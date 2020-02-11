Гороскоп на завтра 12 февраля: Дев ожидают романтические сюрпризы, а Весов - удачные покупки

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Овнов Утомительный день. Приходится заниматься несколькими делами одновременно. Обычно вы не имеете ничего против этого, но сегодня раздражаетесь: хочется сосредоточиться на чем-то, но почти никогда не получается. Люди, прежде обещавшие помощь и поддержку, кажется, не собираются держать слово. Некоторые Овны разочаруются в тех, о ком прежде были очень высокого мнения. Вероятны небольшие денежные поступления, в том числе - из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: вскоре эта сумма может потребоваться для чего-то важного.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Тельцов Постарайтесь максимально эффективно использовать начало дня: это самое благоприятное время. Будет шанс быстро решить какие-то важные вопросы, навести порядок в делах. Некоторые Тельцы найдут способ удалить со своего пути преграды, долго не позволявшие двигаться вперед. Другие представители знака увидят возможности, которых прежде не замечали. Вторая половина дня подходит для дружеских встреч и романтических свиданий. Вы легко находите общий язык с теми, кто вам симпатичен, иногда догадываетесь о тайных желаниях окружающих.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Близнецов Старайтесь сохранять спокойствие в первой половине дня. Если вы утратите самообладание, то можете наделать ошибок, исправлять которые придется долго. Лучше не предпринимать ничего важного, особенно если вы не уверены в том, что вас поддержат давние союзники. Вторая половина дня будет более благоприятной. Она обещает успехи в новых делах, особенно тех, которые требуют творческого подхода. Вы не довольствуетесь чужими решениями, ищете собственные пути к цели. Именно это позволяет быстро получить нужный результат.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Раков

5 Вам везет практически во всем. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы осуществить какие-то давние планы, сделать то, что прежде не получалось. Напомнят о себе люди, по которым вы скучали. Можно восстановить деловые и личные отношения, которыми вы прежде дорожили. Однако нужно иметь в виду: общение едва ли сразу будет приятным, поначалу возможны какие-то напряженные моменты. Вероятно удачное решение финансовых вопросов, которые в последнее время не давали вам покоя. Некоторых Раков ждут значительные денежные поступления. Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Львов Не все дается легко, но вы не сдаетесь. И правильно! У вас есть шанс достичь успеха, справиться с делами, за которые вы долго не решались взяться. Возможны неожиданные новости, которые поднимут настроение. Не исключены и предложения, на которые вы с удовольствием согласитесь без долгих раздумий. Многие Львы поймут, что делать дальше, куда двигаться и на чем сосредоточиться. Сомнения остаются в прошлом, уверенность в себе возвращается - а это именно то, что помогает одержать большие победы. Будет шанс помочь близкому человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Дев Отличный день. Сейчас вам улыбается удача, благодаря поддержке звезд удается достичь того, что прежде казалось невозможным. Не исключено, что вас поддержат люди, которые раньше не помогали никому. Со временем они даже могут стать надежными союзниками, но пока лучше не ожидать слишком многого. Могут измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. День подходит для того, чтобы исправить какие-то старые ошибки. Сделать это будет легко. Вы быстро поймете, что делать, и не станете тратить время напрасно. Вечер обещает романтические сюрпризы.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Весов Не о чем особенно беспокоиться: день складывается удачно, у вас есть шанс достичь больших успехов, причем часто можно обойтись без серьезных усилий. Вы внимательны, замечаете все возможности, а их сегодня будет достаточно. Некоторые Весы получат предложения, о которых давно мечтали, и начнут менять свою жизнь к лучшему. Вероятны денежные поступления; они позволят сделать удачные покупки. Однако имейте в виду: тут важно принимать решения самостоятельно. Не слушайте тех, кто советует вам, как потратить ваши деньги - такие люди вряд ли скажут что-то полезное.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Скорпионов Думайте. Сегодня это у вас получается просто отлично. Можно строить планы на будущее - как ближайшее, так и отдаленное. Вы реально оцениваете ситуацию и свои силы, понимаете, как нужно действовать и на кого стоит рассчитывать. Становится ясно, на чем нужно сосредоточиться немедленно, а что можно отложить на потом. Вторая половина дня подходит для общения с близкими людьми: вы не только хорошо понимаете друг друга, но и вместе решаете вопросы, важные для всех. Это подходящее время для важных разговоров. Можно касаться даже тем, из-за которых прежде возникали разногласия.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Стрельцов В начале дня может быть сложно найти общий язык с окружающими. Порой даже самые близкие понимают вас неправильно, заставляют нервничать и выводят из равновесия. Еще труднее придется Стрельцам, которые в это время будут искать подход к новым знакомым. Не всегда удается найти верный тон, вы производите не лучшее впечатление даже на тех, кому в другое время обязательно понравились бы. Позже наступит подходящее время для важных и интересных дел, решения серьезных вопросов. Возможны удачные совпадения, перемены к лучшему во всех сферах жизни.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Козерогов Держите себя в руках в первой половине дня. Самообладание вам очень пригодится. Порой кажется, что окружающие специально выводят вас из равновесия, дразнят и провоцируют. На деле это не так, и к вечеру вы поймете, что рядом есть не только враги и недоброжелатели, но и настоящие друзья. Именно они поддержат в трудные моменты и подскажут, как лучше действовать. Вечер проходит спокойнее и приятнее. Вы не упустите возможности порадовать близких, они постараются ответить тем же. Это подходящее время для того, чтобы оставить в прошлом какие-то разногласия и обиды, постараться наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 февраля 2020 для Водолеев Вы не теряете здравого смысла, что бы ни происходило. Отлично! Именно это позволяет находить оптимальные решения, двигаться вперед там, где другие топчутся на месте, и делать то, что прежде казалось почти невозможным. Не исключено, что помогать вам начнут люди, от которых вы раньше не ожидали ничего подобного. Недавние соперники могут стать союзниками; не исключены и другие удивительные вещи. День отлично подходит для решения финансовых вопросов. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Вы не упускаете возможности заработать и правильно распоряжаетесь средствами, полученными раньше.