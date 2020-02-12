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Гороскоп на сегодня 12 февраля: Скорпионов ожидают радостные известия, а Стрельцам нужно найти время для отдыха

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Скорпионов ожидают радостные известия, а Стрельцам нужно найти время для отдыха
07:19 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2020 года, предусматривает изменчивый день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Овнов 

    В данный период вам нужно внимательно следить за безопасностью и здоровьем. Велик риск инфекционных заболеваний. Берегите уши, горло, шею. Если почувствуете неприятные симптомы, не откладывайте лечение — лучше самостоятельно обратитесь к врачу. Это хорошее время для постижения секретов, изучения тайных наук. Вы можете понять или почувствовать то, что недоступно другим. Некоторые представители этого знака в этот день могут ощутить прилив активности, но неосторожные движения в этот период способны привести к травме.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Тельцов 

    Берегите печень и почки, избегайте излишеств в еде и питье, большого количества жареного, жирного, копченого, соленого. Травмам и внезапным заболеваниям подвержена область бедер и таза, возможны травмы головы, воспаление седалищного нерва или невралгические боли в тазобедренных суставах. Состояние нервной системы может сказаться на физическом самочувствии, многие болезни являются результатом стрессов или простуд.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Близнецов 

    Для многих представителей данного знака зодиака главной темой этого периода могут стать любовные отношения. Сейчас вы можете влюбиться или наладить уже существующую связь. В этот период у вас есть возможность существенно расширить сферу своих контактов, не только личных, но и деловых. Что касается романтических союзов, то, несмотря на обилие позитивных указаний, возможны и определенные сложности, например некоторая неясность или туманность в отношениях.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Раков

    Возможна интенсивная трата энергии, перенапряжение физическое и психическое. Уязвима нервная система, воспроизводящая сфера и прямая кишка, возможны простудные заболевания, нарушение пищеварения, воспалительные процессы в суставах, кожные болезни. Следует избегать курения и простуд, так как дыхательная система плохо реагирует на нечистый и слишком холодный воздух. Травмоопасность невысока, телесные повреждения можно получить в драке или во время спортивных соревнований.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Львов   

    Слабый настрой на материальную сферу, поэтому сохранить и приумножить денежные средства будет трудно. Пользу может принести интеллектуальная деятельность, больше связанная с исследованиями, чем с преподаванием. Это неблагоприятное время в областях, где требуются частые контакты с людьми. Деловые поездки могут быть неудачными из-за досадных случайностей, ошибок, задержек. Возможны финансовые трудности.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Дев  

    Вероятно, вы столкнётесь с обилием работы. С одной стороны, это может быть очень выгодным. С другой стороны, чрезмерная загруженность может привести к перенапряжению и плохому самочувствию. Для медицинских и косметологических процедур это подходящий период. Начальникам в это время будет проще найти контакт с подчиненными. Некоторые из представителей этого знака могут почувствовать симпатию к человеку, с которым их объединяют деловые, рабочие отношения. Не исключен роман с коллегой.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Весов 

    Сегодня у вас уязвимы почки, мочевой пузырь, при патологии необходима диета и профилактические мероприятия. Нужны умеренные физические нагрузки, вреден недостаток движения, как и избыточное физическое напряжение. Заболевания чаще связаны с неумеренностью и неосторожностью. Возможны случайные травмы во время работы.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Скорпионов 

    Танцуйте – звезды прислали вам письмо. Скорпионы то и дело будут получать радостные известия, связанные с финансами. Возможны выигрыши в лотерею, или победы в конкурсах – главное, верить в свою удачу, и действовать, не обращая внимания на недоверчивых друзей и скептичных коллег. Расположение планет поспособствует заключению выгодных сделок, и подписанию перспективных контрактов.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Стрельцов 

    Вы совершенно разучились отдыхать и расслабляться – звезды рекомендуют изменить ситуацию, и найти время для себя, для друзей и для родственников. Правда, деловые партнеры в этот февральский день думают иначе – все будто сговорились заваливать Стрельцов делами и интересными заданиями. Если совесть не позволяет забыть о работе, попробуйте внести в профессиональную жизнь нотку творчества, возможно, ваши идеи окажутся перспективными.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Козерогов

    Отбросьте сомнения, и двигайтесь к цели – именно с таким напутствием решили обратиться звезды к Козерогам. Ситуация в профессиональной сфере в этот период выровняется, и Козероги сумеют разобраться с проблемами, мешающими двигаться вперед. Старайтесь избегать общения со сварливыми коллегами – со скандалистами вам не по пути. Спрятаться от поклонников не удастся – от ухажеров не будет отбоя. Попробуйте выкроить время и на домочадцев – даже зимние забавы без вас кажутся скучными и неинтересными.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Водолеев

    Увлекающимся и импульсивным Водолеям в этот день следует держаться подальше от авантюристов. Ваша интуиция не ошибается, но иногда внутренний голос работает со сбоями – старайтесь не принимать важных решений. В сфере любовных взаимоотношений опасностей не ожидается, однако ситуация в личной жизни Скорпионов станет несколько загадочной, и даже таинственной.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 февраля 2020 для Рыб

    Проявляйте инициативу, ведь в это время важно быть активными, и не скромничать. Профессиональные проблемы будут решаться быстро, и эффективно – Рыбам нужно лишь не терять контроль над ситуацией, и чаще советоваться с влиятельными друзьями. Общение с деловыми партнерами перейдет на новый уровень – к вам начнут прислушиваться, и Рыбы могут надеяться на повышение в должности.

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