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Гороскоп на сегодня 29 февраля: Близнецам повезет в любви, а у Весов возможны финансовые невзгоды

Гороскоп на сегодня 29 февраля: Близнецам повезет в любви, а у Весов возможны финансовые невзгоды
07:34 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 29 февраля 2020 года, предусматривает удачный день для глубоких разговоров.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Овнов 

    Личная жизнь выходит в этот период на первый план. Особенно это касается женатых и замужних Овнов, у которых есть дети: этот день наилучший для общения с ними и заботы об их развитии. Одиноким людям планеты обещают содействие в поиске любви, не исключены романтические связи на работе.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Тельцов 

    Возможно, что сегодня вы предпочтёте работать на дому, и у вас это прекрасно получится, будь то телефонные переговоры или деловая переписка. Вероятно появление предпосылок к занятию торговлей. Вы легко выполняете работу, где необходима проворность, да и вообще отличаетесь решительностью на пути к достижению поставленных целей.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Близнецов 

    Важнее всего может стать личная жизнь, вопросы дома, семьи, хозяйственные или жилищные проблемы. Многое в их решении будет зависеть лично от вас, хотя действовать вы можете не ради себя, а ради семьи. Вам может повезти в любви, возрастет ваша привлекательность. Но это может и принести проблемы, особенно если вы не очень внимательны к окружающим вас людям и их чувствам.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Раков

    Состояние вашего здоровья в большинстве случаев зависит от наследственности и приобретенных в раннем детстве привычек, вкусов, склонностей, психологических комплексов и предрассудков. Вам будет комфортнее придерживаться традиционного для вас питания, режима сна и бодрствования. Принять что-то новое, пусть даже и полезное, вам будет трудно. Но и вредных для здоровья привычек вы тоже не приобретете, если их не было раньше.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Львов   

    Материальную выгоду вам может принести деятельность, так или иначе связанная с недвижимостью, работой на земле, продажей или сдачей в аренду жилья или других помещений. Материальный результат, возможно, появится не сразу, но все, что вы сейчас будете делать, не станет напрасной тратой сил и времени. Возможна также покупка или съём жилья, обзаведение собственным земельным участком. Деньги может принести творческая работа, профессия, связанная с модой и красотой.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Дев  

    Этот период благоприятен для завязывания новых любовных отношений и дальнейшего развития уже имеющихся связей. Это время наделит вас большей привлекательностью для противоположного пола. В браке больше внимания будет уделяться детям и совместным развлечениям.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Весов 

    Коммерция, предпринимательство — это те области, в которых вы с легкостью можете себя проявить сегодня. Ваши идеи отличаются смелостью и как будто бросают вызов окружающим. Помешать в достижении новых вершин может ваше упрямство — вам нужно научиться слушать советы коллег, а не отвергать их. Возможны финансовые невзгоды и трудности во взаимоотношениях с начальством.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Скорпионов 

    В этот день ваш прогресс зависит от умения общаться и учиться. Под учебой подразумевается не только получение знаний в учебном заведении, а вообще способность воспринимать окружающую вас информацию и делать для себя выводы. Общение с разными людьми может принести пользу, даже если эти люди будут чужды и неприятны вам. Проявляя интерес к другим, вы можете обрести авторитет и влияние, но старайтесь не демонстрировать своего превосходства над ними.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Стрельцов 

    Период для вас неплохой, но может проявиться склонность к заболеваниям дыхательной системы, поэтому необходимо избегать сквозняков, длительного нахождения в накуренном помещении, старайтесь не дышать слишком долго грязным и холодным воздухом. Не исключена повышенная чувствительность к переменам погоды, особенно в первой половине дня.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Козерогов

    Материальное благосостояние во многом зависит от ваших действий и решений в прошлом, от имеющихся или отсутствующих накоплений. И не только денежных. Важен также наработанный опыт, приобретенные знания. В первой половине дня вы можете хорошо проявить себя в интеллектуальной сфере, литературной деятельности и журналистике, это может принести вам неплохие доходы. Вторая половина сложнее для зарабатывания денег, она больше подходит для уединенных занятий и траты денег на украшение своего быта.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Водолеев

    Этот период в основном способствует завязыванию легких, ни к чему не обязывающих отношений. Если вас это не устраивает, не ищите новых знакомств, обратите внимание на тех, кто давно с вами рядом, может быть, это ваша судьба. Для семейных пар это время благоприятно, оно придаст устойчивость отношениям, позволит решать любые семейные вопросы без лишних эмоций и разумно.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 февраля 2020 для Рыб

    В этот период у вас будет существовать сильное стремление обеспечить себя материально, причём применяя консервативные методы. Ваши хорошие коммерческие способности, стоит развивать. Возможно увлечение благотворительностью. Хорошие организаторские способности и деловые качества благоприятно скажутся на вашем продвижении по карьерной лестнице.

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