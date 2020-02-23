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Воскресенье, 23.02.2020
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Гороскоп на сегодня 23 февраля: у Раков теплый и душевный день, у Стрельцов - наоборот

Гороскоп на сегодня 23 февраля: у Раков теплый и душевный день, у Стрельцов - наоборот
07:42 Сегодня Телеграф

Многие Рыбы отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Овнов 

    Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути. Постарайтесь не совершать финансовых операций и не делайте покупок, если они не были спланированы заранее.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Тельцов 

    В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Это время благоприятно для заключения браков, крупных приобретений, путешествий и отдыха. Во второй половине дня будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Не будьте излишне доверчивы к людям. Взвешивайте каждый шаг.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Близнецов 

    Сегодня женщин-Близнецов будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Мужчинам-Близнецам сегодня будет сопутствовать успех в делах, связанных со строительством или творчеством.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Раков

    Эмоциональный подъем и душевная щедрость создадут теплую атмосферу в семейных отношениях. Очень хороший день для общения с партнером, новых знакомств, путешествий. Вечером возможно неприятное известие, связанное с действиями одного из домочадцев. Проявите самообладание.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Львов   

    День располагает к поиску новой информации. Вы почерпнете сведения, которые натолкнут вас на новые мысли, нестандартные, но очень интересные идеи. Внимательно относитесь к любой поступающей информации. Инвестиции могут быть прибыльными.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Дев  

    Благодаря событиям этого дня, вы посмотрите на себя уже совсем другими глазами, узнаете, насколько сильно способны любить и насколько глубоко можете переживать. Ваши чувства, гармонично выраженные и открытые, могут помочь достичь вам взаимопонимания с самым близким человеком. А признание своей вины разрушит преграды в отношениях с теми, с кем вы долго были в ссоре. Рекомендуется посещение храма.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Весов 

    Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Сегодня удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Скорпионов 

    Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Стрельцов 

    Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты. Лекарства также могут быть опасными, если не соблюдать дозировку. Вероятна ссора с близкими: вы поймете, что идеализировали их. Не следует много есть. По возможности сведите к минимуму употребление алкоголя. Избегайте импульсивных решений.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Козерогов

    Не исключено, что у Козерогов сегодня появятся новые, необычные источники доходов. Постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в бюджете и документации.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Водолеев

    Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Водолеев. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Водолеев поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 февраля 2020 для Рыб

    Многие Рыбы отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых. Кроме того, вам предстоят неизбежные расходы, которые тоже вызовут неудовольствие окружающих. Неурядицы в семье вовсе не означают, что вы должны руководствоваться в своих поступках их мнением. Будьте решительны и настойчивы.

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