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Гороскоп на сегодня 14 февраля: Овнов ждет много общения, а Близнецов ожидают сюрпризы

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Овнов ждет много общения, а Близнецов ожидают сюрпризы
07:34 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2020, предусматривает яркий день, в который все же возможна некоторая хандра.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Овнов 

    Овнам пора записаться на курсы компромисса – уж слишком резко вы реагируете на критику окружающих. Сегодня вас ждет много общения, и будет лучше, если вы научитесь сдерживать эмоции, и перестанете обращать внимание на замечания коллег и руководства. В любовной сфере все на удивление гладко и тихо – поклонники перестанут пререкаться, и будут поддерживать все ваши идеи. Старайтесь не использовать свое обаяние в корыстных целях, и иногда идите на уступки.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Тельцов 

    В этот день Тельцам придется засучить рукава – звезды наворожили столько дел, что мало не покажется. Но глазки боятся, а ручки делают – старайтесь не отступать перед трудностями, и помните, что все проблемы временные. Сфера любовных отношений особенных сюрпризов не принесет, и Тельцы, наконец, спокойно разберутся в своей личной жизни, и научатся отделять главное от второстепенного.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Близнецов 

    Этот период богат на интересные события. Близнецов ждут сюрпризы в профессиональной сфере, возможно, с вами захотят пообщаться влиятельные персоны. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть – искренность в отношениях поможет избежать проблем, и вы не попадете в глупую ситуацию. В делах финансовых Близнецы почувствуют приятные перемены – кому-то из вас отдадут давний должок, а некоторым предложат выгодное сотрудничество. Старайтесь не оставлять без внимания личную жизнь – на любовном фронте ожидается настоящий переполох, и от такого количества поклонников голова закружится даже у самых невозмутимых представителей знака.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Раков

    От себя, как известно, не убежишь, но вы попытайтесь – сегодня звезды советуют разобраться в своих желаниях, избавиться от некоторых вредных привычек, и достичь, наконец, душевного равновесия. Многим Ракам удастся вырваться из серых будней и поменять картинку перед глазами – вас ждут интересные командировки. Также вас ждут подарки в сфере любовных отношений – на горизонте появятся новые поклонники. Воспользуйтесь подсказками интуиции, и вы непременно сделаете правильный выбор.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Львов   

    У многих людей сложилось впечатление, что Львы превратились в роботов – в ваших сутках по 30 часов, и вы вообще забыли про отдых. Звезды советуют успокоиться, и определиться с целями – для чего вы работаете на износ, и что пытаетесь доказать?! Попробуйте изменить своим привычкам, и устройте выходной, займитесь спокойными домашними делами, полежите на диване, и пообщайтесь с любимым семейством. Романтики в это время будет мало – поклонники просто не могут угнаться за стремительными Львами.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Дев  

    Старайтесь не терять бдительности – то и дело рядом с вами будут возникать сомнительные личности. Дев завалят интересными и выгодными предложениями – помните народную мудрость: не всё золото, что сияет и блестит, и не покупайтесь на красивые обещания. Профессиональная сфера принесет сюрпризы – вы откроете в себе новые творческие таланты, и это непременно заметит ваше руководство. Не стесняйтесь требовать достойной оплаты за свой труд – денежки пригодятся вам на выходные.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Весов 

    Уделите внимание профессиональному росту – вы неплохо потрудились, но за новую должность нужно еще и побороться. Начальство давно наблюдает за успехами Весов, однако руководство нуждается в хорошем толчке – намекните шефу о своих карьерных планах, и поделитесь с ним своими соображениями. Отношения с любимыми людьми в этот период пройдут проверку на прочность. Старайтесь не раздражаться по мелочам, и не делайте трагедии из бытовых проблем.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Скорпионов 

    В этот день вы все чаще будете вспоминать про белку в колесе – ведь и вы, как этот пушистый зверек, трудитесь, не покладая рук, и совершенно забыли об отдыхе. Звезды рекомендуют притормозить, и подумать – как много из того, что вы делаете, нужно лично вам?! В этот период полезно определиться с собственными желаниями, и сформулировать цели – возможно, это поможет избавиться от всего напускного. Этот совет касается и личной жизни – попробуйте разорвать ненужные отношения, и отпустите тех, кто не дает вам развиваться.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Стрельцов 

    Работоспособность в это время у Стрельцов на высоте, и вы сумеете укрепить свой авторитет, и понравиться деловым партнерам. Вас ожидают подработки, которые не отвлекут от основной деятельности, и значительно улучшат ситуацию в финансовой сфере. Стрельцов ждут значительные расходы – развлекаться вы умеете, да и искушений будет много. Также в это время возможны романтические сюрпризы – от пессимистического настроения не останется и следа, ведь поклонники не позволят унывать, и хандрить.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Козерогов

    Вероятность ошибок на нуле, и в этот период Козероги будут блистать, и добиваться успехов. В финансовом отношении день будет неплохой – вы сможете рассчитаться с долгами, и сделать несколько дорогих приобретений. В сфере семейных и любовных отношений проблем не ожидается, и многие представители знака, наконец, смогут назвать себя счастливчиками. Чтобы закрепить результат, организуйте романтическое мероприятие, и избранник непременно оценит ваши старания.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Водолеев

    Выражение, что для достижения цели хороши любые средства, не для вас – сегодня следует тщательно обдумывать каждый шаг, и чаще прислушиваться к мнению окружающих. Возможно, рядом находятся люди, мечтающие подпортить вашу репутацию – будьте аккуратнее и не афишируйте свои планы. В сфере семейных взаимоотношений наступит период порядка и стабильности – общение с родственниками порадует, и Водолеи насладятся теплой домашней атмосферой.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 февраля 2020 для Рыб

    Будьте реалистами – в этот период важно сохранять трезвую голову, и реже витать в облаках. Вас ждет масса выгодных предложений в финансовой сфере, возможно, вы получите дорогой подарок от коллег или деловых партнеров. Однако следует помнить и об отдаче – компаньоны просто так сюрпризов не делают, и придется оказать им кое-какую услугу. Рыбы испытают творческое вдохновение – любое дело, за которое вы возьметесь, будет спориться, и результат окажется превосходным.

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