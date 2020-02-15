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Суббота, 15.02.2020
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Гороскоп на сегодня 15 февраля: Близнецам стоит заняться личной жизнью, а Львам - не поддаваться эмоциям

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Близнецам стоит заняться личной жизнью, а Львам - не поддаваться эмоциям
07:24 Сегодня Телеграф

Этот день предусматривает благоприятное время для решения бытовых дел. В эти сутки благоприятными, хоть отчасти и неприятными, будут откровенные разговоры.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Овнов 

    Хорошее время, чтобы заняться серьезной работой, которая в будущем принесет большую прибыль. Ваша умственная и физическая активность будет просто зашкаливать. Постарайтесь не растрачивать силы попусту и сконцентрироваться на одном занятии. Вечер располагает к веселому времяпрепровождению в шумной компании.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Тельцов 

    Жизнь Тельцов можно было бы назвать сказочной, если бы не маленькие неприятности, связанные с профессиональной сферой. В данный период ожидаются служебные конфликты, и коллективные разногласия – держитесь в тени, и не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно. Финансовые дела порадуют – Тельцы могут составлять список покупок. Но не спешите тратить деньги, и отложите шопинг на другой день. На любовном фронте Тельцов ждут чудеса и веселые приключения – вы опять под прицелом Купидона, и недостатков в поклонниках не будет.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Близнецов 

    Хорошее время, чтобы всерьез заняться собственной личной жизнью. Звезды не рекомендуют вам в этот день принимать какие-либо серьезные решения. Велика вероятность, что окружающие попытаются навязать вам необходимость выбора в той или иной ситуации. Не стоит идти на поводу у обстоятельств. Действуйте согласно собственным убеждениям.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Раков

    Раки предпочитают не менять своих привычек, и вас не выманишь на веселые тусовки и развлекательные мероприятия. Однако в этот период ситуация может измениться, и вам придется забыть о серьезном отношении к жизни. Вас завалят заманчивыми предложениями о заграничных командировках – соглашайтесь, и не обращайте внимания на менее удачливых коллег. Личная жизнь потребует принятия быстрых решений, но с проблемами звезды советуют разбираться в другой день.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Львов   

    Ни в коем случае не стоит поддаваться эмоциям. Только задумайтесь, сколько прекрасных и интересных возможностей вы упустили, когда перестали прислушиваться к доводам рассудка. Вполне вероятно, что в скором времени Судьба выкинет небольшой фортель, заставив вас кардинально изменить собственное мировоззрение.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Дев  

    Благодаря удачному расположению планет, Девы смогут достичь неплохих результатов, и этот февральский период запомнится положительными моментами. Главное, действовать согласно плану, и не думать о происках конкурентов – ваши соперники довольно безобидны, и способны только на мелкие пакости. Девы удивят партнеров нестандартным подходом к решению проблем, и вас начнут ставить в пример.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Весов 

    Насколько сильно в этот день вы будете пытаться что-либо сделать, настолько же сильно Судьба будет вам противостоять. Любая активность и инициатива сейчас строго наказуема, так что не время предпринимать какие-то решительные меры или шаги для достижения цели. Расслабьтесь и оставайтесь в стороне от происходящего вокруг.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Скорпионов 

    В этот февральский день ваше внимание будет привлечено к совместной деятельности. Коллективная работа это хорошо, но старайтесь не забывать о своих планах. Идей у Скорпионов скопилось достаточно, и в этот зимний период вы можете смело приступать к их воплощению. Однако не доверяйте красивым речам некоторых сослуживцев – возможно, сегодня кто-то из коллег захочет воспользоваться вашими наработками. Также сегодня Скорпионы вновь почувствуют тягу к шопингу и веселым развлечениям. Старайтесь чаще советоваться с родственниками, чтобы ваше транжирство не стало главной темой для семейных дискуссий.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Стрельцов 

    Проанализируйте сложившуюся ситуацию и действуйте только в общих интересах коллектива. Нервного напряжения сегодня избежать не удастся, поэтому придется собраться с мыслями и направить всю свою энергию в рабочее русло. В личной жизни все будет складываться, как нельзя лучше. Вечером вам удастся расслабиться и получить удовольствие.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Козерогов

    Главной проблемой этого февральского периода станут разногласия с сослуживцами – старайтесь не конфликтовать из-за ерунды, и чаще устраивайте переговоры в неформальной обстановке. Финансовая ситуация нестабильна, и Козероги начнут задумываться о смене работы – звезды советуют не спешить, скоро всё встанет на свои места. В личной жизни Козерогов ожидается много суеты – возможна нечаянная встреча с прошлым. Старайтесь держать себя в руках, и не поддавайтесь соблазну начать всё сначала – легкий флирт может привести к серьезным проблемам.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Водолеев

    Не стоит проявлять слишком большой активности в этот день. Ваша инициатива будет способна навредить близким людям, поэтому тщательно продумывайте каждый свой поступок. Возможно, пришла пора заняться самоанализом и провести некоторую переоценку жизненных приоритетов. Вечером не стоит оставаться в одиночестве.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 февраля 2020 для Рыб

    В профессиональной сфере в этот день будут кипеть нешуточные страсти, но Рыбам волноваться не о чем – вашей вины здесь нет, и все конфликтные ситуации на работе довольно легко урегулировать. Однако старайтесь делиться планами только с надежными и проверенными коллегами – среди сослуживцев есть люди, мечтающие присвоить ваши идеи. Сегодня вы можете получить интересное предложение от руководства – командировка, или переговоры в другом городе сыграют роль в вашем дальнейшем продвижении. В этот февральский период Рыбам придется выбирать между красивыми романтическими свиданиями и привычными домашними посиделками.

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