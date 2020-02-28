Гороскоп на завтра 29 февраля: Овнам повезет в личной жизни, у Весов возможны финансовые невзгоды

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Овнов Личная жизнь выходит в этот период на первый план. Особенно это касается женатых и замужних Овнов, у которых есть дети: этот день наилучший для общения с ними и заботы об их развитии. Одиноким людям планеты обещают содействие в поиске любви, не исключены романтические связи на работе.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Тельцов Звезды рекомендуют вам, как можно внимательнее отнестись к своему здоровью. Тщательно следите за тем, какие продукты употребляете. Проверяйте сроки годности на упаковке. От тяжелой пищи в этот день лучше воздержаться. Если самочувствие начнет ухудшаться не следует заниматься самолечением.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Близнецов Важнее всего может стать личная жизнь, вопросы дома, семьи, хозяйственные или жилищные проблемы. Многое в их решении будет зависеть лично от вас, хотя действовать вы можете не ради себя, а ради семьи. Вам может повезти в любви, возрастет ваша привлекательность. Но это может и принести проблемы, особенно если вы не очень внимательны к окружающим вас людям и их чувствам.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Раков Прекрасное время для удовлетворения собственных амбиций. Вот есть у вас мечта или сокровенное желание? Так чего же вы медлите? Хорошенько продумайте все детали и приступайте к активным действиям. Звезды на вашей стороне, и удача во всех начинаниях вам в этот день обеспечена. А вот вечер следует посвятить своему здоровью.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Львов Материальную выгоду вам может принести деятельность, так или иначе связанная с недвижимостью, работой на земле, продажей или сдачей в аренду жилья или других помещений. Материальный результат, возможно, появится не сразу, но все, что вы сейчас будете делать, не станет напрасной тратой сил и времени. Возможна также покупка или съём жилья, обзаведение собственным земельным участком. Деньги может принести творческая работа, профессия, связанная с модой и красотой.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Дев В течение всего дня вам придется обратить всю свою активность и энергию на помощь близким людям. Речь не будет идти о чем-то глобальном и затратном, так что не стоит раздражаться от многочисленных телефонных звонков, на которые вам придется ответить. Все это обязательно вам вернется.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Весов Коммерция, предпринимательство - это те области, в которых вы с легкостью можете себя проявить завтра. Ваши идеи отличаются смелостью и как будто бросают вызов окружающим. Помешать в достижении новых вершин может ваше упрямство — вам нужно научиться слушать советы коллег, а не отвергать их. Возможны финансовые невзгоды и трудности во взаимоотношениях с начальством.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Скорпионов День предоставит вам огромное количество иллюзий и обманчивых ситуаций, так что придется быть крайне внимательным к тому, что происходит вокруг. Попасться в чьи-то умело расставленные сети не составит труда. А вот, чтобы избежать этого необходимо очень постараться. Наберитесь терпения и будьте осторожны в своем выборе.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Стрельцов Период для вас неплохой, но может проявиться склонность к заболеваниям дыхательной системы, поэтому необходимо избегать сквозняков, длительного нахождения в накуренном помещении, старайтесь не дышать слишком долго грязным и холодным воздухом. Не исключена повышенная чувствительность к переменам погоды, особенно в первой половине дня.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Козерогов Как сильно вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась? Все ли вас утраивает? День будет пропитан магической энергией, поэтому, возможно, стоит просто попросить и удача сама окажется у вас в руках. Особо внимательно отнеситесь к сновидениям. Вероятно, что потусторонние силы попытаются предупредить вас о грядущей опасности.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 29 февраля 2020 для Водолеев Этот период в основном способствует завязыванию легких, ни к чему не обязывающих отношений. Если вас это не устраивает, не ищите новых знакомств, обратите внимание на тех, кто давно с вами рядом, может быть, это ваша судьба. Для семейных пар это время благоприятно, оно придаст устойчивость отношениям, позволит решать любые семейные вопросы без лишних эмоций и разумно.