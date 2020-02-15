Гороскоп на сегодня 15 февраля: Близнецам стоит заняться личной жизнью, а Львам - не поддаваться эмоциям

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Овнов Хорошее время, чтобы заняться серьезной работой, которая в будущем принесет большую прибыль. Ваша умственная и физическая активность будет просто зашкаливать. Постарайтесь не растрачивать силы попусту и сконцентрироваться на одном занятии. Вечер располагает к веселому времяпрепровождению в шумной компании.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Тельцов Жизнь Тельцов можно было бы назвать сказочной, если бы не маленькие неприятности, связанные с профессиональной сферой. В данный период ожидаются служебные конфликты, и коллективные разногласия – держитесь в тени, и не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно. Финансовые дела порадуют – Тельцы могут составлять список покупок. Но не спешите тратить деньги, и отложите шопинг на другой день. На любовном фронте Тельцов ждут чудеса и веселые приключения – вы опять под прицелом Купидона, и недостатков в поклонниках не будет.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Близнецов Хорошее время, чтобы всерьез заняться собственной личной жизнью. Звезды не рекомендуют вам в этот день принимать какие-либо серьезные решения. Велика вероятность, что окружающие попытаются навязать вам необходимость выбора в той или иной ситуации. Не стоит идти на поводу у обстоятельств. Действуйте согласно собственным убеждениям.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Раков Раки предпочитают не менять своих привычек, и вас не выманишь на веселые тусовки и развлекательные мероприятия. Однако в этот период ситуация может измениться, и вам придется забыть о серьезном отношении к жизни. Вас завалят заманчивыми предложениями о заграничных командировках – соглашайтесь, и не обращайте внимания на менее удачливых коллег. Личная жизнь потребует принятия быстрых решений, но с проблемами звезды советуют разбираться в другой день.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Львов Ни в коем случае не стоит поддаваться эмоциям. Только задумайтесь, сколько прекрасных и интересных возможностей вы упустили, когда перестали прислушиваться к доводам рассудка. Вполне вероятно, что в скором времени Судьба выкинет небольшой фортель, заставив вас кардинально изменить собственное мировоззрение.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Дев Благодаря удачному расположению планет, Девы смогут достичь неплохих результатов, и этот февральский период запомнится положительными моментами. Главное, действовать согласно плану, и не думать о происках конкурентов – ваши соперники довольно безобидны, и способны только на мелкие пакости. Девы удивят партнеров нестандартным подходом к решению проблем, и вас начнут ставить в пример.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Весов Насколько сильно в этот день вы будете пытаться что-либо сделать, настолько же сильно Судьба будет вам противостоять. Любая активность и инициатива сейчас строго наказуема, так что не время предпринимать какие-то решительные меры или шаги для достижения цели. Расслабьтесь и оставайтесь в стороне от происходящего вокруг.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Скорпионов В этот февральский день ваше внимание будет привлечено к совместной деятельности. Коллективная работа это хорошо, но старайтесь не забывать о своих планах. Идей у Скорпионов скопилось достаточно, и в этот зимний период вы можете смело приступать к их воплощению. Однако не доверяйте красивым речам некоторых сослуживцев – возможно, сегодня кто-то из коллег захочет воспользоваться вашими наработками. Также сегодня Скорпионы вновь почувствуют тягу к шопингу и веселым развлечениям. Старайтесь чаще советоваться с родственниками, чтобы ваше транжирство не стало главной темой для семейных дискуссий.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Стрельцов Проанализируйте сложившуюся ситуацию и действуйте только в общих интересах коллектива. Нервного напряжения сегодня избежать не удастся, поэтому придется собраться с мыслями и направить всю свою энергию в рабочее русло. В личной жизни все будет складываться, как нельзя лучше. Вечером вам удастся расслабиться и получить удовольствие.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Козерогов Главной проблемой этого февральского периода станут разногласия с сослуживцами – старайтесь не конфликтовать из-за ерунды, и чаще устраивайте переговоры в неформальной обстановке. Финансовая ситуация нестабильна, и Козероги начнут задумываться о смене работы – звезды советуют не спешить, скоро всё встанет на свои места. В личной жизни Козерогов ожидается много суеты – возможна нечаянная встреча с прошлым. Старайтесь держать себя в руках, и не поддавайтесь соблазну начать всё сначала – легкий флирт может привести к серьезным проблемам.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 15 февраля 2020 для Водолеев Не стоит проявлять слишком большой активности в этот день. Ваша инициатива будет способна навредить близким людям, поэтому тщательно продумывайте каждый свой поступок. Возможно, пришла пора заняться самоанализом и провести некоторую переоценку жизненных приоритетов. Вечером не стоит оставаться в одиночестве.