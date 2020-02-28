Гороскоп на сегодня 28 февраля: Весов ждут серьезные испытания, а у Водолеев появятся новые знакомства

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Овнов Этот день настраивает на поиск удовольствий и любовных приключений. Семейные Овны будут озабочены воспитанием и развитием своих детей, захотят больше времени проводить с ними. Что касается супружеской жизни, то она может несколько увянуть, особенно в первой половине дня. Муж и жена будут заняты разными делами, и у них не всегда будет время уделять внимание друг другу. Зато могут возобновиться отношения между разведенными супругами, не обязательно любовные, у них могут быть общие темы для обсуждения.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Тельцов Постарайтесь ограничить количество выполняемых дел, иначе многие из них окажутся незавершенными. В работе возможны сложности из-за недопонимания с женской половиной коллектива. Участие в групповой деятельности, коллективной работе поможет лучше понять ваши личные задачи и цели. Однако могут возникнуть спорные ситуации с друзьями, разногласия с детьми вследствие вашего напряженного рабочего графика.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Близнецов В это время придется чаще искать опору в других людях, ваше душевное равновесие во многом зависит от отношений с ними и наличия или отсутствия внешней поддержки. При этом первая половина дня неблагоприятна для налаживания контактов, планеты замыкают многих людей на себе, на собственных мыслях и заботах, и им не до вас. Но вполне вероятно возобновление ранее прерванных отношений, встречи с теми, с кем вы давно не общались, или известия от них.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Раков Это наиболее подходящее время для того, чтобы заняться своим здоровьем, лечением и профилактикой уже выявленных заболеваний. Медицинская диагностика в первой половине дня не очень надежна, возможно, вам придется проходить ее повторно чуть позже. Для хирургических операций тоже не лучшее время, если они не срочные и нет опасности для жизни, операцию лучше перенести на вторую половину дня. Весь период подходит для оздоровительных диет и процедур, повышающих выносливость.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Львов Сильная материальная озабоченность в этот день заставит активнее действовать, особенно если деятельность связана с торговлей, а доход сильно зависит от продаж. Неплохое время и для творческих и педагогических профессий, но получение профессионального признания, славы, не всегда ведет к повышению доходов. В первой половине дня надо действовать осторожнее, многократно перепроверять работу и документы.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Дев Это время любви для многих представителей знака Дев. Сейчас планеты дают возможность пользоваться успехом у противоположного пола и ставить свои условия в любовных отношениях. Главное не допускать слишком грубого диктата или чрезмерного легкомыслия, иначе проблемы неизбежны. Для семейных людей это лучшее время, чтобы наладить доверительные отношения с детьми и создать гармонию в доме.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Весов С одной стороны, вас ждут серьезные испытания, где важно сделать выбор в пользу своих интересов, с другой — будет возможность извлечь пользу из создавшейся ситуации. Не исключены финансовые трудности, если вы продолжите тратить деньги на незапланированные покупки. Вторая половина дня — удачное время для рабочего сотрудничества с противоположным полом. Также в это время удачна деятельность, связанная со спортом.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Скорпионов В этот период придется приложить массу усилий для того, чтобы как-то выделиться из толпы, получить признание своих заслуг. Вам может казаться, что вас недооценивают, особенно это касается профессиональной деятельности в первой половине дня. В это время в ваших делах не исключены досадные помехи, вынужденное бездействие может чередоваться с авралами, которые способствуют увеличению числа ошибок. Это неподходящее время для смены работы. Вторая половина дня даст больше возможностей, ускорит исполнение задуманного.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Стрельцов Берегите сердечно-сосудистую систему, избегайте физических и психических перегрузок. Длительное переутомление может привести к проявлению хронических заболеваний. Но и слишком зацикливаться на мелких недомоганиях не стоит, многие из них могут быть результатом повышенной мнительности. В целом этот период благоприятен для вас и не несет серьезных опасностей.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Козерогов Этот период благоприятствует самостоятельной, одиночной работе, в том числе надомной. Неплохо пойдет работа, связанная с сельским хозяйством, продажей домашних животных или посевного материала. Сдача в аренду помещений может принести доход. В первую половину дня лучше не заключать договоров, касающихся недвижимости.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 28 февраля 2020 для Водолеев Вы будете нацелены на общение, новые знакомства, но знакомства в первой половине дня могут привести к разочарованиям, а порой и к опасностям. Вступать в брак или начинать совместную жизнь в это время тоже нежелательно. В браке кто-то может почувствовать усталость от общения, потребность в уединении, но возможно и стремление к тайным любовным связям.