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Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам нужно заняться домашними делами, а Близнецам повезет

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам нужно заняться домашними делами, а Близнецам повезет
18:45 Сегодня Телеграф

Завтра Луна, пребывающая в Водолее, поможет нетрадиционно посмотреть на многие вещи и дружелюбнее относиться к людям. Это не лучший момент для утомительных мероприятий, лучше ограничиться свободным общением и несложными развлечениями.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Овнов 

    Этот день будет полон приятных событий, и вы сможете собой гордиться. Некоторые Овны преуспеют на службе, и начальник начнет задумываться о поощрении таких незаменимых сотрудников. Многие представители знака найдут интересные и выгодные подработки. Но за всеми этими важными делами не следует забывать о близких людях. Постарайтесь сделать так, чтобы это время запомнились веселыми семейными приключениями на свежем воздухе. В любовной сфере ожидаются перемены – обновите гардероб, чтобы утереть нос соперникам, и сразить своих поклонников наповал.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Тельцов 

    В этот день вы как никогда ощутите всю прелесть свободы. Никакие срочные дела и семейные проблемы не смогут испортить вам настроение. Хорошее время для того, чтобы устроить себе небольшой отдых и отправиться в путешествие с любимыми друзьями и близкими. Поездка оставит много приятных воспоминаний.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Близнецов 

    Если кому и везет, так это Близнецам – за этот период вы успеете сделать больше, чем за все дни недели, вместе взятые. Не сбавляйте темпа, и к концу дня, вы сможете похвастаться профессиональными достижениями, и финансовыми успехами. Но в этой бочке с медом найдется и ложечка дегтя – вам придется отказаться от некоторых развлечений. Звезды советуют не волноваться – культурных мероприятий ожидается много, и в пару интересных мест вы точно успеете.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Раков

    Хороший день для того, чтобы посвятить все свое время занятию домашними делами. Не стоит планировать слишком активной деятельности. Заботы будут появляться у вас сами по себе на протяжении всего дня. Будьте готовы к неожиданностям и мелким хлопотам. Судьба приготовила для вас немало сюрпризов.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Львов   

    Не придирайтесь к коллегам, и не критикуйте руководство – если Львы последуют звездному совету, то этот день подарит много позитивных моментов. В первой половине дня Львы станут примером для подражания, но играя роль лидера, и не забывайте прислушиваться к мнению сослуживцев. Во второй половине дня придется поискать компромисс – деловые партнеры будут несговорчивыми. Этот период удачен для налаживания отношений с противоположным полом. Вечером Львов ждет знакомство с продолжением – должно же вам когда-то повезти.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Дев  

    День обещает быть на редкость благоприятным в плане финансовых вопросов. Звезды говорят о том, что Судьба подарит вам отличную возможность улучшить собственное благосостояние и извлечь из текущего положения дел максимум выгоды. Вечер прекрасно подойдет для активного отдыха в компании родственников или друзей.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Весов 

    Находчивость – ваше второе имя, по крайней мере, в этот период будет именно так. Весам удастся разобраться со сложными профессиональными вопросами, и вы легко донесете свои идеи до сослуживцев и новых деловых партнеров. Но вот вторая половина дня может стать запутанной в финансовом отношении – Весов завалят выгодными и соблазнительными предложениями, и сделать правильный выбор будет не так-то просто. Вечером ожидаются знакомства с представителями противоположного пола. Но, что хорошо для свободных Весов, то проблемно для семейных представителей знака – берегите нервы избранника, и дозируйте флирт и романтические развлечения.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Скорпионов 

    Самое подходящее время, чтобы навестить старых друзей и вместе с ними окунуться в воспоминания. Не стоит грустить о прошлом. Звезды к вам благосклонно настроены и в самом ближайшем будущем у вас появиться хорошая возможность это испытать. Проведите день и вечер, как можно более активно. Не стоит оставаться в одиночестве.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Стрельцов 

    Не суетитесь – день сложится удачно, если вы перестанете нервничать по незначительным поводам. Звезды советуют Стрельцам избавиться от некоторых суеверий – если на пути возникли черные коты, это не означает, что вы должны прогулять работу (идите другим маршрутом, да и дело с концом). В решении денежных вопросов Стрельцам понадобятся помощники – обратитесь за поддержкой к родственникам, или опытным коллегам. В этот период возможны сложности бюрократического характера – не пытайтесь сломать систему, и наберитесь терпения. Вечер этого дня будто создан для налаживания отношений с поклонниками.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Козерогов

    Отличное время для того, чтобы заняться генеральной уборкой. И пусть это коснется не только вашего дома, но и образа жизни. Задумайтесь, может от какой-нибудь вредной привычки пришло время отказаться? Или избавиться от неприятных личностей в своем окружении? Было бы неплохо провести вечер рядом с родственниками или близкими друзьями.

  • 11

    Водолей (20 января - 22 февраля)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Водолеев

    Улыбнитесь – в этот период вам покровительствует фортуна. Но Водолеям следует обратить внимание на судьбоносные подсказки – знаки повсюду, главное, доверять интуиции, и реже слушать скептиков. Завтра вас завалят важными и ответственными делами – начальник на вас надеется, постарайтесь его не подвести. Вторая половина дня пройдет со знаком плюс, если Водолеи посвятят время решению финансовых проблем – до олигархов вам еще далеко, но направление выбрано правильное. В сомнительные авантюры звезды советуют не ввязываться. Самым благоприятным временем этого периода станет вечер – оторвитесь, как следует, вы это заслужили.

  • 12

    Рыбы (22 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 февраля 2020 для Рыб

    Финансовые дела могут претерпеть небольшой кризис, но в этот день Звезды будут на вашей стороне, так что появится отличная возможность вернуть все на круги своя. Вот только постарайтесь избегать любого неоправданного риска, поскольку есть шанс остаться ни с чем. Послеобеденное время будет богато на неожиданные встречи со старыми друзьями.

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