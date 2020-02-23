Гороскоп на завтра 24 февраля: Овны смогут осуществить выгодную сделку, а Близнецов ждет романтическая встреча

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Овнов Возрастут жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Завтра вы без особенных усилий сможете осуществить множество выгодных дел или добиться расположения лица противоположного пола. Благоприятный день для воплощения замыслов – ваша энергия, бьющая через край, вселит радость, веру и оптимизм в окружающих. Решительные действия, натиск, целеустремленность приведут к высоким результатам. Сон исполнится в тот же день. Ткань, бархат во сне – к ложным новостям или клевете.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Тельцов Звезды предупреждают о возможных изменениях в привычном течении жизни. Не самое лучшее время, чтобы идти на поводу у собственных амбиций и потребностей. Не стоит быть эгоистом. Жадность станет для вас плохим советчиком в финансовых делах, так что не следует принимать каких-либо важных и ответственных решений в этой области.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Близнецов Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Раков В этот день у вас вряд ли останется хотя бы немного свободного времени для собственных дел и потребностей. Большую часть сил придется направить в сторону желаний своей второй половинки. Хотя, необходимо заметить, что это будет для вас совсем не в тягость и доставит множество приятных моментов.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Львов В первой половине дня постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от гордыни и ревности. Не пытайтесь переложить свои ошибки на плечи партнера. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Дев Прекрасное время, чтобы навестить старых друзей или родственников. Если у вас свободен весь день, то не стоит дожидаться вечера. Вот только обязательно предупредите близких людей о своем визите, поскольку в противном случае можете попасть в явно двусмысленную ситуацию. Не стоит придавать слишком большого внимания слухам и пересудам.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Весов Завтра у женщин-Весов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Весам предстоит встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Сны бывают счастливыми и исполняются. Цифры, звезды во сне – к неожиданному известию.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Скорпионов Отношения с окружающими в этот день будут развиваться в каком-то совершенно непонятном темпе. Конфликты неожиданно будут сменяться смехом и дружеской теплотой, а расположение может мгновенно обернуться раздражением и агрессией. Попробуйте расслабиться и не принимайте близко к сердцу подобные недоразумения.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Стрельцов Возможно, вас ждет потрясающий успех или, наоборот, все ваши надежды рухнут, а усилия окажутся безрезультатными. Не исключено, что ваши оптимизм и упорство помогут обусловить ряд позитивных ситуаций и тем самым сломить негативные тенденции дня.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Козерогов Непростые отношения и разногласия возникнут в рабочем коллективе. Объединить вас смогут лишь общие интересы и задания. Возможно, стоит задуматься о том не переросли ли вы свою профессиональную деятельность. Все трудности и накопленный опыт лишь закалили и подготовили вас к более сложным и высокооплачиваемым предложениям.

11 Водолей (20 января - 24 февраля) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Водолеев День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, пешим прогулкам в одиночестве. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями, ибо ваша уверенность в себе и жесткое отстаивание своего мнения могут вызвать у них раздражение либо активный протест. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных сиюминутными эмоциями. Судьба сама подскажет правильный выход.