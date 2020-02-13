Гороскоп на завтра 14 февраля: Водолеям нужно быть осторожнее с людьми, а Рыбам - подумать о будущем

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Овнов Овнам пора записаться на курсы компромисса – уж слишком резко вы реагируете на критику окружающих. Завтра вас ждет много общения, и будет лучше, если вы научитесь сдерживать эмоции, и перестанете обращать внимание на замечания коллег и руководства. В любовной сфере все на удивление гладко и тихо – поклонники перестанут пререкаться, и будут поддерживать все ваши идеи. Старайтесь не использовать свое обаяние в корыстных целях, и иногда идите на уступки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Тельцов Подходящий день для длительных пеших прогулок. Если погода позволяет, сходите в поход или на пикник. Ежедневную рутину стоит отправить на второй план и все время посвятить непосредственно себе и любимым людям. Слишком шумных компаний лучше избегать, как и употребления алкоголя, поскольку велика вероятность сильного отравления.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Близнецов Этот период богат на интересные события. Близнецов ждут сюрпризы в профессиональной сфере, возможно, с вами захотят пообщаться влиятельные персоны. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть – искренность в отношениях поможет избежать проблем, и вы не попадете в глупую ситуацию. В делах финансовых Близнецы почувствуют приятные перемены – кому-то из вас отдадут давний должок, а некоторым предложат выгодное сотрудничество. Старайтесь не оставлять без внимания личную жизнь – на любовном фронте ожидается настоящий переполох, и от такого количества поклонников голова закружится даже у самых невозмутимых представителей знака.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Раков Довольно приятный день. Вы сможете оказаться в центре внимания окружающих и немного понежиться в лучах собственного успеха. Каким именно образом он к вам придет, Звезды не говорят, поэтому будьте внимательны и используйте любую возможность воспользоваться обстоятельствами. Не доверяйте незнакомцам.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Львов У многих людей сложилось впечатление, что Львы превратились в роботов – в ваших сутках по 30 часов, и вы вообще забыли про отдых. Звезды советуют успокоиться, и определиться с целями – для чего вы работаете на износ, и что пытаетесь доказать?! Попробуйте изменить своим привычкам, и устройте выходной, займитесь спокойными домашними делами, полежите на диване, и пообщайтесь с любимым семейством. Романтики в это время будет мало – поклонники просто не могут угнаться за стремительными Львами.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Дев Хорошее время для того, чтобы отправиться в командировку или небольшое путешествие. Вам давно пора немного отвлечься от унылой повседневности и глотнуть свежего воздуха вместе с новыми эмоциями и впечатлениями. Вам просто необходим перерыв, чтобы получить немного новых ощущений, которые смогут скрасить и разнообразить вашу жизнь.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Весов Уделите внимание профессиональному росту – вы неплохо потрудились, но за новую должность нужно еще и побороться. Начальство давно наблюдает за успехами Весов, однако руководство нуждается в хорошем толчке – намекните шефу о своих карьерных планах, и поделитесь с ним своими соображениями. Отношения с любимыми людьми в этот период пройдут проверку на прочность. Старайтесь не раздражаться по мелочам, и не делайте трагедии из бытовых проблем.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Скорпионов Хорошее время для того, чтобы провести его рядом с близкими людьми. Семья безумно любит вас, так что постарайтесь не обделять их своей заботой и вниманием. Велика вероятность, что в этот день вы получите хорошую новость, которая может кардинально изменить всю вашу жизнь. Не бойтесь принимать жестких решений, но тщательно их продумывайте.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Стрельцов Работоспособность в это время у Стрельцов на высоте, и вы сумеете укрепить свой авторитет, и понравиться деловым партнерам. Вас ожидают подработки, которые не отвлекут от основной деятельности, и значительно улучшат ситуацию в финансовой сфере. Стрельцов ждут значительные расходы – развлекаться вы умеете, да и искушений будет много. Также в это время возможны романтические сюрпризы – от пессимистического настроения не останется и следа, ведь поклонники не позволят унывать, и хандрить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Козерогов В этот день удача будет на вашей стороне, так что не бойтесь браться за важные и ответственные дела. Пойдет на пользу проявление инициативы в коллективной работе. Не стоит искать подвоха во всех поступках окружающих. Это не только негативно повлияет на результат собственной деятельности, но и приведет к нервному расстройству.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 февраля 2020 для Водолеев Выражение, что для достижения цели хороши любые средства, не для вас – завтра следует тщательно обдумывать каждый шаг, и чаще прислушиваться к мнению окружающих. Возможно, рядом находятся люди, мечтающие подпортить вашу репутацию – будьте аккуратнее и не афишируйте свои планы. В сфере семейных взаимоотношений наступит период порядка и стабильности – общение с родственниками порадует, и Водолеи насладятся теплой домашней атмосферой.