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Среда, 26.02.2020
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Гороскоп на сегодня 26 февраля: Дев ожидает удача, а у Весов могут возникнуть конфликтные ситуации

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Дев ожидает удача, а у Весов могут возникнуть конфликтные ситуации
07:17 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2020 года, предусматривает сутки, в которые следует уделить достаточно времени для налаживания связей.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Овнов 

    Безделье, как известно, не порок, но это выражение придумано не для Овнов – весь день вы будете крутиться, как белочки в колесе. Первая половина дня подходит для деловых переговоров, а во второй половине дня некоторым представителям знака придется отправиться в служебную командировку. Старайтесь не жаловаться на судьбу, ведь ближе к вечеру ситуация заметно улучшится.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Тельцов 

    Не переутомляйтесь – всех денег вы не заработаете, да и все дела в этот период переделать нереально. Лучше подумайте о непыльной подработке на дому – возможно, именно эта деятельность станет основным источником дохода в ближайшем будущем. Но творчество творчеством, а сделки и контракты отменять не рекомендуется – сегодня Тельцов ждут на деловых переговорах. Финансовые операции желательно отложить – возможна активность среди конкурентов.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Близнецов 

    Кто-то прислушивается к голосам свыше, кому-то достаточно подсказок интуиции, а вот Близнецы и без всякой мистики живут припеваючи, по крайней мере, в этот период. Вы способны проконтролировать любую ситуацию – неудивительно, что Близнецов назначат главными советниками по решению сложных вопросов. Старайтесь избегать недомолвок в общении с коллегами – будьте искренними и откровенными, и сослуживцы ответят вам взаимностью.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Раков

    Успех на стороне активных и энергичных людей – набирайтесь бодрости, и вперед, к новым победам и свершениям. Но для начала подкорректируйте свои планы – развлекательные мероприятия желательно вычеркнуть. По крайней мере, в этот период вам будет не до веселья – звезды наворожили много полезных знакомств и встреч. Во второй половине дня Ракам удастся разобраться в сложных финансовых вопросах, также вы сможете заключить договор с зарубежными партнерами. Вечером Раки то и дело будут обращаться за советами к интуиции – с вашими странными поклонниками по-другому и нельзя.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Львов   

    Занимайтесь интересными делами, и не ищите проблемы там, где их нет – если Львы прислушаются к звездным напутствиям, то в данный период вам обязательно повезет. В первой половине дня вы можете без колебаний отправляться в деловую командировку – есть шанс обзавестись полезными и перспективными знакомствами. Во второй половине дня представителям вашего знака удастся заключить несколько выгодных сделок, но для этого придется попрощаться со скромностью и с ленью.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Дев  

    Здоровый эгоизм еще никому не навредил – помните об этом сегодня, и вам непременно повезет. Окружающие люди будут подстраиваться под вас, и Девы легко воплотят в жизнь свои планы. Первая половина дня подходит для любой творческой деятельности, но рекламными акциями желательно не заниматься – чем меньше людей знают о ваших идеях, тем лучше. Этот период принесет удачу в финансовых делах, но будьте аккуратнее в выборе партнеров. Перемены в личной жизни ожидаются во второй половине дня – готовьтесь к красивым романтическим отношениям.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Весов 

    В этот период лучшим помощником станет юмор. Отнеситесь к проблемам как к увлекательным головоломкам, и вы сразу найдете выход из самой сложной ситуации. В первой половине дня могут возникнуть конфликтные ситуации на службе, вот тут-то вам и пригодятся дипломатические таланты. Весы сумеют успокоить и нервных коллег, и вспыльчивого босса. Вторая половина дня хороша для операций с деньгами, но не полагайтесь на судьбу, и учитесь просчитывать ходы конкурентов.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Скорпионов 

    Будьте благоразумными, учитесь распределять время, и дозируйте работу и развлечения. Это хорошее время для налаживания отношений с сослуживцами, удачно для рекламных акций. Во второй половине дня Скорпионы порадуются улучшениям в финансовой сфере, но задумайтесь о приманке для денег – в этот период купюры с радостью посетят ваш новый кошелек. На любовном фронте перемен не предвидится, но всё, как говорится, в ваших руках.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Стрельцов 

    Астрологи предсказывают удачное время, но многое будет зависеть и от самих Стрельцов. Постарайтесь быть активнее, и не стесняйтесь проявлять инициативу – вашей персоной может заинтересоваться некий влиятельный господин. Но ведите себя естественно, и не пытайтесь хитрить. Для служебных дискуссий и переговоров подходит вторая половина дня – Стрельцы станут необычайно красноречивыми и убедительными. Вся эта служебная беготня может отвлечь от семейных забот – вечером придется наверстывать упущенное, и уделить время любимым родственникам.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Козерогов

    Сегодня самыми ценными качествами станут терпение и умение находить компромисс. Козероги легко наладят отношения с деловыми партнерами, и вас начнут ставить в пример. Но следите за своим окружением, и не провоцируйте завистников и недоброжелателей. Вторая половина дня принесет финансовые сюрпризы, но для начала вам нужно поверить в свою везучесть, а уж потом бежать за лотерейным билетом. Для личной жизни Козерогов звезды сложились, как надо, да и Купидон уже принял пост возле вашего дома.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Водолеев

    Запутанные ситуации останутся позади, и Водолеи сумеют разобраться и с профессиональными, и с финансовыми проблемами. Первая половина дня удачна для заключения сделок – в средствах вы не стеснены, поэтому можете всерьез задуматься о выгодных вложениях. Но будьте осторожными во второй половине дня можно нечаянно нарваться на мошенников. Для творческой деятельности Водолеев лучше выбрать вечернее время суток - к вашему мнению начнут прислушиваться, главное, не скрывать своих талантов, и больше времени уделять саморекламе.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 февраля 2020 для Рыб

    Это не лучшее время для резких движений, зато Рыбы смогут тщательно проанализировать ситуацию и составить планы на будущее. На первую половину дня небесные светила предсказывают приятные сюрпризы в сфере финансов, а вот вторая половина дня подарит новые встречи и знакомства с деловыми людьми – звезды уверены, что костюм бизнесмена вам к лицу. На любовном фронте настанет период затишья, но сегодня всё может измениться - возможно, вы выясните имена ваших тайных поклонников, и сумеете разобраться в своих чувствах.

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