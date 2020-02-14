Гороскоп на завтра 15 февраля: Тельцам нужно разнообразить свою жизнь, а Ракам - не обращать внимание на сплетни

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Овнов Учитесь хранить чужие секреты – в этот день с вами начнут делиться тайнами даже малознакомые люди. Дело в вашем дружелюбии – вы способны вникнуть в проблемы, и искренне интересуетесь жизнью окружающих. Но старайтесь не забывать и о собственных нуждах и желаниях – в этот зимний период, успех в любой деятельности будет зависеть от вашей активности. Интуицию тоже не сбрасывайте со счетов – у многих Овнов неожиданно проявятся экстрасенсорные способности, и вы сможете просчитать ситуацию на несколько шагов вперед.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Тельцов Если вы долгое время откладывали что-то на потом, то сейчас все эти незавершенные дела предстанут перед вами в виде острой необходимости перемен. Вам будет довольно-таки сложно вновь избежать ответственности, так что наберитесь сил и терпения. Попробуйте внести в свою жизнь немного разнообразия.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Близнецов Обратите внимание на отношения с людьми, от которых зависит воплощение ваших планов. Попробуйте улучшить качество общения с некоторыми коллегами, с начальством и с влиятельными знакомыми. Но не переборщите, и действуйте аккуратно – лесть и фамильярность в этот день вам не понадобятся. Многие Близнецы захотят попробовать себя в новой деятельности – препятствий звезды не видят, однако напоминают, что сегодня от резких движений желательно воздержаться.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Раков Не стоит обращать внимание на сплетни и пересуды, которые так любит ваше окружение. Если вам понадобится хороший совет обратитесь за ним к малознакомому человеку, который будет иметь возможность оценить сложившуюся ситуацию беспристрастно. Почитайте книги по психологии, вы найдете в них много ответов на интересующие ситуации.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Львов Вы всегда стремитесь к тому, чтобы сделать свою жизнь красивой и интересной, а в этот день Львы разойдутся не на шутку. Вы станете гостями на светских мероприятиях, и легко наладите контакты с полезными влиятельными людьми. Но старайтесь не использовать свои деловые связи в корыстных целях, и не хвастайтесь важными знакомствами – это может навредить репутации. Следует воздержаться от принятия важных решений, да и финансовые операции, назначенные на это день, лучше отложить.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Дев День будет пестрить самыми разнообразными событиями. Попробуйте привнести в собственную жизнь немного разнообразия. Пусть это будет новое увлечение или хобби. Пройдитесь по магазинам, погуляйте с друзьями. Любая активная деятельность в этот день пройдет на ура. Вечер посвятите отдыху и развлечениям.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Весов Ваши лидерские качества на высоте, и в этот период вы сможете наладить связи с властными структурами любого уровня. Весы удовлетворят свои амбиции, и многие ваши планы начнут воплощаться в жизнь. Это благоприятный день для предпринимательской деятельности, но денежные вопросы желательно решать совместно с партнерами, во избежание разногласий. В любовной сфере возможны затруднения, но неприятные моменты позволят Весам разобраться в себе. Звезды не советуют принимать важные решения.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Скорпионов День обещает принести много радости и страсти в вашу жизнь. Хорошо будет даваться любая исследовательская деятельность, поэтому не нужно бояться браться за новые дела. Внимательно отнеситесь к своим снам, поскольку в этот день они будут вещими. Рассказывать о них никому не следует, чтобы не сглазить самого себя.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Стрельцов Старайтесь смягчить претензии к окружающим людям – в этом запутанном февральском периоде в одиночку не разобраться, и важно доверять коллегам и деловым партнерам. Ситуация в финансовой сфере порадует Стрельцов – резкого обогащения звезды не обещают, но премия или дорогой подарок точно поднимут вам настроение. Завтра лучше всего заняться делами, которые не требуют принятия быстрых решений. Любовные и семейные проблемы останутся позади – Стрельцы без труда поладят с родственниками, и даже сумеют договориться с поклонниками, ведь ваши дипломатические таланты на высоте.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Козерогов У вас есть прекрасная возможность побаловать своим вниманием близких людей, так что даже не вздумайте ей пренебрегать. Не лучшее время, чтобы оставаться в одиночестве и подвергать свое сознание глубокому самоанализу. Окружающие будут ждать от вас решительных поступков, так что постарайтесь их не разочаровать.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Водолеев Вы мастерски обходите острые углы, но в этот день одного умения находить компромисс будет маловато. Вокруг Водолеев сгущаются тучи, и вашими успехами всерьез заинтересовались конкуренты – держите рот на замке, и ситуация нормализуется. Этот период хорош для деловых переговоров – партнеры с радостью выслушают все ваши предложения, главное, не навязывать свою точку зрения.