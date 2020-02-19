Гороскоп на завтра 20 февраля: Водолеям стоит запастись терпением, а Телцев ждет удача

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Овнов
Благоприятный день для общения. Возможны перемены к лучшему в отношениях с руководством и деловыми партнерами. Легко достичь взаимопонимания, договориться о совместных действиях. Ваша целеустремленность на многих производит хорошее впечатление. Не исключено, что именно благодаря ей можно упрочить свои профессиональные позиции. С близкими вы отлично ладите, они часто понимают вас с полуслова. Можно объединить усилия для решения общих проблем. Вы добьетесь поставленных целей быстрее, чем ожидали, и будете довольны и жизнью, и собой.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Тельцов
В начале дня вероятна неожиданная удача. Благоприятное стечение обстоятельств поможет одержать верх над соперниками, добиться важных целей. Наиболее сильным влияние благоприятных тенденций будет в первой половине дня, так что дела лучше не откладывать. Чем дальше, тем труднее будет сосредоточиться. Во второй половине дня вероятность ошибок станет заметно выше, особенно у юных представителей знака. Помните, что принимать любые серьезные решения стоит самостоятельно. К сожалению, велик риск попасть под дурное влияние.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Близнецов
Спокойный благоприятный день. Он не будет особенно плодотворным, но время вы проведете отлично. Не упустите возможности повидаться с друзьями: общение с ними поднимет вам настроение, подарит новые идеи и вдохновение. Будет возможность восстановить старые связи, наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Удачными и интересными будут небольшие поездки, вы получите массу приятных впечатлений. В конце дня вероятны денежные поступления. Некоторые Близнецы заключат выгодные сделки, купят то, о чем давно мечтали.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Раков
Удачный день с точки зрения финансов. Возможны неожиданные денежные поступления, а также выгодные сделки. Будет шанс познакомиться с людьми, сотрудничество с которыми откроет перед вами новые горизонты. Отношения, начинающиеся как деловые, позже могут принять романтический характер. Вероятны хорошие новости во второй половине дня. Скорее всего, они будут касаться кого-то из самых близких вам людей. Некоторые Раки получат информацию, которая вдохновит их на перемены, решительные действия и важные поступки.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Львов
Благоприятный день для работы. Особенно хорошо он сложится для Львов, которые трудятся в команде единомышленников, поддерживают с коллегами не только деловые, но и дружеские отношения. Очень многие вопросы, в том числе самые важные, можно обсуждать в неформальной обстановке. Во второй половине дня старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции: именно она даст ответы на многие важные вопросы, подскажет, как лучше действовать. Не исключены неожиданные встречи со старыми знакомыми, которые поделятся с вами хорошими новостями или предложат что-то интересное.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Дев
Удачный день во многих отношениях. Вы отлично справляетесь с делами, не допускаете ошибок там, где другие обязательно оплошали бы. Вероятны выгодные сделки, доходы могут заметно вырасти. Не исключены и интересные предложения о сотрудничестве. Чаще всего они исходят от людей, которые хорошо знают, на что вы способны. У некоторых Дев появится возможность порадовать близких, сделать что-то полезное для любимого человека. Вечер обещает приятные знакомства, одно из которых может положить начало красивой любовной истории.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Весов
Начало дня будет напряженным. Придется в одиночку решать сложные вопросы, исправлять чужие ошибки. Все это довольно утомительно, но вы справитесь, если не будете лениться и тратить время напрасно. У вас есть шанс добиться успеха; верьте в свои силы и действуйте. Вторая половина дня - время отличных идей, которые вы вскоре сможете воплотить в жизнь благодаря поддержке старых и новых знакомых. Полезно будет посетить какие-то мероприятия, где можно встретить единомышленников, людей, разделяющих ваши интересы. Не исключено, что вы найдете там новых друзей.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Скорпионов
Переживаний и волнений будет много, но не всегда для беспокойства есть основания. Сейчас вы считаете важным то, на что в другое время не обратили бы внимания, можете обижаться из-за пустяков, огорчаться просто потому, что желаемое не удалось получить сразу. Но если запастись терпением и действовать без спешки, можно достичь поставленных целей. Прислушайтесь к советам: они не всегда так плохи, как кажется поначалу. Постарайтесь найти время для спокойного отдыха. Сегодня вам полезно будет отвлечься от проблем, заняться тем, что приносит вдохновение и радость.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Стрельцов
Непростой день с точки зрения общения. Вы склонны обижаться из-за пустяков, остро реагировать на любые замечания в свой адрес, не замечая, что и сами порой бываете резки или слишком требовательны. Проявите снисходительность к слабостям окружающих, и вам ответят тем же. Успех в делах придет, если вы проявите настойчивость. Вероятны неожиданные денежные поступления, будет шанс сделать удачные покупки. В финансовых делах полагайтесь на интуицию: она подскажет, когда стоит проявить осторожность, а когда можно пойти на риск.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Козерогов
Благоприятный день для важных и ответственных дел. Вам не нужно времени для того, чтобы привести мысли в порядок, изучить ситуацию, найти решение вопросов, над которыми другие долго ломали голову. Иногда приходится нарушать традиции и делать то, что вызывает недоумение окружающих, но вы добиваетесь отличных результатов, и скептики вскоре меняют мнение. Не исключено, что вашими успехами заинтересуются люди, от которых многое зависит. Можно воспользоваться моментом и обсудить с ними свои планы. Не исключено, что в результате у вас появятся союзники, на которых можно положиться.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Водолеев
День потребует от вас терпения. События развиваются значительно медленнее, чем вам хотелось бы. Часто приходится откладывать запланированные дела и переносить встречи, возможны задержки в оформлении документов. Не нервничайте. Нужных результатов вы обязательно добьетесь, пусть и чуть позже. Во второй половине дня возможны неприятные встречи, неожиданные визиты, которые оставят неприятное впечатление. Но в ваших силах сохранить хорошее настроение. Ищите интересное дело и думайте о том, что для вас важно.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 февраля 2020 для Рыб
Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих; поможете тем, кто вам дорог, справиться с трудностями, найти ответы на важные вопросы. Хорошо складываются небольшие поездки, вам полезно сменить обстановку. Также день подходит для того, чтобы планировать далекие путешествия, покупать все, что для них необходимо. Постарайтесь сократить общение с теми, кто любит вести долгие разговоры и спорить обо всем на свете. Сегодня такие люди не только отнимают у вас время, но и портят настроение, сбивают с толку, мешают довести начатое до конца.