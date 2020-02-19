Гороскоп на завтра 20 февраля: Водолеям стоит запастись терпением, а Телцев ждет удача

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Овнов Благоприятный день для общения. Возможны перемены к лучшему в отношениях с руководством и деловыми партнерами. Легко достичь взаимопонимания, договориться о совместных действиях. Ваша целеустремленность на многих производит хорошее впечатление. Не исключено, что именно благодаря ей можно упрочить свои профессиональные позиции. С близкими вы отлично ладите, они часто понимают вас с полуслова. Можно объединить усилия для решения общих проблем. Вы добьетесь поставленных целей быстрее, чем ожидали, и будете довольны и жизнью, и собой.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Тельцов В начале дня вероятна неожиданная удача. Благоприятное стечение обстоятельств поможет одержать верх над соперниками, добиться важных целей. Наиболее сильным влияние благоприятных тенденций будет в первой половине дня, так что дела лучше не откладывать. Чем дальше, тем труднее будет сосредоточиться. Во второй половине дня вероятность ошибок станет заметно выше, особенно у юных представителей знака. Помните, что принимать любые серьезные решения стоит самостоятельно. К сожалению, велик риск попасть под дурное влияние.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Близнецов Спокойный благоприятный день. Он не будет особенно плодотворным, но время вы проведете отлично. Не упустите возможности повидаться с друзьями: общение с ними поднимет вам настроение, подарит новые идеи и вдохновение. Будет возможность восстановить старые связи, наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Удачными и интересными будут небольшие поездки, вы получите массу приятных впечатлений. В конце дня вероятны денежные поступления. Некоторые Близнецы заключат выгодные сделки, купят то, о чем давно мечтали.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Раков Удачный день с точки зрения финансов. Возможны неожиданные денежные поступления, а также выгодные сделки. Будет шанс познакомиться с людьми, сотрудничество с которыми откроет перед вами новые горизонты. Отношения, начинающиеся как деловые, позже могут принять романтический характер. Вероятны хорошие новости во второй половине дня. Скорее всего, они будут касаться кого-то из самых близких вам людей. Некоторые Раки получат информацию, которая вдохновит их на перемены, решительные действия и важные поступки.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Львов Благоприятный день для работы. Особенно хорошо он сложится для Львов, которые трудятся в команде единомышленников, поддерживают с коллегами не только деловые, но и дружеские отношения. Очень многие вопросы, в том числе самые важные, можно обсуждать в неформальной обстановке. Во второй половине дня старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции: именно она даст ответы на многие важные вопросы, подскажет, как лучше действовать. Не исключены неожиданные встречи со старыми знакомыми, которые поделятся с вами хорошими новостями или предложат что-то интересное.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Дев Удачный день во многих отношениях. Вы отлично справляетесь с делами, не допускаете ошибок там, где другие обязательно оплошали бы. Вероятны выгодные сделки, доходы могут заметно вырасти. Не исключены и интересные предложения о сотрудничестве. Чаще всего они исходят от людей, которые хорошо знают, на что вы способны. У некоторых Дев появится возможность порадовать близких, сделать что-то полезное для любимого человека. Вечер обещает приятные знакомства, одно из которых может положить начало красивой любовной истории.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Весов

8 Начало дня будет напряженным. Придется в одиночку решать сложные вопросы, исправлять чужие ошибки. Все это довольно утомительно, но вы справитесь, если не будете лениться и тратить время напрасно. У вас есть шанс добиться успеха; верьте в свои силы и действуйте. Вторая половина дня - время отличных идей, которые вы вскоре сможете воплотить в жизнь благодаря поддержке старых и новых знакомых. Полезно будет посетить какие-то мероприятия, где можно встретить единомышленников, людей, разделяющих ваши интересы. Не исключено, что вы найдете там новых друзей. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Скорпионов Переживаний и волнений будет много, но не всегда для беспокойства есть основания. Сейчас вы считаете важным то, на что в другое время не обратили бы внимания, можете обижаться из-за пустяков, огорчаться просто потому, что желаемое не удалось получить сразу. Но если запастись терпением и действовать без спешки, можно достичь поставленных целей. Прислушайтесь к советам: они не всегда так плохи, как кажется поначалу. Постарайтесь найти время для спокойного отдыха. Сегодня вам полезно будет отвлечься от проблем, заняться тем, что приносит вдохновение и радость.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Стрельцов Непростой день с точки зрения общения. Вы склонны обижаться из-за пустяков, остро реагировать на любые замечания в свой адрес, не замечая, что и сами порой бываете резки или слишком требовательны. Проявите снисходительность к слабостям окружающих, и вам ответят тем же. Успех в делах придет, если вы проявите настойчивость. Вероятны неожиданные денежные поступления, будет шанс сделать удачные покупки. В финансовых делах полагайтесь на интуицию: она подскажет, когда стоит проявить осторожность, а когда можно пойти на риск.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Козерогов Благоприятный день для важных и ответственных дел. Вам не нужно времени для того, чтобы привести мысли в порядок, изучить ситуацию, найти решение вопросов, над которыми другие долго ломали голову. Иногда приходится нарушать традиции и делать то, что вызывает недоумение окружающих, но вы добиваетесь отличных результатов, и скептики вскоре меняют мнение. Не исключено, что вашими успехами заинтересуются люди, от которых многое зависит. Можно воспользоваться моментом и обсудить с ними свои планы. Не исключено, что в результате у вас появятся союзники, на которых можно положиться.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Водолеев День потребует от вас терпения. События развиваются значительно медленнее, чем вам хотелось бы. Часто приходится откладывать запланированные дела и переносить встречи, возможны задержки в оформлении документов. Не нервничайте. Нужных результатов вы обязательно добьетесь, пусть и чуть позже. Во второй половине дня возможны неприятные встречи, неожиданные визиты, которые оставят неприятное впечатление. Но в ваших силах сохранить хорошее настроение. Ищите интересное дело и думайте о том, что для вас важно.