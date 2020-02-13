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Гороскоп на сегодня 13 февраля: Тельцам нужно быть осторожнее, а Девам стоить наполнить жизнь развлечениями

Гороскоп на сегодня 13 февраля: Тельцам нужно быть осторожнее, а Девам стоить наполнить жизнь развлечениями
07:22 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2020 года, предусматривает удачный для анализа и подведения итогов день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Овнов 

    Подумайте о смене деятельности – Овнов ждет много интересных предложений о подработке. Прощаться с коллегами и боссом звезды не советуют, но присмотреться к новой должности, или к деятельности на дому будет полезно. Выбор за вами, и если учесть невероятную трудоспособность Овнов, то вы сможете совместить и основную работу, и творческие увлечения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Тельцов 

    В вашей жизни всё будет идти по четкому сценарию – некоторые Тельцы заскучают, и захотят изменить ситуацию. Будьте осторожнее, в сейчас активизируются конкуренты, мечтающие испортить вашу репутацию. Старайтесь больше слушать, нежели говорить – возможно, это поможет сохранить важную информацию в тайне, и не стать объектом сплетен. На любовном фронте всё неплохо, но Тельцов поджидает много соблазнов. Решать, конечно, вам, однако звезды советуют не забывать про избранника – половинка всё замечает, и игривый и легкомысленный настрой Тельцов партнеру не по душе.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Близнецов 

    В этот день Близнецы смогут осуществить многие планы, но при одном условии – не пытайтесь идти напролом, и учитесь находить обходные пути. Звезды советуют обратить внимание на настроение некоторых деловых партнеров – у ваших компаньонов тоже бывают проблемы, и они не всегда связаны с работой и обязательствами. Спешка в любовной сфере вам не пригодится – поклонники и так у ваших ног, и вы услышите много комплиментов, возможно, Близнецам намекнут о походе в загс.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Раков

    Не создавайте проблем на ровном месте – вы слишком восприимчивы к критике, и паникуете из-за ерунды. Звезды уверяют, что ситуация под контролем, важно лишь чаще доверять интуиции, и не сбрасывать со счетов свой профессионализм – Раки незаменимы, и в этот день вас поддержат все, начиная от коллег, и заканчивая конкурентами. В личной жизни всё прекрасно, отношения с избранником могут стать почти идеальными.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Львов   

    Ваша авантюрная натура то и дело будет толкать на сумасбродные поступки – Львы сегодня превзойдут сами себя. Старайтесь не шокировать руководство, и деловых партнеров – звезды советуют быть сдержаннее и серьезнее. Результативность и эффективность профессиональной деятельности будет зависеть от настроя Львов – проявите свои лучшие качества, такие как ответственность и умение принимать решения в сложных ситуациях.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Дев  

    Звезды предсказывают насыщенный, яркий и веселый день – в этот период Девы сумеют разобраться с делами, и наполнить жизнь общением и развлечениями. Не упускайте возможности наладить отношения с сослуживцами, и старайтесь не отказываться от предложений коллег – посещайте корпоративные мероприятия, и не стесняйтесь делиться своими идеями. Могут подтвердиться ваши догадки, связанные с некоторыми непонятными моментами в бизнесе, но перед тем, как озвучивать свои предположения, постарайтесь всё тщательно и подробно проанализировать.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Весов 

    Не предавайтесь меланхолии, и не ругайте себя за мелкие промахи и ошибки – сегодня много зависит от правильного настроя. Будьте на позитиве, и не обращайте внимания на посторонние помехи – будь то происки конкурентов, или зависть коллег. Весам желательно отказаться от сделок и важных контрактов, так как есть вероятность, что процесс растянется на неопределенный срок.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Скорпионов 

    Помните о том, что ваши интересы должны стоять на первом месте – с таким настроем все проблемы данного периода будут решаться быстро, и эффективно. Но не отказывайте в помощи друзьям и коллегам – ваши советы бесценны, по крайней мере, так думают все знакомые. Постарайтесь разобраться с финансовыми и имущественными вопросами – в эти сутки вам не придется общаться с бюрократами, и тратить время на бессмысленное собирание бумажек.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Стрельцов 

    Сегодня Стрельцы станут примером для подражания – ваш профессионализм на высоте, и даже завистливые коллеги признают тот факт, что вы незаменимы. Звезды обещают, что у некоторых из вас появятся подопечные – не жадничайте, делитесь опытом со стажерами, и начальник сумеет вас отблагодарить. На любовном фронте обстановка накалится – старайтесь уступать, не переходите на личности, и учитесь прислушиваться к желаниям партнера.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Козерогов

    Не пытайтесь оправдать своё нежелание заниматься делами – лучше избавьтесь от лени, и поскорее примитесь за работу. В данное время приветствуется активная позиция – чем больше вы сделаете, тем эффектнее будет результат. Но и перетруждаться Козерогам не нужно – если в двух словах, то отыщите золотую середину, и период пройдет со знаком плюс. Для любовных приключений желательно выбрать нейтральную территорию – пусть голова болит у ваших поклонников, а вы найдите время для похода по магазинам, и обновления гардероба.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Водолеев

    Остерегайтесь людей, которые используют вас в своих целях – попробуйте вычислить манипуляторов, и постарайтесь прекратить с ними всяческое общение. В целом это время пройдет неплохо, вы сможете реализовать творческие планы, и приступить к работе над давно вынашиваемым проектом. В сомнительные сделки лучше не ввязываться. А вот наладить отношения с родственниками, и помириться с поклонниками Водолеи смогут без особых усилий. Главное, поставить цель, а дальше всё пойдет как по маслу.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 февраля 2020 для Рыб

    Фортуна заигрывает с Рыбами – то сделку выгодную подкинет, то контракт перспективный преподнесет. Пользуйтесь открывшимися возможностями, и этот день станет ярким и запоминающимся. Любая коллективная деятельность будет успешной, но Рыбы, предпочитающие работать в одиночку, тоже не останутся без приятных сюрпризов. Личная жизнь порадует стабильностью.

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