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Гороскоп на завтра 19 февраля: Ракам нужно завершить все дела, а Девам лучше не обманывать

Гороскоп на завтра 19 февраля: Ракам нужно завершить все дела, а Девам лучше не обманывать
19:05 Сегодня Телеграф

Завтра соединение Луны с Юпитером сулит не просто удачу, а воздаяние: запоздалые награды, компенсации за прежние вложения и стойко перенесенные невзгоды. Не все дары фортуны будут безвозмездными.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Овнов 

    День обещает выдаться не самым приятным. Постарайтесь не принимать слишком важных и ответственных решений и всю активную деятельность оставьте для более благоприятного времени. Избегайте чрезмерного проявления инициативы. Окружающим будет трудно разобраться с мотивами ваших поступков.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Тельцов 

    В течении всего дня вы можете почувствовать агрессию по отношению к окружающим. Волю ей давать не стоит, поскольку завтра будет велик риск получения травмы. Отличным выходом из положения будет, если вы найдете актуальное занятие, чтобы выплеснуть из себя все это негативное напряжение без ущерба для здоровья.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Близнецов 

    Самое подходящее время для того, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. Ни в коем случае не поддавайтесь раздражению и не допускайте агрессии в адрес окружающих. Ближе к вечеру перед вами откроется отличная возможность оказать помощь и поддержку близкому человеку. Будьте внимательны и тактичны.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Раков

    День будет проходить спокойно и размеренно. Займитесь привычными делами и постарайтесь не затевать никаких авантюр. Ближе к вечеру велика вероятность, что вы почувствуете упадок сил, поэтому все важные дела постарайтесь сделать за время светового дня. В этот день нельзя оставлять дела незавершенными, поэтому придется немало потрудиться.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Львов   

    Звезды не могут дать однозначного ответа по поводу вашего будущего. В данный момент оно находится в стадии формирования и у вас есть неплохая возможность выловить удачу за хвост. Воспользуйтесь полученным шансом и постарайтесь извлечь из происходящего вокруг как можно больше собственной выгоды. Очередной такой момент представится нескоро.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Дев  

    Не лучший день, чтобы пытаться провести близкого человека. Ваш обман будет с легкостью раскрыт, а вот последствия оставят желать лучшего. Конфликта избежать не удастся, поэтому самым адекватным решением будет попросту во всем признаться. Вечером стоит избегать больших мероприятий и шумных компаний. Останьтесь дома и поразмыслите о будущем.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Весов 

    День обещает быть проблемным в сфере личной жизни. Постарайтесь не принимать никаких серьезных решений и не вступать в конфликтные ситуации с близкими людьми. Вас немало удивит собственная раздражительность, однако, это еще не повод поддаваться ей. Будьте вежливы и тактичны в общении с окружающими.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Скорпионов 

    Все свое внимание в этот день постарайтесь сконцентрировать на серьезных и важных мероприятиях. Не стоит ничего планировать. Дела будут появляться у вас самопроизвольно вплоть до самого вечера. Во второй половине суток появится совсем немного времени для отдыха. Постарайтесь провести его с пользой в окружении самых любимых людей.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Стрельцов 

    Все свое внимание в этот день необходимо направить в сторону личной жизни. Вас ожидает немало приятных сюрпризов, которые порадуют и удивят одновременно. Будьте готовы на ходу принимать сложные решения, поскольку обстоятельства потребуют от вас быстроты реакций. Оставьте в прошлом ненужные предрассудки и откройте свою жизнь всему новому.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Козерогов

    Этот день может оказаться непростым. В какой-то степени его можно назвать даже кризисным, однако, постарайтесь не придавать слишком большого внимания мелким жизненным неурядицам. Судьба приготовила вам еще немало сюрпризов, так что постарайтесь не упустить представленных возможностей.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Водолеев

    Подходящее время, чтобы проверить перспективны ли ваши отношения с любимым человеком. Из-за постоянных ссор и скандалов, в которых вы с партнером погрязли за последнее время, у вас появится непреодолимое желание завести интрижку на стороне. Хорошенько все продумайте, поскольку в свое время все тайное станет явным.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Рыб

    Не позволяйте окружающим влиять на ваши решения. Прежде чем предавать что-то огласке, хорошенько подумайте, а стоит ли оно того. Велика вероятность, что большинство ошибок в собственной жизни вы допускаете именно по причине нежелания идти против мнения другого человека. Проявите твердость характера и силу воли.

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