Гороскоп на сегодня 20 февраля: Льва нужно быть готовым к сюрпризам, а Водолеям нужно найти время для отдыха

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Овнов Почти весь день пройдет в активном деловом режиме – это отличный период для заработка и для решения карьерных вопросов. Но Овнам следует придерживаться некоторых правил – звезды рекомендуют оставаться в тени, и реже рассказывать о своих планах. Конкуренты в это время уйдут в отпуск, и у Овнов появится неплохая возможность блеснуть талантами. Сегодня Овна могут ждать улучшений в финансовой сфере. Этот день принесет удачу в сфере семьи и любовных отношений, главное, не сидеть дома, и выбираться на светские и культурные мероприятия. Шопинг желательно перенести на другой день.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Тельцов Не пытайтесь оказаться в нескольких местах одновременно, и учитесь отдыхать – это главный совет на этот день. В целом данный период будет благоприятным, но возможны встречи с давними конкурентами. Соперники вряд ли сумеют навредить, но будьте бдительны, и не верьте очередным обещаниям – вам предложат всё тот же бесплатный сыр, только в красивой упаковке. Вечер идеально подходит для отдыха в кругу друзей – всё пройдет тихо и мирно, главное, не вспоминать прошлые обиды, и не выяснять отношения.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Близнецов Не бойтесь рисковать – ваши творческие планы достойны воплощения, и в этот период многие Близнецы сумеют обзавестись полезными и перспективными знакомствами. Это время станет днем принятия важных решений – самостоятельностью и независимостью Близнецов заинтересуются новые деловые партнеры. Также этот день хорош для денежных сделок – вы сможете гордиться своей прозорливостью и находчивостью. Вечером Близнецам придется проявить инициативу в сфере любовных взаимоотношений – депрессия избранника затянулась, и изменить ситуацию сможете только вы.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Раков В этот период вам придется побыть философами – ожидается много непростых ситуаций, связанных с финансами. Однако в первой половине дня Раки будут близки к экономической неуязвимости, но постарайтесь обойтись без сторонних займов. Во второй половине дня ожидаются интересные и полезные знакомства с деловыми партнерами, сделки и выгодные контракты. Но вечером желательно сконцентрироваться на решении семейных проблем. Будьте внимательнее к родственникам, и балуйте их маленькими сюрпризами. Для любовных приключений лучше выбрать другой день, но не сжигайте мосты – старые поклонники вам еще пригодятся.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Львов Готовьтесь к сюрпризам, и не забывайте про конкурентов – в этот период ожидаются и взлеты, и падения. Первая половина дня идеальна для финансовых сделок – больших денег звезды не обещают, но ситуация начнет улучшаться. Во второй половине дня Львам пригодятся дипломатические таланты – не исключены разногласия с коллегами и руководством. На любовном фронте перемен не предвидится, но для свободных представителей знака Купидон сделает исключение. Главное, проанализировать поступки, совершенные в прошлом, и подготовиться к встрече с давними поклонниками. Вечер подходит для неспешных занятий по дому – бытовые хлопоты отвлекут от переживаний, и Львы будут вполне довольны жизнью.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Дев Ищите обходные пути – в это время некоторые дела начнут буксовать. Ничего серьезного, но поддержка друзей и сослуживцев вам не помешает. В первой половине дня Девы будут заняты налаживанием отношений с зарубежными партнерами, и у вас появится отличный шанс блеснуть талантами и профессионализмом. Во второй половине дня возрастут денежные запросы – проверьте свою везучесть, и приобретите пару лотерейных билетов (вдруг в этот раз сработает?!). Вечером будьте готовы к визиту гостей – вечер пройдёт ярко и весело. Для романтики времени, к сожалению, не найдется, главное, заранее предупредить поклонников, чтобы не волновались.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Весов Доверяйте интуиции, и не бойтесь провала – не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. Этот период благоприятен для кропотливой работы, требующей внимания и тщательности исполнения – Весы мастера в своем деле, и ваши усилия непременно заметят. Вами заинтересуется руководство, и вы сможете рассчитывать на прибавку к зарплате. Но не пытайтесь разбогатеть с помощью азартных игр и сомнительных авантюр – это время богато на всевозможные соблазны и денежные ловушки.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Скорпионов В этот день сложатся удачные условия для реализации идей и планов. Однако достижениям Скорпионов рады не все – ожидается вторжение конкурентов. Этот период хорош для официальных встреч и переговоров – ваши деловые качества и природное обаяние творят чудеса. Но обольщать партнеров Скорпионам не придется – для этого у вас есть поклонники, которые проявят активность. Наслаждайтесь жизнью, и не забывайте баловать родственников.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Стрельцов Сегодня вам придется заниматься несколькими делами одновременно. Учитесь планировать время, и не отвлекайтесь на пустые разговоры. В этот период идеями Стрельцов заинтересуются солидные деловые партнеры – будьте настойчивее, и вы непременно добьетесь успеха. Этот день благоприятен для налаживания личных отношений, особенно повезет одиноким представителям знака. Не торопите события, чтобы не наступить на любимые грабли. Обязательно выкройте время для похода в гости – навестите родственников, и обсудите последние новости с друзьями.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Козерогов В данный период многие Козероги сумеют воплотить свои идеи, и вы получите поддержку от влиятельных знакомых. Но сейчас планы желательно не афишировать – конкуренты весьма активны и энергичны. Это время больше всего подходит для решения финансовых вопросов – мгновенного превращения в богачей звезды не обещают, но денежная ситуация заметно улучшится. Шопинг желательно отложить – вместо того, чтобы тратить, подумайте о выгодных вложениях средств.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 20 февраля 2020 для Водолеев Повторяйте про себя главное правило дипломатии – никаких конфликтов и выяснения отношений. Вам придется быть мастерами компромисса – вашу нервную систему без конца будут испытывать на прочность. Этот день богат на встречи с влиятельными партнерами и переполнен важными сделками – звезды советуют не напрягаться, и находить время для полноценного отдыха. Вам пригодится интуиция – ожидается много непростых и запутанных ситуаций. Вечер лучше провести дома, но не стройте грандиозных планов – у родственников уже есть интересные идеи.