Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецов ждут новости, а Львов - знакомство

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Овнов Круговорот событий захватит вас с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребуют немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Возможно деловое знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Тельцов В эмоциональном плане день обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы. В лучшем случае вы попытаетесь реализовать самые смелые из своих идей по принципу «с головой в омут», в худшем - внутренний разлад с самим собой приведет к конфликтам в семье. Не торопитесь ссориться с близкими людьми. Постарайтесь избегать взрывоопасных ситуаций, выяснения отношений, так как это бесплодное занятие, которое ни к чему хорошему не приведет и только основательно вас измотает.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Близнецов

4 Звезды предсказывают материализацию того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Возрастает жизненный потенциал, сексуальная энергия, личное обаяние. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Это может сказаться на достижении поставленных целей. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие. Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Раков День путешествий. Вашим домашним захочется, чтобы вы больше времени проводили с ними. Поэтому желателен активный семейный отдых. К концу дня вы почувствуете усталость и раздражение. Сдерживайте негативные эмоции. Настраивайтесь на активную рабочую неделю. Вас ждет много проблем.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Львов Активный, творческий день. Сильно выраженные индивидуальные и духовные начала помогут вам найти новых союзников или в достаточно авторитетной и гармоничной форме привлечь к своим целям единомышленников. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Дев Энергетически мощный день. Удача улыбается Девам творческих профессий. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже рискованное, закончится удачно. Вероятно романтическое приключение или очень радостная встреча.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Весов Благоприятный, спокойный день. Вы сможете почувствовать себя более счастливым, если не будете выходить за обычные рамки поведения. Научитесь радоваться каждому наступающему дню. Женщинам-Весам не стоит сомневаться в искренности партнеров, так как резко возрастет их привлекательность и женственность. Сегодня они могут блеснуть, показав себя с лучшей стороны.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Скорпионов Продолжается благоприятный период для развития личных отношений. Возможно, что сегодня вы сможете решить проблемы в личной жизни. Однако не забывайте тщательно все взвесить, прежде чем принять какое-либо важное решение. Потом исправить ситуацию будет трудно. В любом случае постарайтесь сохранять внешнее спокойствие.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Стрельцов Лень или нежелание думать о завтрашнем дне могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас завидный оптимизм и уверенность в собственных силах - вы успеете нагнать упущенное и исправить ситуацию. Если вы собираетесь сделать покупку, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Козерогов Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть. Постарайтесь провести время вне дома.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 февраля 2020 для Водолеев День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют вам глаза на новые возможности в деловой сфере. Не спешите с ответственным решением в личной жизни, ибо потом вам будет трудно что-либо изменить.