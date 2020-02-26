Гороскоп на завтра 27 февраля: Львов ждет интересный бонус, у Водолеев все будет хорошо

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Овнов Сегодня для многих Овнов станет проблемой личное чувство меры. Могут достигнуть апогея ваши чувства, возрасти финансовые запросы или разрастись профессиональные амбиции. Будет сложно соблюдать диету, придерживаться экономии в расходах. Если вы требуете себе чрезмерных привилегий или тратите больше, чем положено, люди или обстоятельства поставят вам четкие границы, постарайтесь на это не обижаться.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Тельцов Тельцам сегодня не стоит воспринимать всерьез свои желания. Чем они масштабнее, тем больше оснований отложить их удовлетворение. Не исключено, что сейчас на вас влияет обстановка — например, атмосфера чужой роскоши или непривычной экзотики. Вскоре вы пересмотрите свои запросы, умерите самомнение или более трезво оцените свой бюджет, включите природный здравый смысл и откажетесь от части прихотей.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Близнецов Близнецам стоит быть критичнее к «большим возможностям». Красивая картина будущего сегодня искажена в сторону идеализации или, наоборот, недооценки. Вы можете неверно представлять себе степень риска, градус напряжения, масштаб затрат, уровень ответственности, переоценить могущество человека или группы. Не исключено, что вам подадут в роскошной упаковке простую вещь или приукрасят опасное явление.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Раков Ракам день покажет результат их недавнего выбора. Ситуация будет напряженной, независимо от того, победили вы или проиграли, удержали равновесие или скатились в крайность. Вы поймете, как к вам относится ваш партнер или начальник. Не все будут рады вашим успехам, кто-то может завидовать и пытаться обесценить ваши победы. В случае провала, вас могут поддержать, отвергнуть или дать утешительный приз.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Львов Львов ждет бонус, хотя и дорогой ценой. Больше других повезет Львам, у которых крепкое здоровье, хорошо поставлены дела, есть навык работы, путешествий, преодоления трудностей. В любом случае, звезды обещают вам немного славы, удачи или вдохновения, смягчение проблем или компенсацию. Вдвойне ценны подарки и знаки симпатии от уважаемых людей. Возможен успех за рубежом или среди иностранцев.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Дев Девы могут надеяться на удачу, которая будет приятна, независимо от ее масштаба. Вам могут вернуть долг или милую сердцу вещь, оказать услугу или покровительство. Возможно, решит загладить вину и вознаградить вас за терпение любимый человек. Однако все перечисленное вы получите лишь в критический момент и отдав больше, чем получили. Пока все не поставлено на карту, поблажек ждать не следует.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Весов Весам сегодня вредно радоваться в одиночку. Стоит разделить с партнером и удачу, и трудности, быть мягче и дипломатичнее. День поможет объединиться на почве взаимной симпатии, что важно прежде всего для супругов и тех, кто находится «в одной связке». Уместны мелкие подарки, уступки и знаки внимания. Если вы обособитесь, победа покажется менее сладкой, а груз обязанностей целиком ляжет на ваши плечи.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Скорпионов Скорпионам звезды советуют не завышать требования и планку ожиданий, ценить мелкие удачи и принимать с благодарностью даже небольшие жесты внимания. День может привнести приятные моменты в рутинный рабочий процесс, сделать гармоничнее ваше общение с помощниками, сослуживцами, подопечными. Мелкие уступки, на которые вы пойдете сегодня, станут предвестником гармонизации отношений на постоянной основе.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Стрельцов Стрельцам звезды не откажут в мелких невинных удовольствиях. Не стоит требовать от судьбы большего, если она скуповата на такие жесты: если вы уже имели много, теперь пора учиться ценить малое. В свою очередь, вам стоит быть внимательнее к другим и по мере сил делать их жизнь приятнее. Сейчас не стоит тратить на развлечения все ресурсы, но можно чем-то побаловать ребенка, любимого человека.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Козерогов Козероги чувствительны к эстетическим нюансам отношений и быта, захотят добавить уюта дому, вкуса блюду или приятных нюансов роману. Звезды советуют не скупиться на мелкие радости, но быть разборчивее в крупных тратах и важном выборе. В этот день вы способны снизить планку и пойти на унизительный для себя компромисс, о чем потом пожалеете. Лучше не покупать одежду, мебель, ценные подарки.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 27 февраля 2020 для Водолеев Звезды заверяют Водолеев в том, что все закончится хорошо, и не лукавят. Не стоит огорчаться, если вы не можете позволить себе что-то ценное: если ваши желания законны, уже готовится почва для их исполнения. Если пока нельзя взять желаемое целиком, вы получите авансом его приятную частичку. Но не стоит и торопить события: если жизнь вынуждает вас дозировать удовольствия, значит, так надо.