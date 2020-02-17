Гороскоп на завтра 18 февраля: Ракам стоит подумать о делах, а Козерогам - не совершать крупные покупки

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Овнов Большую часть этого дня вы проведете в отличном настроении. Могут сбыться какие-то давние желания, не исключены приятные сюрпризы. Легко окажется поладить с людьми, с которыми прежде не удавалось найти общего языка; вы о многом договоритесь. Дел и забот может быть больше, чем вам хотелось бы. Помните: что-то можно отложить, но важно правильно расставить приоритеты. За помощью стоит обращаться к друзьям и просто хорошим знакомым, они не откажут. Во второй половине дня можно делать небольшие покупки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Тельцов Не все дается легко. Вы склонны больше, чем обычно, переживать из-за любой неудачи, нервничать, если хоть что-то идет не так. Но в целом ситуация лучше, чем может показаться, а вы способны найти выход из затруднительного положения. Так что есть основания смотреть на вещи оптимистично. Во второй половине дня будет шанс улучшить положение финансовых дел, выгодно вложить деньги. Планы, скорее всего, придется корректировать, и вряд ли вы успеете сделать все, что задумали. Поладить даже с самыми близкими подругами порой будет трудно, зато с мужчинами вы быстро найдете общий язык.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Близнецов

4 Благоприятный день, позволяющий добиться прогресса во многих делах. Вы вовремя проявите настойчивость и упорство, не отступите перед преградами, а в сложной ситуации примете верное решение. Вероятно удачное решение вопросов, связанных с финансами и имуществом. Будет возможность помочь людям, оказавшимся в сложном положении, или сделать нечто полезное не только для вас лично, но и для окружающих. Не исключены удачные совпадения, которые положат начало переменам к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Раков Стоит подумать о делах. Возможно, именно сегодня вы поймете, как лучше строить карьеру, в какой области перед вами откроется больше возможностей, что нужно сделать для того, чтобы ваш смелый бизнес-план стал реальностью. Пригодится опыт старых знакомых, вам дадут хорошие советы. Позже, когда придет время перейти от размышлений к действиям, вы будете готовы ко всему. Подходящий день для активного отдыха и занятий спортом. Разумные нагрузки – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы чувствовать себя бодрыми и энергичными.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Львов День может принести трудности и проблемы, но ни одна из них не поставит вас в тупик. Вы готовы к решительным действиям, не сомневаетесь, что добьетесь своего. Такой оптимизм не оставит равнодушными окружающих: они охотно встанут на вашу сторону, во многом помогут. Середина дня обещает приятные встречи. Не исключены в это время и романтические знакомства. Будет возможность поговорить о важных вещах с людьми, которые вам особенно дороги и близки. Будьте совершенно искренни – только так можно положить конец недопониманию, в последнее время омрачавшему отношения.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Дев Вам предстоит заниматься не самыми простыми и приятными делами. Лучше ничего не откладывать: чем раньше вы сосредоточитесь на том, что требует внимания, тем быстрее получите нужные результаты. Лучше рассчитывать только на свои силы. У людей, которые раньше обещали вам помощь, могут измениться планы. Не торопитесь принимать важные решения, а тем более – воплощать их в жизнь. Вам нужно получить как можно больше информации, а сейчас она поступает с задержками. Нежелательно делать крупные покупки, если они не были запланированы заранее.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Весов Подходящий день для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни. Сейчас вы видите то, чего раньше не замечали, делаете правильные выводы, не идете на поводу у других. От всего устаревшего, мешающего двигаться вперед, вы готовы отказаться без сомнений и сожалений. Поэтому принять многие правильные решения будет просто. Вероятны поездки. Скорее всего, вы побываете в каких-то необычных, запоминающихся местах, и найдете в них источник вдохновения. Могут появиться какие-то оригинальные новые увлечения, проявиться таланты, о которых вы прежде не догадывались.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Скорпионов День отлично подходит для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Вам нравится размышлять о прошлом, анализировать свои и чужие поступки – это окажется полезным, поскольку вы заметите то, на что раньше не обращали внимания. Возможны какие-то приятные неожиданности, сюрпризы. Вряд ли они будут значительными и важными, но настроение поднимут. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких людей. Будет повод устроить небольшое семейное торжество, пригласить в гости старых друзей. Вечер пройдет очень приятно.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Стрельцов Начало дня будет довольно напряженным. Скорее всего, в это время вы будете тревожиться о том, что не имеет большого значения. Могут сбивать с толку знакомые, привыкшие волноваться из-за любого пустяка: их беспокойство передается и вам. Но чем дальше, тем заметнее становится влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы проявлять инициативу, делиться идеями, говорить с людьми о том, что вам интересно. Вы многим нравитесь, поэтому не исключено начало романтических историй.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Козерогов День неплохой, хоть и беспокойный. Старайтесь не ругать себя по любому поводу, не вспоминать снова и снова об ошибках, допущенных в прошлом. Лучше сосредоточиться на том, что происходит сейчас: есть возможность многое изменить к лучшему. Старайтесь не ссориться даже с теми, кто, кажется, специально вас провоцирует. Любые конфликты сегодня – это путь к серьезным проблемам, над решением которых вам придется трудиться в одиночку. Нежелательно делать крупные покупки: скорее всего, вскоре вы о них пожалеете.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 февраля 2020 для Водолеев Возможны неожиданные новости, удивительные совпадения. Едва ли удастся реализовать старые планы, но вы будете даже рады изменить их. Появится шанс изменить к лучшему отношения с родственниками, решить семейные проблемы. Именно вы найдете способ положить конец затянувшимся спорам. Вероятны поездки. Не исключено, что отправиться в дорогу придется не в самой приятной компании, однако вскоре выяснится, что вы недооценивали своих спутников, и с ними вполне можно иметь дело. Напомнит о себе старый друг. Скорее всего, у него найдутся для вас не только хорошие новости, но и интересные предложения.