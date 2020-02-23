Гороскоп на сегодня 23 февраля: у Раков теплый и душевный день, у Стрельцов - наоборот

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Овнов Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути. Постарайтесь не совершать финансовых операций и не делайте покупок, если они не были спланированы заранее.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Тельцов В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Это время благоприятно для заключения браков, крупных приобретений, путешествий и отдыха. Во второй половине дня будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Не будьте излишне доверчивы к людям. Взвешивайте каждый шаг.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Близнецов Сегодня женщин-Близнецов будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Мужчинам-Близнецам сегодня будет сопутствовать успех в делах, связанных со строительством или творчеством.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Раков Эмоциональный подъем и душевная щедрость создадут теплую атмосферу в семейных отношениях. Очень хороший день для общения с партнером, новых знакомств, путешествий. Вечером возможно неприятное известие, связанное с действиями одного из домочадцев. Проявите самообладание.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Львов День располагает к поиску новой информации. Вы почерпнете сведения, которые натолкнут вас на новые мысли, нестандартные, но очень интересные идеи. Внимательно относитесь к любой поступающей информации. Инвестиции могут быть прибыльными.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Дев Благодаря событиям этого дня, вы посмотрите на себя уже совсем другими глазами, узнаете, насколько сильно способны любить и насколько глубоко можете переживать. Ваши чувства, гармонично выраженные и открытые, могут помочь достичь вам взаимопонимания с самым близким человеком. А признание своей вины разрушит преграды в отношениях с теми, с кем вы долго были в ссоре. Рекомендуется посещение храма.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Весов Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Сегодня удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Скорпионов Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Стрельцов Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты. Лекарства также могут быть опасными, если не соблюдать дозировку. Вероятна ссора с близкими: вы поймете, что идеализировали их. Не следует много есть. По возможности сведите к минимуму употребление алкоголя. Избегайте импульсивных решений.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Козерогов Не исключено, что у Козерогов сегодня появятся новые, необычные источники доходов. Постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в бюджете и документации.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 23 февраля 2020 для Водолеев Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Водолеев. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Водолеев поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.