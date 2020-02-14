Гороскоп на завтра 15 февраля: Тельцам нужно разнообразить свою жизнь, а Ракам - не обращать внимание на сплетни

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Овнов
Учитесь хранить чужие секреты – в этот день с вами начнут делиться тайнами даже малознакомые люди. Дело в вашем дружелюбии – вы способны вникнуть в проблемы, и искренне интересуетесь жизнью окружающих. Но старайтесь не забывать и о собственных нуждах и желаниях – в этот зимний период, успех в любой деятельности будет зависеть от вашей активности. Интуицию тоже не сбрасывайте со счетов – у многих Овнов неожиданно проявятся экстрасенсорные способности, и вы сможете просчитать ситуацию на несколько шагов вперед.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Тельцов
Если вы долгое время откладывали что-то на потом, то сейчас все эти незавершенные дела предстанут перед вами в виде острой необходимости перемен. Вам будет довольно-таки сложно вновь избежать ответственности, так что наберитесь сил и терпения. Попробуйте внести в свою жизнь немного разнообразия.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Близнецов
Обратите внимание на отношения с людьми, от которых зависит воплощение ваших планов. Попробуйте улучшить качество общения с некоторыми коллегами, с начальством и с влиятельными знакомыми. Но не переборщите, и действуйте аккуратно – лесть и фамильярность в этот день вам не понадобятся. Многие Близнецы захотят попробовать себя в новой деятельности – препятствий звезды не видят, однако напоминают, что сегодня от резких движений желательно воздержаться.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Раков
Не стоит обращать внимание на сплетни и пересуды, которые так любит ваше окружение. Если вам понадобится хороший совет обратитесь за ним к малознакомому человеку, который будет иметь возможность оценить сложившуюся ситуацию беспристрастно. Почитайте книги по психологии, вы найдете в них много ответов на интересующие ситуации.
Лев (26 июля – 27 августа)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Львов
Вы всегда стремитесь к тому, чтобы сделать свою жизнь красивой и интересной, а в этот день Львы разойдутся не на шутку. Вы станете гостями на светских мероприятиях, и легко наладите контакты с полезными влиятельными людьми. Но старайтесь не использовать свои деловые связи в корыстных целях, и не хвастайтесь важными знакомствами – это может навредить репутации. Следует воздержаться от принятия важных решений, да и финансовые операции, назначенные на это день, лучше отложить.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Дев
День будет пестрить самыми разнообразными событиями. Попробуйте привнести в собственную жизнь немного разнообразия. Пусть это будет новое увлечение или хобби. Пройдитесь по магазинам, погуляйте с друзьями. Любая активная деятельность в этот день пройдет на ура. Вечер посвятите отдыху и развлечениям.
Весы (29 сентября – 26 октября)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Весов
Ваши лидерские качества на высоте, и в этот период вы сможете наладить связи с властными структурами любого уровня. Весы удовлетворят свои амбиции, и многие ваши планы начнут воплощаться в жизнь. Это благоприятный день для предпринимательской деятельности, но денежные вопросы желательно решать совместно с партнерами, во избежание разногласий. В любовной сфере возможны затруднения, но неприятные моменты позволят Весам разобраться в себе. Звезды не советуют принимать важные решения.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Скорпионов
День обещает принести много радости и страсти в вашу жизнь. Хорошо будет даваться любая исследовательская деятельность, поэтому не нужно бояться браться за новые дела. Внимательно отнеситесь к своим снам, поскольку в этот день они будут вещими. Рассказывать о них никому не следует, чтобы не сглазить самого себя.
Стрелец (26 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Стрельцов
Старайтесь смягчить претензии к окружающим людям – в этом запутанном февральском периоде в одиночку не разобраться, и важно доверять коллегам и деловым партнерам. Ситуация в финансовой сфере порадует Стрельцов – резкого обогащения звезды не обещают, но премия или дорогой подарок точно поднимут вам настроение. Завтра лучше всего заняться делами, которые не требуют принятия быстрых решений. Любовные и семейные проблемы останутся позади – Стрельцы без труда поладят с родственниками, и даже сумеют договориться с поклонниками, ведь ваши дипломатические таланты на высоте.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Козерогов
У вас есть прекрасная возможность побаловать своим вниманием близких людей, так что даже не вздумайте ей пренебрегать. Не лучшее время, чтобы оставаться в одиночестве и подвергать свое сознание глубокому самоанализу. Окружающие будут ждать от вас решительных поступков, так что постарайтесь их не разочаровать.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Водолеев
Вы мастерски обходите острые углы, но в этот день одного умения находить компромисс будет маловато. Вокруг Водолеев сгущаются тучи, и вашими успехами всерьез заинтересовались конкуренты – держите рот на замке, и ситуация нормализуется. Этот период хорош для деловых переговоров – партнеры с радостью выслушают все ваши предложения, главное, не навязывать свою точку зрения.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 февраля 2020 для Рыб
В этот день велика вероятность того, что вы отыщите на свою голову большие неприятности. То, как быстро вы с ними справитесь, будет зависеть непосредственно от вас. Постарайтесь избегать общения с людьми, имевшими криминальное прошлое. Конфликты и двусмысленные ситуации вам противопоказаны. Будьте внимательны в своей речи и поступках.