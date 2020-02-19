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Гороскоп на сегодня 19 февраля: Близнецы достигнут своих целей, а Скорпионы станут необычайно удачливыми

Гороскоп на сегодня 19 февраля: Близнецы достигнут своих целей, а Скорпионы станут необычайно удачливыми
07:27 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, предусматривает день с шатким настроением.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Овнов 

    Вы так серьезно и основательно подходите к решению служебных вопросов, что начальство решит вас поощрить – сегодня Овны могут ждать премии. Улучшения в финансовой сфере не повод разбрасываться деньгами – от крупных покупок желательно воздержаться. Возможно к вам за помощью обратятся приятели, не занимайтесь благотворительностью, и не забывайте о страховке – расписки дружбе не помеха. В сфере любовных отношений блат не понадобится – от поклонников нет отбоя, и вечер будет переполнен интересными знакомствами.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Тельцов 

    Этот день настроит вас на позитивный лад, и многие проблемы будут решаться сами собой – в чудеса Тельцы не поверят, но поддержку фортуны ощутят все представители знака. Этот период подходит для сотрудничества с деловыми партнерами, возможно, вас отправят в дальнюю и длительную командировку. Также Тельцы сумеют наладить взаимоотношения с пожилыми родственниками – ваши дипломатические таланты, наконец, оценят.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Близнецов 

    Расширяйте кругозор и находите время для творческой деятельности – звезды советуют избавиться от застенчивости, и выдвигать идеи направо и налево. В это время Близнецы достигнут своих целей, главное, не лениться, и не отказываться от выгодных предложений. Этот период принесет финансовые бонусы, и многие представители знака, наконец, разберутся с долгами, и наметят план по выходу из кризиса. В сфере личных отношений ситуация непростая, но любовная лихорадка Близнецам не грозит – у вас всегда всё под контролем, и поклонников даже огорчает такое хладнокровие.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Раков

    Вы будете в центре внимания – Ракам придется побывать и на важных деловых мероприятиях, и на светских тусовках. Но следует опасаться сплетен – интриганов вокруг хватает, да и ваш успех не дает покоя некоторым завистливым ребятам. Звезды наворожили высокую прибыль – недавно заключенные сделки окажутся удачными. Не теряйте голову, и не пытайтесь потратить всё и сразу – но отложить средства на непредвиденные расходы не помешает.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Львов   

    Будьте осмотрительнее в выборе слушателей – вашими идеями интересуются не только партнеры, но сегодня ожидается активность среди конкурентов. В этот период Львов могут втянуть в решение чужих проблем, и ваша репутация окажется под угрозой – воспользуйтесь подсказками интуиции, и ничего не бойтесь. Некоторые представители знака получат весьма перспективные предложения от руководства – не тратьте время на выяснение отношений с коллегами, и попробуйте сосредоточиться на текущих делах.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Дев  

    Проблемы этого дня вполне преодолимы, но Девам придется пустить в ход все свои дипломатические уловки. Сегодня возможны улучшения в сфере финансов, однако планировать грандиозный шопинг еще рано. Не исключены выгодные сделки с давними и проверенными партнерами. Для путешествий и развлечений это время не подходит. Самыми везучими в этот период станут Девы женского пола – можете совершить экскурсию в ювелирный магазин, и присмотреть колечко.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Весов 

    Сегодня Весы почувствуют беспокойство и волнение - не переживайте, и коллеги и деловые партнеры прекрасно вас понимают. Но старайтесь не отвлекаться от служебных проблем – вам придется забыть о личных нуждах и развлечениях. Некоторые Весы всерьез задумаются о смене деятельности. Вечер желательно провести подальше от дома, только помните о своих настойчивых поклонниках – они увяжутся за вами даже на край света.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Скорпионов 

    Ставьте цели и не бойтесь браться за сложные и запутанные дела – сегодня большинство Скорпионов станут необычайно удачливыми. Но будте осторожны, так как вашими успехами заинтересуются конкуренты. Особого вреда завистники не принесут, но для надежности заручитесь поддержкой влиятельных знакомых. Финансовые позиции устойчивы, и денежные поступления будут достаточно регулярными – брать пример с олигархов Скорпионы, конечно, не смогут, но на хлеб с маслом и на новый гардероб капиталов хватит. Кстати, о гардеробе – вечером Скорпионов ждет несколько знакомств, не исключены и романтические встречи (наряжайтесь – вдруг это судьба?).

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Стрельцов 

    Спускайтесь с небес на землю – в этот период вас ждет много интересных занятий, и тратить время на мечтания просто неприлично. Вам удастся заключить несколько выгодных сделок. Вы познакомитесь с приятным и солидным человеком, но не торопите события, и принимайте лишь обдуманные решения. Конкуренты в этот день находятся в спячке, и вы легко разберетесь с проблемами. Сегодня Стрельцам придется сражаться с соперниками – ситуация на любовном фронте будет непростой и запутанной. Звезды уверены, что поклонники останутся при вас, главное, не терять оптимизма, и использовать обаяние на полную катушку.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Козерогов

    Спрос на ваши таланты возрастет, но и требования станут жестче – помните об этом, и период пройдет со знаком плюс. Козерогов ждут встречи с партнерами по бизнесу – не стесняйтесь высказывать свое мнение, от ошибок вы, конечно, не застрахованы, но компаньоны оценят и напор, и упрямство. Отношения с друзьями пройдут проверку на прочность – недостатки есть у всех, и товарищи не исключение, поэтому будьте снисходительнее. Дела любовные порадуют стабильностью.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Водолеев

    Не ищите неприятностей там, где их нет – этот период полон сюрпризов, но Водолеи, то и дело будут ожидать подвоха. Никаких закулисных игр не предвидится, и вы убедитесь в этом – ваши коллеги честны, босс добродушен, а деловые партнеры просто душки. Во второй половине дня придется решить парочку финансовых вопросов – на горизонте появится таинственный покровитель, и важно не упустить момент. Звезды советуют уделить время творческой деятельности. И не забудьте про личную жизнь, и разберитесь со своими беспокойными поклонниками.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 19 февраля 2020 для Рыб

    Старайтесь быть дисциплинированными – это качество будет в цене. Сегодня придется набраться терпения – кое-кто из сослуживцев мечтает подпортить репутацию Рыб. События, случившиеся в это время, заставят поволноваться – вашими доходами могут заинтересоваться контролирующие органы. Сложностей звезды не обещают, но Рыбы должны помнить – денежки не любят шума (не рассказывайте секретов, и всё образуется). Вторая половина дня пройдет ярко и насыщенно, особенное веселье ожидается на любовном фронте – от поклонников не будет отбоя.

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