорошие вещи для дома. Работа в это время обещает быть выгодной. Те, представители знака которые хотят продвинуться по служебной лестнице, могут использовать этот период, чтобы установить доверительные отношения со старшими по должности. Также это удачное время для совершенствования творческих навыков и мастерства.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Раков Сильная концентрация на материальных вопросах может отнять у вас покой. Ваша материальная обеспокоенность направлена на будущее, не исключено, что вам предстоят большие расходы в будущем или есть неоплаченные долги. Для покупок плохой день, купленная вещь может оказаться с дефектом. Поломанную технику лучше ремонтировать, а не менять на новую.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Львов Пора уже переходить от слов к делу, Львам стоит по максимуму сосредоточиться на своей работе, чтобы заработать на подарки близким людям. Окружающие будут рассказывать вам свои проблемы, не хамите, лучше проявите сочувствие. Стоит поговорить с партнёром по браку и обсудить проблемы в отношениях, которые придётся решить в ближайшее время. Вам срочно необходимо отвлечься от быта, отправляйтесь в кино, театр, кафе. Самое главное – не сидеть дома, это вам сейчас противопоказано.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Дев Девам пора открывать для себя новые горизонты умений и знаний, всё будет складываться благоприятно. Удача на вашей стороне и на личном фронте ожидается увлекательное приключение, высока вероятность, познакомиться в интернете, с будущей второй половинкой. Вечер может огорчить вас до глубины души, вы иначе посмотрите на своих друзей, планы будут сорваны, придётся отправиться грустить домой. С другой стороны, эту ситуацию можно рассматривать в позитивном ключе, вам удастся разобраться, кто враг, а кто друг.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Весов На работе вас ожидает долгожданное поощрение и премия от начальника. С другой стороны, если вы давно мечтали поменять работу, но всё никак не решались это сделать – следует отправиться на её поиски. Весам не хватает уверенности в себе, и они не знают, где её черпать. Самое время найти источник вдохновения, который позволит свернуть горы.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Скорпионов Звёзды советуют избегать путешествий и передвижений по городу в первой половине дня. Скорпионы привыкли вести себя беспечно, следует быть более осмотрительными, внимательно смотреть по сторонам. Уровень доходов возрастёт, можете смело тратить денежки на вещи, о которых так давно мечтали. Купидон предлагает отправиться на свидание с новыми претендентами на вашу руку и сердце. Этот день - благоприятное время для свиданий, походов в кино и встреч с друзьями.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Стрельцов Это хорошее время для творческой, научной, спортивной, образовательной деятельности. Если вы планировали написать книгу, картину или заняться другим видом творческой активности, то сейчас наступает подходящий момент. Атмосфера этого дня поможет расширить ваши горизонты. Займитесь самообразованием — изучение других культур в это время может принести вам и удовольствие, и пользу. Лучше всего, если вы сделаете это посредством путешествия. Для дальних поездок этот период благоприятен.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Козерогов Жизнестойкость у вас высокая, хотя энергичность и подвижность несколько снижена, уязвима костная система. Нужно сбалансированное питание, так как на здоровье может отразиться дефицит витаминов и минеральных веществ, могут быть травмы костей, обострение хронических болезней. Невнимательность в начале дня может вести к травмам.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 февраля 2020 для Водолеев Велика роль случайностей и во всем, что касается вашей работы и финансов. Если вы работаете на других, то все зависит не от ваших трудов, а от возможностей работодателя. Если у вас свой бизнес, и там могут не зависящие от вас обстоятельства поменять ваши планы. Правда, влияние не всегда будет негативным, могут быть и материальные сюрпризы.