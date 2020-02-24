Гороскоп на завтра 25 февраля: Скорпионов ждут удачные покупки, а Раков - выгодные сделки

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Овнов День, когда все кажется возможным. За что бы вы ни брались, не будет и тени сомнения в успехе. При этом вам не важно, что говорят окружающие. Даже если они ничуть не поддерживают вас, только нещадно критикуют, вы не отказываетесь от задуманного и поступаете по-своему. Есть шанс добиться неплохих результатов, но вряд ли вы будете ими довольны. Зато вы получите опыт, который вскоре пригодится. Будет шанс весело провести время с друзьями. На импровизированных вечеринках вы отлично повеселитесь, а возможно, и познакомитесь с кем-то.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Тельцов Нужно много думать. Сегодня даже на самые простые вопросы будет трудно найти ответы: они не лежат на поверхности и далеко не так очевидны, как кто-то может подумать. Часто помогает интуиция. Особенно точными ее подсказки оказываются там, где дело касается денег, имущества, юридических вопросов. Полезно принимать гостей: удастся не только хорошо провести время, но и обсудить важные вопросы. Подходящий день для того, чтобы попробовать что-то новое. Эксперименты окажутся удачными, а ваша изобретательность приятно удивит окружающих.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Близнецов Вы уверены в успехе своих начинаний, и это очень хорошо. Сегодня именно оптимизм и полное отсутствие сомнений и страха позволяют добиться нужных результатов. Старайтесь не тратить время на пустые разговоры. Не нужно переубеждать тех, кто вас не поддерживает; пройдет совсем немного времени, и вы делом докажете, что были правы. Порой будет непросто поладить с самыми близкими людьми: они как будто специально испытывают ваше терпение. Но ситуация изменится к лучшему, если вы будете относиться к происходящему с юмором.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Раков Удачный день. Сейчас вы очень энергичны, хотите действовать, а не сидеть сложа руки. Будет возможность не только решить собственные проблемы, но и помочь людям, которые вам дороги. Не исключено, что вы найдете новых союзников. Они будут рады поддержать даже самые смелые ваши идеи. Сегодня не обязательно рисковать, чтобы получить нужный результат. Действуя осторожно, вы даже быстрее придете к цели. Это подходящий день для покупок: вы тратите деньги на вещи, которые действительно нужны и будут долго радовать и вас, и ваших близких. Можно заключать крупные сделки, они будут выгодными.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Львов Можно многого добиться, но для этого потребуется помощь. Поэтому, если у вас грандиозные планы, начинайте воплощать их в жизнь с поиска союзников. Ими могут стать люди, которые прежде мало интересовались и вами, и вашими делами. Если вы поведете себя правильно, они встанут на вашу сторону. Отношения, которые сегодня начинаются как дружеские, могут со временем принять романтический характер. Вы поймете, как нужно решать проблемы, тревожившие вас в последнее время. Сейчас можно составить план действий, продумать каждый шаг.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Дев Вы настроены очень серьезно, а окружающие не всегда это понимают. Со стороны вы можете казаться человеком, которого не интересует ничего, кроме собственных целей. Именно поэтому многие ведут себя с вами настороженно или просто предпочитают держаться подальше. Но продлится это недолго: уже к концу дня люди увидят вас совсем с иной стороны и не смогут противостоять вашему обаянию. Не исключено, что появятся какие-то новые дела и задачи. Справиться с ними будет нелегко, но вы на это и не рассчитывали.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Весов Вы полны энергии и готовы действовать, но рискуете потратить силы напрасно, если не определитесь с целями и приоритетами. Сейчас для успеха важны не столько оптимизм и уверенность, сколько точный расчет, понимание, что и когда нужно делать. Поэтому прежде чем браться за что-то, убедитесь, что у вас есть хороший план. Надежные союзники тоже не помешают. Можно браться за что-то совершенно новое. Вы быстро учитесь, понимаете, что к чему. Во многом помогает любимый человек, которому по душе ваш энтузиазм.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Скорпионов Не все так просто, как вам хотелось бы, но шансы достичь успеха все же есть. Сегодня вам очень пригодится умение влиять на людей, убеждать их в чем угодно, вдохновлять на то, что может оказаться вам полезным. Но злоупотреблять этим не стоит, иначе вы наживете себе врагов. Лучше настроиться на взаимовыгодное сотрудничество, решения, которые понравятся всем. Возможны денежные поступления. Будет шанс сделать какие-то очень удачные покупки, обзавестись вещами, о которых вы давно мечтали. Не исключены и подарки, в том числе от людей, которых вы почти не знаете.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Стрельцов Вы стремитесь как можно быстрее получить все, чего хотите, и иногда делаете вещи, о которых позже приходится жалеть. Стоит проявить предусмотрительность, позаботиться не только об исполнении нынешних желаний, но и о будущем благополучии. Позже вы поблагодарите себя за это. Вероятны разногласия с окружающими. В ваших силах положить конец спорам. Постарайтесь сделать это как можно скорее. Что бы вы ни планировали, будьте готовы действовать самостоятельно. Не ждите, что кто-то поддержит вашу инициативу. Даже если это произойдет, то принесет больше трудностей и проблем, чем радости.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Козерогов Благоприятный день для общения, знакомств, встреч с интересными людьми. Вам не приходится прикладывать усилий, чтобы понравиться окружающим: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Не исключено, что удастся найти применение вашим талантам, о которых прежде никто не догадывался. В результате вас зауважают даже те, кто прежде только о себе был высокого мнения. Будет возможность порадовать близких, сделать им приятные сюрпризы. Это, скорее всего, потребует расходов, но вы не станете скупиться и не пожалеете.

11 Водолей (20 января - 24 февраля) Гороскоп на 25 февраля 2020 для Водолеев Постарайтесь ни с кем не ссориться. Сегодня это не такая уж простая задача: кажется, что многие настроены против вас и даже друзья готовы отвернуться. На самом деле все не так плохо, просто окружающие не всегда деликатны, порой высказывают свою точку зрения не так тактично, как вам хотелось бы. Но все трудности можно преодолеть, если есть желание понять друг друга и сохранить взаимное уважение. Не исключены финансовые проблемы. Они носят временный характер. Тем не менее постарайтесь сохранить расходы, откажитесь от незапланированных покупок. Позже деньги могут пригодиться для чего-то важного.