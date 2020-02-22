Гороскоп на сегодня 22 февраля: Львам придется уступить, Скорпионам обратить внимание на семью

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Овнов День поддерживает в Овнах дух независимости и романтические настроения. Лучше провести его в приятной компании. Звезды напоминают, что сегодня вы свободны от многих ограничений, и советуют пользоваться правом отпустить себя на волю, в противовес тем рамкам, в которые вы сейчас заключены. Самое время позволить себе необычную одежду, нетипичные вкусовые предпочтения и невинные странности в поведении.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Тельцов Тельцам сегодня вреден индивидуализм. Имеет смысл поддержать связи, полезные для вашей карьеры и общей социальной адаптации. Хорошо неформально пообщаться с начальством. Если рядом нет истинных единомышленников или полезных людей, подойдет компания случайных знакомых, но не стоит рассчитывать на них в будущем: скорее всего, такие знакомства забудутся или останутся в ранге поверхностно-приятельских.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Близнецов Чтобы хорошо провести этот день, Близнецам не придется делать ничего особенного. Достаточно продолжить приятную необременительную тенденцию: дружескую беседу, прогулку или романтическое общение. В разговоре не возбраняется затронуть прошлое, но стоит всячески избегать обещаний и обсуждения планов. Вместо них, можно поддержать светскую беседу, обсудить новинки или окружающие достопримечательности.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Раков В эти сутки Ракам лучше поставить на первое место коллективные нужды и вкусы. Это день демократии, можно игнорировать ритуалы и стандарты, не бояться контроля и давления. Важнее формальностей - неписаные правила компании. Традиционное семейное мероприятие легко заменит "выход в люди". Побочным эффектом случайной симпатии может стать небольшой прогресс в карьере, финансовой или творческой сфере.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Львов Сегодня Львам стоит сделать уступку друзьям или партнеру. В поведении придется ориентироваться на дух момента, ожидания публики, требования социума. Звезды советуют отдать должное светской жизни, не уклоняться от коллективных мероприятий, не чураться романтических встреч. Но вам не стоит приносить себя в жертву окружающим и отдавать им всю свою энергию, если вы не чувствуете дружелюбного отклика.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Дев Девам сегодня не стоит проявлять инициативу, в том числе, любовную. Лучше отклонить неожиданное заманчивое приглашение романтического плана. В эти сутки сложатся не лучшие условия для демонстрации ваших возможностей. Вас может подвести здоровье, чутье или вкус. Позитивные эмоции этого дня могут быть связаны с домашними животными, неожиданными мелкими находками, нетрадиционными лечебными процедурами.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Весов Сегодня звезды советуют Весам ценить и поддерживать неформальную основу отношений. Например, общее хобби или схожий нетрадиционный опыт. Родителям-Весам стоит быть в курсе увлечений своих детей. Вплоть до ночи можно рассчитывать на гармонию в любви и дружбе. Конкретные творческие, романтические, игровые мероприятия лучше планировать на утро, так как в более позднее время возможен спад энтузиазма.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Скорпионов Скорпионам сегодня не стоит игнорировать семейные дела и настроение домочадцев. Лучше не оставлять без внимания атмосферу в группе друзей, близкой социальной прослойке и обществе в целом: оставаться в курсе новостей вам сейчас необходимо для поддержания долгосрочных отношений. Ваши личные перспективы в эти сутки довольно скромны, вы ничего не потеряете, живя жизнью коллектива или интересами семьи.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Стрельцов Стрельцы сегодня сохранят интерес к окружающему миру. День поможет миновать формальности, поддержать дружескую и любовную симпатию. Не исключено, что вы вплоть до ночи будете погружены в интересную игру или засидитесь в гостях. Наиболее информативно и приятно утро: именно в это время звезды советуют вам налаживать связи, флиртовать, делать покупки, отправляться в путешествия на близкое расстояние.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Козерогов Козерогам не стоит торопиться с возвратом к привычному режиму жизни на износ. Этот день позволяет сохранить свободу от внешних жестких рамок, а заодно и от собственных предрассудков и комплексов. Вплоть до ночи вы вольны нарушать диету, ломать шаблоны, менять стандартные ритуалы или иным образом отступать от норм. Важно лишь делать это в мягкой форме, без разрушительных "революционных" настроений.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 февраля 2020 для Водолеев Водолеям вплоть до ночи лучше жить в собственном режиме, полагаться на свой вкус и привычки. Не стоит отказывать себе в любимых лакомствах или в случайных удовольствиях. Чтобы не ошибиться, звезды советуют прислушаться к сигналам, подаваемым организмом: не исключено, что ваше физическое тело сегодня будет "умнее и честнее" сознания. Окружающие охотно поддержат вас в ваших мелких нуждах и капризах.