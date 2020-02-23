Гороскоп на сегодня 23 февраля: у Раков теплый и душевный день, у Стрельцов - наоборот

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Овнов
Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути. Постарайтесь не совершать финансовых операций и не делайте покупок, если они не были спланированы заранее.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Тельцов
В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Это время благоприятно для заключения браков, крупных приобретений, путешествий и отдыха. Во второй половине дня будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Не будьте излишне доверчивы к людям. Взвешивайте каждый шаг.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Близнецов
Сегодня женщин-Близнецов будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Мужчинам-Близнецам сегодня будет сопутствовать успех в делах, связанных со строительством или творчеством.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Раков
Эмоциональный подъем и душевная щедрость создадут теплую атмосферу в семейных отношениях. Очень хороший день для общения с партнером, новых знакомств, путешествий. Вечером возможно неприятное известие, связанное с действиями одного из домочадцев. Проявите самообладание.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Львов
День располагает к поиску новой информации. Вы почерпнете сведения, которые натолкнут вас на новые мысли, нестандартные, но очень интересные идеи. Внимательно относитесь к любой поступающей информации. Инвестиции могут быть прибыльными.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Дев
Благодаря событиям этого дня, вы посмотрите на себя уже совсем другими глазами, узнаете, насколько сильно способны любить и насколько глубоко можете переживать. Ваши чувства, гармонично выраженные и открытые, могут помочь достичь вам взаимопонимания с самым близким человеком. А признание своей вины разрушит преграды в отношениях с теми, с кем вы долго были в ссоре. Рекомендуется посещение храма.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Весов
Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Сегодня удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Скорпионов
Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Стрельцов
Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты. Лекарства также могут быть опасными, если не соблюдать дозировку. Вероятна ссора с близкими: вы поймете, что идеализировали их. Не следует много есть. По возможности сведите к минимуму употребление алкоголя. Избегайте импульсивных решений.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Козерогов
Не исключено, что у Козерогов сегодня появятся новые, необычные источники доходов. Постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в бюджете и документации.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Водолеев
Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Водолеев. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Водолеев поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Рыб
Многие Рыбы отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых. Кроме того, вам предстоят неизбежные расходы, которые тоже вызовут неудовольствие окружающих. Неурядицы в семье вовсе не означают, что вы должны руководствоваться в своих поступках их мнением. Будьте решительны и настойчивы.