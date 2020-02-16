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Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецов ждут новости, а Львов - знакомство

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецов ждут новости, а Львов - знакомство
19:21 Сегодня Телеграф

Гороскоп 17 февраля 2020 года мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, - это не делать ничего вообще.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Овнов 

    Круговорот событий захватит вас с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребуют немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Возможно деловое знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Тельцов 

    В эмоциональном плане день обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы. В лучшем случае вы попытаетесь реализовать самые смелые из своих идей по принципу «с головой в омут», в худшем - внутренний разлад с самим собой приведет к конфликтам в семье. Не торопитесь ссориться с близкими людьми. Постарайтесь избегать взрывоопасных ситуаций, выяснения отношений, так как это бесплодное занятие, которое ни к чему хорошему не приведет и только основательно вас измотает.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Близнецов 

  • 4

    Звезды предсказывают материализацию того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Возрастает жизненный потенциал, сексуальная энергия, личное обаяние. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Это может сказаться на достижении поставленных целей. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие.

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Раков

    День путешествий. Вашим домашним захочется, чтобы вы больше времени проводили с ними. Поэтому желателен активный семейный отдых. К концу дня вы почувствуете усталость и раздражение. Сдерживайте негативные эмоции. Настраивайтесь на активную рабочую неделю. Вас ждет много проблем.

  • 5

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Львов   

    Активный, творческий день. Сильно выраженные индивидуальные и духовные начала помогут вам найти новых союзников или в достаточно авторитетной и гармоничной форме привлечь к своим целям единомышленников. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Дев  

    Энергетически мощный день. Удача улыбается Девам творческих профессий. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже рискованное, закончится удачно. Вероятно романтическое приключение или очень радостная встреча.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Весов 

    Благоприятный, спокойный день. Вы сможете почувствовать себя более счастливым, если не будете выходить за обычные рамки поведения. Научитесь радоваться каждому наступающему дню. Женщинам-Весам не стоит сомневаться в искренности партнеров, так как резко возрастет их привлекательность и женственность. Сегодня они могут блеснуть, показав себя с лучшей стороны.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Скорпионов 

    Продолжается благоприятный период для развития личных отношений. Возможно, что сегодня вы сможете решить проблемы в личной жизни. Однако не забывайте тщательно все взвесить, прежде чем принять какое-либо важное решение. Потом исправить ситуацию будет трудно. В любом случае постарайтесь сохранять внешнее спокойствие.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Стрельцов 

    Лень или нежелание думать о завтрашнем дне могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас завидный оптимизм и уверенность в собственных силах - вы успеете нагнать упущенное и исправить ситуацию. Если вы собираетесь сделать покупку, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Козерогов

    Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть. Постарайтесь провести время вне дома.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Водолеев

    День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют вам глаза на новые возможности в деловой сфере. Не спешите с ответственным решением в личной жизни, ибо потом вам будет трудно что-либо изменить.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Рыб

    Сегодня не упустите возможность заключить выгодную сделку. Можно переходить на новую работу. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. Но не стоит окунаться с головой в проблемы и ставить все на кон. Остерегайтесь резкой смены настроений: возможны колебания от оптимизма до тяжелой меланхолии.

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