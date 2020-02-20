Гороскоп на завтра 21 февраля: Овнов ждут сюрпризы, а Львам не нужно ничего обещать

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Овнов Хороший день. Не исключены приятные неожиданности, сюрпризы, новости, поднимающие настроение. Утро позволит решить вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя. Вместе с ответами на них придет определенность в планах на будущее. Вы не станете терять время зря, постараетесь быстрее воплотить задуманное в жизнь. Во второй половине дня возрастет творческий потенциал, фантазия и находчивость вам не раз пригодятся. Многие Овны найдут способ порадовать близких или помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Вероятны денежные поступления, удачные сделки и покупки.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Тельцов Благоприятный день для общения с друзьями, приятных и интересных бесед, обсуждения планов на будущее. Некоторым представителям знака удастся решить личные проблемы, помириться с теми, с кем они были в ссоре. С деловой точки зрения день менее удачен: вам трудно сосредоточиться, силен соблазн отложить все на потом. Но если вы не станете лениться, то добьетесь неплохих результатов даже там, где на них совсем не рассчитывали. Вероятны какие-то незапланированные встречи, неожиданные знакомства. Некоторые Тельцы столкнутся с людьми, которых в последнее время избегали.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Близнецов Подходящий день для того, чтобы принимать важные решения. Сейчас вы правильно оцениваете сложившуюся ситуацию, понимаете, что нужно предпринять для ее изменения и как лучше действовать, чтобы быстрее добиться результатов. Также день подходит для творчества, разнообразных экспериментов. Благодаря необычному взгляду на многие общепринятые вещи вы добиваетесь успеха там, где другие не справились. День благоприятен для общения. Вы хорошо ладите с самыми разными людьми, а интуиция безошибочно подсказывает, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Раков В первой половине дня очень важны сдержанность и хладнокровие. Они помогут вам преодолеть преграды, одержать верх над соперниками. Но сохранять спокойствие вам будет труднее, чем обычно. Вы часто нервничаете из-за пустяков. Прислушайтесь к тем, чье мнение о происходящем отличается от вашего. Не исключено, что вы что-то упустили из виду, а окружающие заметили. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Это благоприятное время для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного, размышлять о собственных планах, целях и приоритетах. Ваш взгляд на многие вещи становится более зрелым.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Львов Не торопитесь. Вы не допустите ошибок, если будете обдумывать каждый шаг, воздержитесь от опрометчивых поступков. Особенно это важно там, где дело касается работы, бизнеса или творчества. Лучше не давать обещаний. Скорее всего, сдержать их будет сложнее, чем вам сейчас кажется. Возможны денежные поступления, в том числе значительные, и деловые предложения, которые вы с удовольствием примете. Постарайтесь избегать конфликтов, споры отнимают время и силы, а найти истину не помогают. Новости, полученные в конце дня, изменят ваше отношение к недавним событиям.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Дев Лучше ничего не откладывать на потом. В первой половине дня вы сможете добиться многого, если прислушаетесь к подсказкам интуиции и будете действовать в соответствии с ними. Это благоприятное время для важных дел, решения серьезных проблем. Вы ни у кого не идете на поводу, но всегда обращаете внимание на хорошие советы или чужой опыт, который может вам пригодиться. Будет легко найти общий язык с окружающими, удастся положить конец спорам и разногласиям, которые всем портили настроение. Некоторые Девы смогут помирить друзей или родственников, часто ссорившихся в последнее время.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Весов

8 Вероятен прогресс в важных делах. Удачное стечение обстоятельств позволит добиться поставленных целей; нужно просто не растеряться и воспользоваться моментом. Обсуждая важные вопросы, будьте спокойны и настойчивы; так вы сможете добиться успеха. Не исключены предложения о долгосрочном сотрудничестве. Хорошо подумайте, стоит ли принимать их: есть опасность, что вас пытаются вовлечь в какую-то сомнительную историю. Стоит уделить внимание домашним делам, особенно если в последнее время вы мало ими интересовались. Не исключено, что сейчас необходимо ваше вмешательство, чтобы решить какую-то проблему. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Скорпионов События этого дня могут положить начало большим переменам в вашей личной жизни. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими: важно избежать ссор, сохранить мир и взаимное уважение. Желательно отложить обсуждение острых вопросов и ситуаций, которые никого не оставляют равнодушными. С деловой точки зрения день неплох, однако браться за что-то новое стоит с осторожностью. Вы склонны к излишней самоуверенности, поэтому порой игнорируете даже хорошие советы, пропускаете мимо ушей слова людей, чей опыт гораздо богаче вашего.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Стрельцов Завтра вам очень пригодится умение ладить с людьми. День обещает плодотворное сотрудничество, интересные деловые предложения. Будет возможность реализовать какие-то старые планы, удачно завершить то, что было начато давным-давно. Вы не боитесь необычных решений, смело экспериментируете, поэтому добиваетесь успеха. Во второй половине дня можно принимать гостей или навещать друзей; в обоих случаях вы проведете время исключительно приятно. Некоторых ждут неожиданные подарки, романтические сюрпризы.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Козерогов Удачный день с точки зрения финансов. Он обещает денежные поступления, удачные инвестиции и покупки. Вы осторожны, стараетесь не рисковать деньгами, и если уж решаетесь на какие-то расходы, то потом о них не жалеете. У некоторых Козерогов будет возможность заняться делом, которое вскоре начнет приносить заметную прибыль. Хорошо проходят любые семейные мероприятия, и официальные, и неформальные. Будет возможность наладить отношения с родственниками, положить конец ссорам. К вашему мнению начнут прислушиваться те, кто прежде не обращал на него внимания.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 21 февраля 2020 для Водолеев Завтра вам очень пригодится умение ладить с людьми, находить к ним подход. Вы не только избегаете конфликтов с окружающими, но мирите ссорящихся, помогаете договориться тем, кто долго не мог найти общего языка. На новых знакомых вы производите хорошее впечатление; они быстро начинают доверять вам, рассказывают о чем-то важном. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно, если вы проявите инициативу, не побоитесь сделать важный шаг. Во всем, что касается личной жизни, стоит полагаться на интуицию.