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Гороскоп на завтра 29 февраля: Овнам повезет в личной жизни, у Весов возможны финансовые невзгоды

Гороскоп на завтра 29 февраля: Овнам повезет в личной жизни, у Весов возможны финансовые невзгоды
18:50 Сегодня Телеграф

День позволит втянуться в нелюбимое, но полезное занятие, освоить новый прием или инструмент, расширить территорию или арсенал возможностей.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Овнов 

    Личная жизнь выходит в этот период на первый план. Особенно это касается женатых и замужних Овнов, у которых есть дети: этот день наилучший для общения с ними и заботы об их развитии. Одиноким людям планеты обещают содействие в поиске любви, не исключены романтические связи на работе.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Тельцов 

    Звезды рекомендуют вам, как можно внимательнее отнестись к своему здоровью. Тщательно следите за тем, какие продукты употребляете. Проверяйте сроки годности на упаковке. От тяжелой пищи в этот день лучше воздержаться. Если самочувствие начнет ухудшаться не следует заниматься самолечением.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Близнецов 

    Важнее всего может стать личная жизнь, вопросы дома, семьи, хозяйственные или жилищные проблемы. Многое в их решении будет зависеть лично от вас, хотя действовать вы можете не ради себя, а ради семьи. Вам может повезти в любви, возрастет ваша привлекательность. Но это может и принести проблемы, особенно если вы не очень внимательны к окружающим вас людям и их чувствам.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Раков

    Прекрасное время для удовлетворения собственных амбиций. Вот есть у вас мечта или сокровенное желание? Так чего же вы медлите? Хорошенько продумайте все детали и приступайте к активным действиям. Звезды на вашей стороне, и удача во всех начинаниях вам в этот день обеспечена. А вот вечер следует посвятить своему здоровью.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Львов   

    Материальную выгоду вам может принести деятельность, так или иначе связанная с недвижимостью, работой на земле, продажей или сдачей в аренду жилья или других помещений. Материальный результат, возможно, появится не сразу, но все, что вы сейчас будете делать, не станет напрасной тратой сил и времени. Возможна также покупка или съём жилья, обзаведение собственным земельным участком. Деньги может принести творческая работа, профессия, связанная с модой и красотой.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Дев  

    В течение всего дня вам придется обратить всю свою активность и энергию на помощь близким людям. Речь не будет идти о чем-то глобальном и затратном, так что не стоит раздражаться от многочисленных телефонных звонков, на которые вам придется ответить. Все это обязательно вам вернется.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Весов 

    Коммерция, предпринимательство - это те области, в которых вы с легкостью можете себя проявить завтра. Ваши идеи отличаются смелостью и как будто бросают вызов окружающим. Помешать в достижении новых вершин может ваше упрямство — вам нужно научиться слушать советы коллег, а не отвергать их. Возможны финансовые невзгоды и трудности во взаимоотношениях с начальством.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Скорпионов 

    День предоставит вам огромное количество иллюзий и обманчивых ситуаций, так что придется быть крайне внимательным к тому, что происходит вокруг. Попасться в чьи-то умело расставленные сети не составит труда. А вот, чтобы избежать этого необходимо очень постараться. Наберитесь терпения и будьте осторожны в своем выборе.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Стрельцов 

    Период для вас неплохой, но может проявиться склонность к заболеваниям дыхательной системы, поэтому необходимо избегать сквозняков, длительного нахождения в накуренном помещении, старайтесь не дышать слишком долго грязным и холодным воздухом. Не исключена повышенная чувствительность к переменам погоды, особенно в первой половине дня.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Козерогов

    Как сильно вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась? Все ли вас утраивает? День будет пропитан магической энергией, поэтому, возможно, стоит просто попросить и удача сама окажется у вас в руках. Особо внимательно отнеситесь к сновидениям. Вероятно, что потусторонние силы попытаются предупредить вас о грядущей опасности.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Водолеев

    Этот период в основном способствует завязыванию легких, ни к чему не обязывающих отношений. Если вас это не устраивает, не ищите новых знакомств, обратите внимание на тех, кто давно с вами рядом, может быть, это ваша судьба. Для семейных пар это время благоприятно, оно придаст устойчивость отношениям, позволит решать любые семейные вопросы без лишних эмоций и разумно.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Рыб

    В этот день лучше избегать любых проявлений эгоизма и циничности в собственных суждениях. Постарайтесь в сложных ситуациях находить компромиссы. Если в течение дня вы внезапно осознаете, что окружающая обстановка несколько накалилась, то лучше просто уйти. Не ищите конфликтов сами и не идите на поводу у других.

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