Гороскоп на завтра 1 марта: Раки будут блистать, а Девам нужно отдохнуть

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 1 марта 2020 для Овнов Не удивляйтесь, если в этот период лень окончательно возьмет над вами верх. Вы не захотите выполнять даже те обязанности, которые раньше вам нравились. Но к концу дня вам придется взять себя в руки! Любимый человек вряд ли порадует: возможны ссоры и разногласия.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 1 марта 2020 для Тельцов Хороший день, чтобы попытаться вывести на серьезный разговор близкого человека. Если в последнее время вы начали замечать, что поведение вашей второй половинки оставляет желать лучшего, то самое время задуматься о том, как можно все изменить. Не бойтесь грубых слов и жестких выражений. Возможно лишь они помогут повлиять на ситуацию.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 1 марта 2020 для Близнецов Вам не захочется ни с кем общаться во второй половине дня. Побудьте в одиночестве. Позаботьтесь о своем здоровье, причем для этой цели не поленитесь и найдите хороших специалистов. Меньше ешьте жирной пищи.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 1 марта 2020 для Раков Ваше место в этот день будет в самой гуще событий. Не бойтесь выставить себя в плохом свете, завтра у вас это не получится. Вы будете блистать, неотвратимо привлекая к себе все больше и больше любопытных взглядов. Вот только задаваться не стоит, поскольку сегодняшние друзья завтра могут стать врагами.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 1 марта 2020 для Львов В личной жизни вас ждут изменения. У кого нет пары, велика вероятность найти ее. А вот Львы в паре могут оказаться близки к расставанию. Чтобы не накалять обстановку, перенесите решение важных вопросов на потом. Завтра старайтесь отдыхать и набираться сил.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 1 марта 2020 для Дев Стоит обратить пристальное внимание на свое самочувствие. Велика вероятность, что во второй половине дня вы почувствуете небольшое недомогание, что негативно отразится на любой деятельности. Постарайтесь не нагружать себя делами и лишней ответственностью и дайте организму отдохнуть.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 1 марта 2020 для Весов Вам будет сложно контролировать себя в высказываниях. Из-за этого могут возникнуть неприятности с близкими. Ближе к концу дня устройте встречу с друзьями: вам необходимо отдохнуть. Если ваш ребенок Лев, Стрелец или Козерог, будьте готовы к "празднику непослушания".

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 1 марта 2020 для Скорпионов Хороший день, чтобы уделить непосредственное внимание собственному здоровью. Вам придется приложить немало усилий, чтобы выторговать для себя немного свободного времени. Окружающие в этот день проявят небывалую активность, то и дело предпринимая попытки всецело завладеть вашим вниманием.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 1 марта 2020 для Стрельцов В вашей жизни произойдут благоприятные перемены, и этот период запомнится позитивными моментами. Но стремление к роскоши и комфорту звезды советуют умерить – финансовая ситуация стабильна, однако лучше не рисковать. Дружить с бывшими соперниками нежелательно – постарайтесь ограничить общение. Стрельцы сумеют разобраться с бытовыми делами, и наладить отношения с родственниками.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 1 марта 2020 для Козерогов Если вы сами не можете взять на себя ответственность за совершенные ранее поступки, то всегда найдутся люди, которые возложат ее на вас. И это очень подходящий день для того, чтобы осознать свои прошлые ошибки и смириться с их последствиями. Просто усвойте уроки, что вам дала жизнь и не наступайте дважды на одни грабли.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 1 марта 2020 для Водолеев Следите за своим окружением, и не позволяйте людям вмешиваться в ваши планы. Завтра вас могут ждать улучшений в финансовой сфере. Звезды рекомендуют больше времени уделять семье и решению бытовых вопросов. Свободных Водолеев ждет масса любовных и романтических приключений, но и семейные представители знака скучать не будут – главное, не флиртовать с незнакомцами, и баловать избранника подарками.