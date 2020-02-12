Гороскоп на завтра 13 февраля: Скорпионам нужно сохранять спокойствие, а Львам - поменьше сердиться

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Овнов Вы с энтузиазмом беретесь за дела, не боитесь трудностей, готовы поломать голову над интересным вопросом. Удастся справиться не только со своими, но и с чужими проблемами. Окружающие будут благодарны и за помощь, и за то, что вы предложите ее очень тактично, а не свысока. Это благоприятный день для покупок, в том числе крупных. Вкус вас не подводит, к тому же вы безошибочно выбираете вещи, которые будут служить долго и оправдают свою высокую цену. Возможны интересные знакомства. Если вы связаны с шоу-бизнесом, образованием или организацией культурных мероприятий, они окажутся еще и полезными.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Тельцов Начало дня беспокойное. Вам придется много заниматься делами, которые вы предпочли бы отложить на потом, и общаться с неприятными, сложными людьми. Знакомые женщины попытаются оказать на вас давление, и дать им отпор будет непросто. Возможны неудачные покупки, напрасные расходы. Но проходит несколько часов, и все налаживается. Вторая половина дня будет очень приятной, позволит расслабиться и восстановить силы, хорошо провести время. Это благоприятное время для творчества, поиска необычных ответов на привычные вопросы.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Близнецов Несмотря на некоторые трудности, которые весьма вероятны в начале дня, вы настроены оптимистично, полны энергии и готовы штурмовать новые вершины. У вас хорошо получается то, что оказалось не по силам другим. Люди, которые прежде вас недооценивали, заметят это и изменят свое мнение. Благоприятный день для решения финансовых вопросов и заключения сделок. Деловое чутье будет острым даже у тех, кто далек от любой коммерции. Возможны поездки, в том числе романтические. Они будут яркими и запоминающимися, оставят самое лучшее впечатление.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Раков Не спешите с решениями, выводами и поступками. Эмоции будут очень сильны, и под их влиянием вы рискуете наделать ошибок. Особенной осторожности требует все, что касается денег. Стоит отложить необязательные покупки, а перед заключением любой сделки нужно убедиться, что она действительно выгодна для вас. Окружающие не всегда понимают вас правильно. Вечером найти общий язык будет гораздо проще, так что обсуждение важных вопросов лучше отложить. Имейте в виду: говорить сейчас лучше о делах, фактах и планах, а не о чувствах.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Львов Поменьше сердитесь. Да, не все идет так, как надо, и сохранять спокойствие и доброжелательность трудно. Но окружающие далеко не всегда виноваты в ваших затруднениях, да и тратить силы на гнев неразумно. Чем раньше вы настроитесь на конструктивный лад, тем проще окажется достичь поставленных целей. Планируя этот день, имейте в виду, что суеты и неразберихи едва ли удастся избежать, что-то обязательно придется перенести или отложить. Не всегда удается вовремя получить нужную информацию, часто причина этого – проблемы в работе привычных средств связи.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Дев День будет довольно напряженным. Он полон сюрпризов, которые далеко не всегда приятны. Будьте готовы изменить свои планы, перенести встречи, заниматься чужими делами вместо решения собственных проблем. Возможны трудности в совместной работе, разногласия с коллегами и руководством. Будет проще тем, кто привык всегда рассчитывать только на собственные силы. Старайтесь не тратить слишком много на то, без чего можно обойтись. Разумная экономия сегодня позволит избежать проблем в будущем. Для покупок это не самый удачный момент, особенно если вы привыкли прислушиваться к чужим советам.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Весов Вы энергичны, изобретательны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. День обещает быть очень интересным: вам предстоит сразиться с сильным противником и одержать над ним верх. Пригодится опыт, полученный раньше. Вообще, многие происходящие события напоминают о прошлом, это позволяет быстрее принимать правильные решения. С окружающими, будь то близкие люди или совершенно новые знакомые, вы ладите отлично. Не возникает проблем с тем, чтобы кому-то понравиться или вскружить голову. Возможны удивительные совпадения, которые положат начало романтическим приключениям.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Скорпионов Важно сохранять спокойствие: без него сегодня успехов не достичь. Но это очень трудно, особенно когда вы имеете дело с женщинами – они как будто специально пытаются вывести вас из равновесия. Все важные решения принимайте самостоятельно; советы со стороны сегодня чаще бесполезны, а могут оказаться даже опасными. Старайтесь ставить перед собой реальные цели. Покорить весь мир вам сегодня едва ли удастся, а вот решить какие-то старые проблемы, рабочие или личные, вполне можно. Осторожнее стоит быть тем, кто работает с электроинструментом.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Стрельцов Все хорошо. Почаще напоминайте себе об этом: сегодня вы склонны видеть события в мрачном свете, мучить себя и окружающих тревожными предчувствиями, лишенными всяких оснований. Чем раньше к вам вернется привычный оптимизм, тем больше полезного и интересного вы успеете сделать. Вам предстоит общаться с разными людьми, и к каждому искать подход. Можно положиться на интуицию: благодаря ей вам порой достаточно пары секунд, чтобы понять, чего от вас хотят и ждут. Если вам предстоят публичные выступления или просто важные встречи, будьте готовы к неожиданностям. Тут все может пойти не так, как было запланировано. Вы, конечно, справитесь, но придется пережить несколько неприятных минут.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Козерогов Вы настроены решительно, готовы отбросить все сомнения и начать действовать. Не важно, какие цели вы перед собой ставите – сегодня будет возможность многое сделать для их достижения. Однако стоит помнить, что вам не помешают союзники. Подумайте, чья поддержка могла бы оказаться полезной. Вы наверняка найдете способ заинтересовать этих людей. Это благоприятный день для обсуждения любых важных вопросов. Вы сохраняете спокойствие, не поддаетесь на провокации, ни у кого не идете на поводу. В результате удается получить именно то, что нужно, даже если это раньше казалось почти безнадежным.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 февраля 2020 для Водолеев Утро будет удачным и интересным. Оно идеально подходит для творчества, и вы почувствуете это, даже если будете заниматься привычными однообразными делами. Фантазия позволяет найти нестандартный способ решения повседневных задач, превратить скучную рутину в увлекательное приключение. С вами интересно – неудивительно, что желающих пообщаться, вместе провести время будет много. Чем ближе вечер, тем больше у вас шансов получить какую-то важную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится. А еще во второй половине дня можно принимать решения, касающиеся личной жизни – тут вы не ошибетесь.